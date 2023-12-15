Acil çözüm bekleyen sorunlar

Her insanın gözünde öncelikle çözümü beklenen sorunlar farklıdır. Sorunlar çok olunca kişilerin tercihleri de bakış açısına ve içinde bulundukları ortamlara göre değişir.

Örneğin; ekonomi, sağlık, eğitim, kültürel, siyasal konulardaki beklentiler ve sorunların öncelikleri değişiktir.

Kazandığı para ile geçinemeyen insan için öncelikli sorun maddiyattır.

Hasta ve tedavi gören birisi için öncelikli beklenti tedavisidir.

Bu örnekleri çeşitlendirip, çoğaltabilirsiniz.

Son günlerde gözümüzden kaçmaması gereken önemli ve acil çözüm bekleyen toplumsal bir sorunumuz vardır.

BAŞIBOŞ SÜRÜ KÖPEKLER

Televizyon, gazete ve sosyal medyada her gün artan oranda duyduğumuz ve yakın çevremizde de bizzat görüp yaşadığımız köpek saldırılarıdır.

Çocukların ve savunmasız insanların köpek saldırısı nedeniyle yaralandığı, travma yaşadığı hatta öldüğünü ısıtıp görüyoruz.

Bu örnekler giderek artmakta ve herkesi tedirgin edip korkutmaktadır.

Bu korku hepimizin müşterek korkusudur.

Ankara’da bir hafta içinde iki kişinin köpek saldırıları nedeni ile ağır yaralandıkları duyuruldu.

Sabahın karanlığında okula giden minik yavrularımız için hepimiz endişe ve korku içindeyiz.

Bu korku hepimizin korkusudur. İnsanı duygu ve düşüncelerle olaya bakmaya mecburuz.

Bakınız bazı devletler Türkiye ile ilgili bazı kararlar alıp uyarılar yapmaları bile acil tedbir alınması gereken onur kırıcı bir durumdur.

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Afiş

Dünya Sağlık Örgütü başıboş sürü köpeklerin kuduz riski taşıdığı nedeni ile Türkiye'ye gidecek kişileri uyarıyor.

Başıboş köpeklerin sorunlarının çözümünü belediyelerden beklemek yeterli olmaz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başıboş köpekleri barınaklarda misafir edeceğiz dese de köklü ve yeterli bir çözüm olmadığı görülüyor.

Bu konu koordineli ve eşzamanlı bir çalışma gerektiriyor.

Bu konuda uzmanların görüşleri kısırlaştırma, aşılama ve tedavileri yeterince yapılamadığı yönündedir.

Bu konuda aklı, vicdanı ve bilimsel yöntemleri harekete geçirerek acilen tedbir alınmalıdır.

Yarın daha büyük acıları yaşamamalıyız!