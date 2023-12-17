Kahramanmaraş katliamı  

Cumhuriyet dönemi boyunca bu ülkenin alnında kara bir leke olarak duranlardan biri de Maraş katliamı ve Madımak olaylarıdır. Gerçi bu ülke ne kara günler gördü. Suruç mu dersin. Ankara Gar katliamı mı dersin, Çorum, Malatya olayları mı dersin. Taksim’de ağaç katliamına karşı çıkanlara uygulanan şiddet ve sekiz canın yok olmasına dersin. Daha niceleri bu ülkenin unutamayacağı olaylardan bazılarıdır.

Adı Cumhuriyet olan devletin yüzyıllık serüveninde karşınıza kesintisiz darbeler ve buna benzer onlarca vahşet çıkar ama sorsan adı Cumhuriyet…

Kırk altı yıl önce bu ülkenin unutamayacağı olaylardan biri de 1978 Maraş’ta Alevilere yapılan katliamdır. Binlerce alevi vatandaşlara gerici, yobaz, faşistler tarafından tam bir katliam uygulandı. Bu katliam tam 7 gün sürdü. 19 Aralık’ta başladı 26 Aralık’ta sona erdi veya erdirildi.

Maraş katliamı bir katliamdan çok öte bir şeydi ve bir anlamda o gün devletin devlet olamadığı bir gündü. Kendini devlet yerine koyan bir kesim üç gün boyunca çoluk çocuk, hamile kadın demeden büyük bir katliam yaptı. Hem de kendi komşusuna, birlikte yaşadığı komşusuna.

O gün Günaydın Gazetesinin ilk sayfasında bir doktorun bıçak darbeleriyle öldürülen bir kadının ve karnından alınan ölü bir çocuğun resmini unutamam.

Sanmayın ki Kahraman Maraş olaylarını Sünniler, Alevilere karşı işledi. Bu katliamı kendilerini devlet yerine koyan derin devleti tarafından organize eden kişiler yaptı.

Korkuları ile yüzleşmediği sürece hiçbir zaman devlet olunamayacağını devlet olmanın sadece sınırlar ile evrilmiş olmadığını günümüz dünyası bağıra, bağıra söylerken hala suya direnen kaya gibi inat ve ısrara düşmek bütün cinayetlerin ana davetidir.

Gerek Kahramanmaraş, gerek Madımak ve gerekse diğer tüm katliam sonrası devletin yetkilerinin açıkladığı sözler hep aynı kelimelerden oluşur. Bu olayın sonuna gideceğiz ve katilleri ve sorumluları bulacağız.” Sonuç başka bir bahara kaldı hep.

Kimi kesim de her yıl “Unutmadık, unutmayacağız” gibi sloganlarla kendilerini avuttular. İşin en ilginç yanı tüm bu katliamları yapanlar devlet tarafından bilinmesine rağmen bu kişiler ya milletvekili yapıldı ya da devletin en üst düzey organlarında görev verildi. Bu kişiler aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar.

**

Devlet olma o kadar kolay değil. Devlet vatandaşına işkence yapmaz. Devlet vatandaşına katliam yapmaz. Nasıl devlet olunabileceğini bir türlü beceremedik. Eğer devlet tüm bu olaylardan haberdar olmasa çıkar halkından özür diler.

**

Bakın! Devletin nasıl olunacağını Hollanda Surinama’dan özür dileyerek gösterdi. En üst düzey krallık makamı bir milyon siyahiyi köle olarak satarak insanlık suçu işledik diyor ve özür diliyor. Hollanda katliam da yapmamış. Sadece köle olarak satmış. Bizim yüzyıllık cumhuriyet döneminde o kadar cinayet, katliam işlendi hem de kendi vatandaşına. Çıkıp ta biz özür dilediğini gördünüz mü? Bz hala meydanlara çıkıp unutmayacağız, unutturmayacağız” demekten başka bir şey yapmıyoruz.

Eh! Ne yapalım? biraz da kendimizi avutuyoruz değil mi?