“Bir insanın sessizliği, en büyük vedadır.

Paul Auster”

Güvercin, nefes nefese gül ağaçlarının yakınına konmuştu. Serada, çiçeklerle uğraşan Lal, güvercinin geldiğine sevinirken, onun çok yorgun ve bitkin göründüğünü farketti.

‘Ne var, ne oluyor güvercin’, diye sordu.

‘Gördüğün gibi işte’. dedi güvercin. ‘Neyin var?’. Bu soruya güldü, güvercin.

’Neyim yok ki?’.

‘Benim anlayabileceğim gibi anlatabilir misin lütfen’.

‘Karanlıklardayım. Kımıldayacak gücüm ve enerjim yok. Canım hareket etmek, uçmak istemiyor. Herşeyi olumsuz ve tersinden görmeye başladım. Kendimi bir uçurumun başında, görüyorum. İstemesem de aşağı bakıyorum. Uçurum beni çağırıyor, düşmekten korkuyorum. Her an, uçurumdan aşağıya yuvarlanacakmışım gibi geliyor. Avaz avaz bağırmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Ruhum, korkunç girdaplar ve fırtınalarla boğuşurken, içimdeki bu hırçın güç, beni ele geçirmek için savaşıp duruyor. Çaresizlik içinde, kendimi paralamak, parça parça etmek ve içimdeki bu savaşı durdurmak istiyorum.

Hiç gücüm yok, sesim çıkmıyor. O kadar karanlıklardayım ki, artık her şeyi kapkara görmeye başladım’.

‘Henüz hiç bir şey anlatmadığının farkında mısın güvercin’, derken, aslında onu sakinleştirmeye çalışıyordu Lal. ‘Daha ne anlatayım, kendimi camdan yapılmış gibi hissediyorum. Birileri vuruyor, yüreğim çatlayıp kırılıyor. Paramparça olacağım, diye korkuyorum. Gücümün tükendiğini herkesten saklamaya uğraşıyorum’. ‘Son zamanlarda, çok çalıştın, çok üzücü şeyler yaşadın güvercin. Kendine bu kadar yüklenmesen…’.

‘Bu kolaycı bir bakış açısı Lal’, dedi güvercin. Yine olumsuz yönden bakmaya başladı, diye düşündü Lal. ‘Bilirsin, sevdiğim şeylerle uğraşırım. Bu yüzden de çalışırken, hiç yorulmam’. ‘Ne kadar yorulmasan da zaman telaşıyla, köşeye kısılmış hissediyorsundur güvercin. Kış mevsimindeyiz. Zamanda ve mekanda sıkıştın, kaldın’. ‘Doğru söylüyorsun Lal. Kendimi, içinde bulunduğum koşullar arasında, hapsolmuş buluyorum. Üstelik de kış. Bizim için, bu zamanlar, toprağa düşme zamanlarıdır. Soğuk ve açlık, gücümüzü tüketir, kış mevsimi, güçsüzleri daha da zayıflatırken, toprak, bu sefalete dayanamaz, bizleri, çeker alır, koynunda saklar’.

‘Roman mı yazmaya karar verdin güvercin’, diye dalga geçti Lal. Yine de, güvercinin konuşmaya başlamasına sevinmişti.

‘Son zamanlarda, havalardan, soğuktan, çevremdekilerin duyarsızlığından çok üşüdüm. Çok soğuk, içim ve dışım buz kesti, gerçekten çok üşüyorum’. Lal, sabırla dinliyordu. Güvercin, nihayet, yavaş yavaş konuşmaya, içini dökmeye başlamıştı.

‘Bu aralar, kendimi yine herkesten çok farklı, çok uyumsuz görüyorum.

Gittikçe daha fazla, kara koyuna dönüşüyorum sanki.

Çevremdeki kalabalıklara dayanamıyorum. Kimseyle doğru düzgün konuşup, içimden geçenleri paylaşıp, iletişim kuramıyorum. Kurmaya çalıştığımda, ya hiç anlaşılamıyor ya da inanılmaz bir kabalıkla susturuluyor, konuşup durduğuma, bin pişman oluyorum.

Suskunluk orucuna girmek istiyorum, görevlerim izin vermiyor.

Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum.

Sussam olmuyor, konuşsam hiç olmuyor, neden rahat bırakmıyorlar Lal?

Herkesin benden, farklı bir beklentisi, yapmamı istediği bir şey var.

Elimden geleni yapıyorum, kimselere yaranamıyorum.

Galiba artık yaşadığım çevreye ve bu dünyaya uyum sağlayamıyorum.

Bu dünyadan çıkıp gidesim var Lal.

Belki de gidenler de, hep bu yüzden çıkıp gidiyordur. Yaşama teslim olarak, hiçliğine razı olmak, gözüme çok güzel gözükmeye başladı…’.

‘Hadi, hadi güvercin’, diye söylendi Lal. Güvercin her zaman, hayat dolu ve yaşama sıkı sıkı bağlıydı. Nadiren böyle hisseder ve umutsuzluğa kapılırdı. Bir an, intihar düşüncesi aklından geçti.

İntihar edenlerin büyük çoğunluğu, yaşamı seven, yaşama sıkı sıkıya bağlı insanlardı. İntihar etmek için bile, bir güç harcamak gerekirdi. Bir anlık bir yanlış odaklanma ya da yanlış hissediş veya yanlış anlama, intihara yol açabilirdi. Oysa melankolik, depsesif insanların ne yapacağı, kolayca kestirilebilirdi. Derhal konuyu değiştirmesi gerekiyordu.

‘Neden bu kadar çarpık düşünmeye başladın, birden bire güvercin?

Başkalarının senden istediklerini yapmak zorunda değilsin.

Ya kendi yapmak istediklerin, planların ve hayallerin?

Ya kendinden beklentilerin?’.

‘Hiç farketmiyorsun Lal.

Bu aralar, gerçekten uçurumun kenarındayım.

Herşeyden kurtulmak istiyorum.

Son zamanlarda yaşadıklarım, beni çok fazla üzüyor ve mutsuz ediyor.

Karanlık tarafa geçtim.

Her şey, sinirime dokunuyor, gözüme batıyor, ruhum her an bir bıçakla ince ince kesilecekmiş gibi geliyor…’.

‘Seninle çok uzaklara doğru, bir seyahat yapalım mı güvercin?

Değişiklik ve yeni yerler görmek, sana iyi gelir’.

‘Nereye gidebiliriz ki’, diye yavaşça ve hevesle sorarken, güvercinin çaresizliğine, yüreği burkulmuştu.

‘Her şeyi bırakıp, kaçabilir miyiz?

Kaçsak, nereye gidebiliriz Lal?’.

‘Neden olmasın güvercin?

Her şeyi bırakabilir, dünyanın öte ucuna gidebiliriz’. Güvercin, bir an, bu hayale gülümsedi. Durdu, sonra da, ‘aynı zamanda, bu dünyadan da gidebilirim değil mi’, diye sordu.

Kendine, sakın panikleme ve paniklediği gösterme, dedi Lal. Şimdi gerçekten korkmaya başlamıştı.

‘Güvercin, o olasılık, her zaman var. Hem de hepimiz için, her an var.

En iyisi sen, uçurumlarda gezmeyi ve aşağılara bakmayı bırak.

Uçuruma ne kadar yaklaşırsan, o da, o kadar, sana yaklaşır’.

‘Çağırma diyorsun Lal…’.

‘Evet güvercin, çağırma. Böyle yapma. Uçurumları çağırma, uçurumlardan aşağı bakma...

Sadece iyilik, doğruluk ve güzellikleri çağırmak, onları aramak için, sebebimiz var.

Uçurumlara gözünü dikeceğine, seni üzenleri, yaşamından çıkart, at gitsin…’.

‘En acıklısı da, bu işte Lal?

Hepsini attım, gittiler zaten.

Ne var ki, gitmek bilmiyorlar.

Ya içimden çıkmıyorlar, ya da çevremden çekilmiyorlar’.

’Güvercin, senin iyiniyetine ve sevgine ne oldu?’.

‘İyi niyetimi ve sevgimi sömürüyorlar işte…

Bazen sevgi yetmez, Lal’.

‘Ne oluyor güvercin?

Sen böyle düşünemez ve böyle hissedemezsin’, diye bağırdı Lal.

Güvercin, Lal’in isyanına baktı.

‘Sevginin de, kendini koruma güdüsü veya hakkı yok mu Lal’, diye sordu, mutsuz bir şekilde.

‘Sürekli mutsuz olunan yerlerde, seni mutsuz edenlerle bir arada yaşamak zorunda mıyız?

Her canlı acıdan kaçıp, mutlu olduğu, sevildiği ve haz duyduğu yerlere koşmaz mı?

Bizi mutsuz eden, enerjimizi düşürüp, bizi hasta edenlerle, bir arada yaşamaya mahkum muyuz?.

Belki de camdan yapılmış olduğumdandır Lal. Taştan yapılmış olsaydım, böylesi dertlerim olmazdı, eminim. Biz, güvercinler, çok güçlü, yine de çok narin varlıklarız. Fazla sıkıştırılmaya, üzerimize gelinmesine dayanamayız, zorlanmaya ve hapsedilmeye hiç gelemeyiz.

Kendi istemedikçe, hiçbir güvercini, zorla hiçbir yere sokamazsın Lal’.

Özel bir şey mi söylemek istiyorsun, yoksa güvercin?’.

‘Hayır, aslında çok bilinen bir söz, Lal.

‘Zorla Güzellik olmaz…

Ama sana eğer istersen, sana özel bir söz de, söyleyebilirim Lal.

Özgürlüğün olmadığı yerde, gerçek sevgiye asla ulaşılamaz…