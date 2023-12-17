DEPREM YIKIMLARINDA  BELEDİYE YÖNETİMLERİNİN SORUMLULUĞU… 

Ülkemizin dört bir yanı “fay hatları” ile sarılı.

DEPREMLER kaçınılmaz doğal olaylardır.

Bilimsel gelişmeler sonucu deprem uzmanları nerede, ne şiddetinde ve “tahmini” olarak ne zaman deprem olacağını kestirebiliyorlar.

Ve, “hangi zeminde, hangi teknikle bina yapılacağı” net olarak biliniyor.

6 Şubat’ta, 6 ilimizi vuran depremlerde yerle bir olan binaların yanı sıra, dimdik ayakta kalan binalar da var!

Her deprem sonrası ilk akla gelen, yıkılan binaların müteahhitleri ve sahipleri oluyor!

Peki, o binaları temelinden itibaren DENETLEMESİ gereken, bu binalara İSKAN İZNİ veren belediye Başkanları ve teknik görevliler neden akla gelmiyor?

Binanın yapılacağı zeminin uygunluğu, kullanılan beton ve demir malzemesi denetlenmeyen, “kaçak kat” yapılan, ya da ana taşıyıcı KOLONLARIN kesilen binaların depremde yıkılmasından İLK sorumlu, o binanın inşa tarihinde görevde olan Belediye Başkanı ve diğer teknik görevlilerdir!

Şimdi, 31 mart 2024 itibariyle görev alacak Belediye Başkanları’na soruyorum;

“Benim hizmet dönemimde yapılacak tün inşaatların deprem koşullarında yıkılmasından öncelikle sorumlu olacağımı kabul ediyorum” diyebilir misiniz?

Diyen ve bunu resmen ilan eden başkan adaylarını alınlarından öper, içtenlikle desteklerim!

Deprem davalarının Savcı ve Hakimlerine de sesleniyorum;

O yıkımda sizin de yakınlarınızın olup olmaması önemli değildir!

Kaybedilen “İNSAN” dır!

Müteahhit ya da bina sahiplerinden önce hesap sormanız gerekenler belediye başkanları ve ilgili birimlerdeki teknik görevlilerdir!

Yalnızca deprem değil.

Dere yataklarında ya da dolgu alanlarında inşa edilen binaların bir sel felaketi sonucu yıkılmalarında da öncelikli sorumlular belediye yöneticilerdir!

Bakın son günlerde yaşadığımız aşırı yağış ve fırtına sonucu, “deniz kıyılarında dolgu alanlarında” yapılan yollar çöktü!

Yaşadıklarımızdan ders almayı bilmeyen birileri Zonguldak Ereğli’de amfi tiyatro ve yeşil alanı yıkıp, denize dolgu yaparak, o dolgu üzerinde cami inşaatı yapmayı planlıyorlar!

Ama bu “imar cinayetini” bu kez belediye yönetimi değil, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” yapıyor! Akıl mı, insaf mı, nedir bu ilkellik?

“İstanbul’a İhanet” de böyle yapılmadı mı?

Orman alanlarında lüks villalar yapılması ya da zemin koşullarına bakılmadan yapılan çok katlı inşaatlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kenara itilerek, Bakanlık eliyle imar plan değişiklikleri yapılmadı mı?

O halde;

Olası bir deprem felaketi halinde, o binaların yapılması için onay veren, “ÇED raporlarına gerek yoktur” diyen Bakanlık yöneticileri de ilk sorumlular olacaktır!

Bir başka konu da, bir siyasi partiden Belediye meclis üyesi, belediye başkanı ya da milletvekili seçilen kimilerinin bir başka partiye transferleri rezaletidir!

Bakın, İzmir’de bir ilçe adına Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olan bir kişi tam 4 kez parti değiştirmiş!

Onurlu insan, istifa eder ama futbolcu gibi oradan oraya transfer olmaz! Olmamalıdır.

Son olarak;

halkın vergileriyle hizmete talip olan –kimi- belediye başkanlarının, milyonlarca lira harcayıp, seçim öncesi seçmenlere “HEDİYE” dağıtma alışkanlığı önlenmelidir!

Halkın vergisiyle halka hediye vermek ne yasaldır ne de ahlakidir!

Ezcümle, en büyük sorun;

“Siyasette Ahlak sorunudur!”