AKP iktidarında yoksulluk sınırı asgari ücreti 4’e katladı!

Türkiye’de ekonomik kriz derinleşiyor…

Türkiye’de halk fakirleşiyor…

Türkiye’de halkın satın alma gücü düşüyor…

Halkın fakirleştiğini araştırmalar da gözler önüne seriyor…

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), önceki gün kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Rakamlar yine korkunç.

Rakamlar yine ürkütücü…

Rakamlar felaket…

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BİSAM'a göre kasım ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 13 bin 745 TL'ye, yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL'ye yükseldi.

Asgari ücret, 11.400 TL…

Yani yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katını dahi aştı.

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Sözcü’deki habere göre hesaplama, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapıldı.

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AÇLIK SINIRI, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken minimum tutarı ifade ediyor.

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YOKSULLUK SINIRI ise, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşıyor.

ALIM GÜCÜ İYİCE DÜŞTÜ

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 753 liraya ulaşırken, bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 603, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 528 lira olarak hesaplandı.

RESMEN YOKSULLAŞIYORUZ…

BİSAM’ın verilerini yukarıda okudunuz…

Verilere göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 13 bin 745 TL'… Yani asgari ücretin üzerinde…

Yoksulluk sınırı 47 bin 544 TL… Yani asgari ücretin 4 katından daha fazla…

Düşünsenize, aylık geliri 47 bin 544 lira olan kaç çalışan var…

47 bin 655 lira olan yoksulluk sınırı gösteriyor ki, Türkiye’nin yüzde 85’inden fazlası YOKSUL…

21 yıllık AKP iktidarı sonunda gelinen nokta bu…