Kış aylarında meyve ağaçlarında yapılması gereken önemli işler

Saygıdeğer okuyucularım; Bu yazımda sizlerle kış aylarında meyve ağaçlarına yapacağımız bakım işleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Ev bahçelerinde ve meyve bahçelerinde meyve ağaçları, yapraklarını dökmelerinden itibaren hemen budamalara başlanır. Budaması biten meyve ağaçlarına güneşli ve rüzgârsız bir havada mantari hastalıklara karşı bordo bulamacı ve kabuklu bitlere karşıda kabuklu bit ilacı atılmalıdır. Ancak ilaçlamanın istenen etkiyi göstermesi için ilk tedbir olarak iyi bir budama yapılması gerekir.

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Bilhassa şeftali ağaçlarının yapraklarında zarar yapan klok (kurbağacık) hastalığına karşı muntazam bir budama, seyrekleştirme ve gençleştirme, klok hastalığına karşı alınacak ilk tedbirdir. Şeftali ağacı meyvelerini bir senelik sürgünler üzerinde verdiklerinden budama yaparken bu duruma dikkat edilmeli, ağaç dalları üzerinde en sağlıklı olan senelik sürgünleri dengeli olacak bir şekilde bırakılmalıdır. Fakat mantar öldürücü ilaçlarla mücadele yapılması da şarttır.

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Klok hastalığının görünüşü, yaprak bitlerinin zararına çok benzer. Fakat yaprak biti zararında yapraklar o kadar çok kalıplaşmış ve kıvrılmaz, aynı zamanda yaprakta ekseri haşere artığı bulunur. Ayrıca şeftali ve diğer ağaçların gövde ve dallarında öz suyunu emerek zarar yapan kabuklu bitler - koşniller (Coccidea), kışı genellikle ağaç gövdesindeki kalkmış, kurumuş ve çatlamış kabuklar arasında saklanarak geçirirler.

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Bu durumda olan ağaç gövdeleri bir serpet yardımıyla temizlenerek düzgün bir hale getirilir. Daha sonra bu kısımlar, tel fırçalarla iyice fırçalanarak kabuklu bitler mümkün olduğu kadar azaltılmış olur. Bu işlemler de bittikten sonra kabuklu bitleri öldürücü ilaçlardan biri alınarak ağaçlara iyi tazyik yapan pülverizatörlerle atılır. Ayrıca budanan meyve ağaçlarının bütün dalları toplanarak yakılmalı; sağa, sola atılarak kabuklu bitlerin çoğalmasına fırsat verilmemelidir. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…