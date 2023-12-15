İşte işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler!

İşverenlerin, Ocak-Kasım döneminde İŞKUR'dan en çok eleman talep ettiği meslekler belli oldu. Türkiye İş Kurumu Kasım ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Kasım ayında 53 bin 204 erkek, 34 bin 237 kadın olmak üzere toplamda 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. Milliyet’teki haberi birlikte okuyalım;

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.

İŞE YERLEŞTİRME

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep etti. Ocak-Kasım 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Satış Danışmanı/Uzmanı" mesleklerinde oldu. İŞKUR Ocak-Kasım 2023 döneminde 408.932 kadın, 408.229 genç, 30.716 engelli ve 219.807 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etti.

İŞÇİ ARAYAN FİRMALAR

Kasım ayında 195.210 açık iş başvurusu İŞKUR tarafından alındı. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 2.465.682 açık iş talebi alınmıştı. Açık işlerin yüzde 98,8'i özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (1.056.081 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu.

MESLEK LİSELERİ ÖNEMLİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerini yukarıda okudunuz…

Verilere göre işverenler en çok özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı, garson ve konfeksiyon işçisi talep ediyor…

Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu yığılmayı önlemek için gençlerimizi meslek liselerine yönlendirmeliyiz.

RESİMMMMMMMMMM

İŞVEREN

KUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER

MESLEK ADI AÇIK KADRO

Özel Güvenlik görevlisi (silahsız) 97.094

Turizm ve otelcilik elemanı 72.376

Satış Danışmanı/Uzmanı 88.895

Konfeksiyon işçisi 47.832

Reyon Görevlisi 40.852

Garson (servis elemanı) 58.832

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) 28.900

Market elemanı 24.433

Makineci (dikiş) 33.677

Perakende satış elemanı (gıda) 17.235