EKO-TERAPİ 

İş hayatı ile sosyal yaşamda, gerekli eylemler nedeniyle yüksek düzeyde konsantrasyon gerekiyor ve bu durum strese, yani depresyona neden olabiliyor.

Depresyonun ilaç kullanmaksızın ruhsal yolla giderilmesine "terapi" denilmektedir. Bunun için akla gelen ilk uygulama kişiye sözlü ve yazılı telkinlerde bulunmaktır.

Ancak, yaşam alanındaki jeolojik oluşumların, bitki örtüsünün, akar ve durgun suların seyredilmesi ile çeşitli canlıların davranışlarının gözlemlenmesi de depresyonun zararsız düzeye inmesini sağlayabilmektedir. Bu etki ise eko-terapi olarak tanımlanmaktadır.

Eko-terapide en etkin "doğal unsur" çevrenizdeki yeşil alanlardır. Bunların varlığı ruh sağlığı açısından büyük güvencedir. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar, doğa ile doğrudan temasın depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesi için etkin bir destek oluşturduğunu göstermektedir.

İngiltere'de 1000 kişilik bir grup üzerinde yapılan bir araştırma daha yeşil alanlara taşınan insanların zihinsel sağlıklarında önemli ve kalıcı iyileşmeler olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılan bir başka araştırmada tükürükteki kortizol (stres hormonu) düzeyleri ölçülmüş ve bu hormonun katılımcıların yaşamlarında, yeşil alanların varlığına bağlı olarak daha fazla veya daha az olduğu ortaya çıkmıştır.

Danimarkalı çocuklar üzerinde yapılan bir başka araştırma, yeşil alanların yakınında büyüyenlerin zihinsel bozukluklara yakalanma olasılığının %40 oranda daha az olduğunu ve sonradan alkol ile uyuşturucu madde bağımlılıklarının da azaldığını ortaya koymuştur.

Bazı araştırmalara göre, tedavi gören hastalar doğanın manzaralarına ve seslerine erişimleri varsa daha erken iyileşmektedir. Doğal manzara resimlerine bakmak bile bu açıdan olumlu etkide bulunmaktadır.

Birçok araştırma, yeşil alan manzaralı, doğal ışığın girdiği ve içinde bitkiler bulunan ofis veya evlerin stresi azalttığını ve olumlu duyguları arttırdığını göstermiştir.

Araştırmalar şehirlerdeki yeşil alanlar ve ağaç örtüsünün artışı ile obezite ve suç oranlarının azalması arasında paralellik olduğunu da ortaya koymuştur.

Ancak, doğayla temasın üzerimizde neden bu kadar derin bir etkisi olduğunu hiç kimsenin tam olarak açıklaması mümkün olmamıştır.

Peki, eko-terapinin etkinliğinden daha çok faydalanmak için ne yapmalıyız?

Bunun için birçok alternatif var: Bunlardan akla ilk gelenler, yeşil alanlarda mümkün olduğunca vakit geçirmek (en az %30 ağaç örtüsüne sahip alanlar daha etkindir), bitki yetiştirmek, köpek, kedi ve at gibi evcil hayvanlarla etkileşime geçmektir.

Peki, kent ortamında insanın yarattığı doğayla bile doğrudan temas kurma olanağı çok fazla olmayanlar ne yapacak? Dünya giderek kentleşiyor: Dünya nüfusunun yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor ve bu oran 2050 yılında yüzde 70'e yaklaşacak.

Üstelik zamanımızın çoğunu kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Bu nedenle özellikle gençler, “İç Mekan Kuşağı” olarak tanımlanıyor. Onlar ruhsal durumlarını düzenlemek için ne yapacaklardır?

Bu durumda doğa resimlerini izlemek de etkili olabilir. Bir çalışma, doğanın sabit görüntülerine bakmanın bile stres düzeyini düşürmeye yeterli, "doğal" bir etken olduğunu ortaya koymuştur.

Doğa çok yetenekli psikologdur. Bunu hiç unutmayınız.

Kaynak:

1.Marta Albè. 2014. Eco-terapia: come curarsi interagendo con la natura

2.Germana Carillo. 2014. Gli spazi verdi fanno bene alla mente e combattono la depressione

3.Francesco Ferrini. 2020. Gli spazi verdi migliorano la salute mentale? Sì la scienza lo dimostra! l’Università di Firenze.