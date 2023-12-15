Hasan Bitmez’in son sözleri mezar taşına kazınmalı

Sevgili okurlarım, dünyaya nasıl geldiğimiz değil, nasıl yaşadığımız ve yaşamımızın nasıl sonlandığı önemli.

Yaşam, bir sınav.

Hepimiz sınavdayız.

Kendimize, ailemize, yakın çevremize, yaşadığımız kente, bulunduğumuz ülkeye ve dünyaya katkımız ne, sınavda bunlar değerlendiriliyor.

Zor anlarda dik durabildik mi, doğruları söyleyebildik mi, adaletli davranabildik mi, haktan hukuktan yana olabildik mi, çalışıp artı değer yaratabildik mi, kentimizin ve ülkemizin yararlarını ön planda tutabildik mi, bunlar ölçü olarak kullanılıyor.

Hayat, onurla tamamlanması gereken zor bir görevdir.

Hepimiz bir gün öleceğiz, kimimiz toprağa kimimiz yüreklere gömüleceğiz.

Yaşamı devam edenlerin gönüllerinde taht kuracağız…

İşte Saadet Parti Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e böylesine “onurlu bir ölüm” nasip oldu.

TBMM kürsüsünden son sözünü söyledi, kalp krizi geçirip bulunduğu yere yığıldı kaldı, iki gün sonra da aramızdan ayrıldı.

O son sözü öyle anlamlıydı ki, yüreklerimize gömüldü, gönüllerimizde taht kurdu.

Hasan Bitmez, ne demişti?

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Uzun bir konuşma.

Hemen hemen her cümlesi iktidar milletvekilleri tarafından kesiliyor, ama o söyleyeceğini bölük pörçük de olsa yine söylüyor.

Konuşması satırbaşlarıyla şöyle:

*Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz, utanmadan “ticaretimiz” diyorsunuz; “İsrail’e gemiler” diyoruz, “teröristlerle beraber” diyorsunuz; “İsrail’e gemilerle mühimmat taşıyorsunuz” diyoruz, “ CHP’yle birlikte oldunuz” diyorsunuz; “İsrail’le diplomatik ilişkileri kesmelisiniz” diyoruz, “Mecliste Cola’yı yasakladık” diyorsunuz. AK PARTİ’li yöneticilerin ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu, işletmecisi olduğu gemilerle İsrail’e mühimmat taşımaktan vazgeçin” diyoruz, “Starbucks’larda boykot yapıyoruz” diyorsunuz. İsrail sizin eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor” diyoruz, “Miting yapıyoruz.” diyorsunuz. Mitingin parasını kim ödedi arkadaşlar? Emin Akbaşoğlu burada dedi ki: “AK PARTİ olarak yapıyoruz.” Ama siz devlet olarak ödediniz. Bu kadar ikiyüzlüsünüz! Bu sizin mitinginizden daha iyisini Avrupa’da, Amerika’da, Londra’da, Tokyo’da, oradaki Hristiyanlar, Yahudiler sizlerden daha iyi miting yapıyor.

*Siz İsrail’in suç ortağısınız! Siz İsrail’in suç ortağısınız! Elinizde Filistinlilerin kanı var! İşbirlikçisiniz! İsrail’in Gazze’ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın, Türkiye öncülük etsin. Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Libya, Cezayir… (Mikrofon otomatik cihazla kapatılıyor)

*Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından “Yalan! Yalan!” sesleri, gürültüler) Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç’un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

*“Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Hâlbuki biz sussak tarih susmayacak.

Tarih sussa hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Hâlbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız.

Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız.

Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.”

Bu son sözleri, Hasan Bitmez’in mezar taşına kazınmalı

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Partisi ve ailesine önerimdir.

Bir anıt mezar yaptırın, bu son sözlerini Hasan Bitmez’in mezar taşına kazıyın!

Filistin sorununu ve Hasan Bitmez’i ölümsüzleştirin!

Bu vesileyle Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet diliyorum, ailesinin ve partili yakınlarının acısını paylaşıyorum.