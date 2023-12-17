Olmadı Özgür Özel, bravo Devlet Bahçeli!

Doğruya doğru, eğriye eğri…

Bizim görevimiz bu!

Gazeteniz KOCAELİ’nin 49 yıldır değişmeyen ilkesi bu!

“Doğruya doğru, eğriye eğri” demek.

Haklıyı savunmak, haksızın karşısına dikilmek.

Yanlış yapanın ensesinde boza pişirmek.

Bir süredir Şeyh Said’i tartışıyoruz.

Şeyh Said’in hainliğini...

Neymiş?

Bazı çevrelere göre, 1925 yılında “Din elden gidiyor” diyerek 10 bin kişiyle iki yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı isyan başlatan Şeyh Said, “hain” değil, “kahraman”mış.

Şeyh Said’i “kahraman” gösterenler kimler?

İktidarın bir kısmı, AKP ve HÜDAPAR…

Kürtçü kesim…

Tartışmalar sürerken konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de soruldu.

Özel’in yanıtı şöyle:

“Şeyh Said'e hain demem, kahraman demem sizi memnun edecekse... Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanma olduğunu biliyorum. Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar, bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa, o acıya saygılı olmak gerekir. Ama tarihten ders çıkarmak lazım. Cumhuriyet'in kurucu kadroları, bugünkü gibi iletişim olanaklarının olmadığı, verilen emirlerin takibinin mümkün olmadığı yerde yaşanmış birtakım rahatsızlıklar, üzüntüler varsa bunu Atatürk'e mal etmek, CHP'nin sırtına yük gibi vurmak da kimsenin haddi değil.'

Özgür Özel’in bu sözlerini dinlerken şaşırdım.

Şeyh Said’e ne “hain” diyor, ne de “kahraman”.

Ortadan yürüyor.

Ne şiş yansın ne kebap!

Olmadı Özgür Özel!

Bu cevabın kamuoyundan “kırık not” aldı.

Şeyh Said isyanının “Cumhuriyete karşı” yapıldığını biliyorsun da, bu isyanı çıkaranlara neden “hain” diyemiyorsun.

İngiliz kayıtlarına göre, iki buçuk ay süren isyanda, 12 bini asker toplam 52 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu isyan, “vatana ihanet” değil de nedir?

Bu isyanı başlatan Şeyh Said’e, “hain” demeyeceğiz de ne diyeceğiz?

Acılara saygı duymalıymışız…

Tamam o zaman, Kubilay’ın başını kesenlerin yakınlarının acılarına da saygı duyalım.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da isyan çıkaran bütün hainlerin yakınlarının acılarına da…

Bugün Türkiye’nin CHP’ye her zamandan daha fazla ihtiyacı var.

Ama böyle bir CHP’ye değil.

Tutumu net olan bir CHP’ye…

Hainlere karşı diklenen bir CHP’ye…

“Laik Cumhuriyet”e sonuna kadar sahip çıkan bir CHP’ye…

Gericilerin üç beş oyu için eğilip bükülmeyen bir CHP’ye…

Devlet Bahçeli’ye neden bravo?

Şeyh Said konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şu açıklamayı yaptı:

“Şeyh Said isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi saygısızlıktır. Bununla eşzamanlı olarak bir isyan elebaşının adeta bir kahraman olarak tanım ve telaffuzu sabır taşımızı çatlatmıştır. Tarih ve milletin huzurunda söylüyorum; Hınıslı Said bir vatan hainidir, yaşadığı dönemin terörist başıdır, katildir, canidir, emperyalizmin uşağıdır.

Piran’da askerlerimize saldıran, halkı isyana teşvik eden, Genç, Palu, Elazığ, Silvan, Lice, Varto işgaline kalkışıp Diyarbakır’ı ele geçirmek için saldırı düzenleyen, eğer bu işgal başarılı olsaydı İngiltere’den sözde Kürdistan için destek isteyeceğini itiraf eden bir soysuza kim övgü yağdırıyorsa onunla aynı çukurdadır. Onlara dikkat ediniz, kalpleri milletle çarpmaz, gözleri milletle yaşarmaz, göğüsleri milletle kabarmaz.

Şeyh Said isminin Diyarbakır’da bir bulvara verilmesi, en başta Diyarbakırlı kardeşlerime ağır bir hakaret ve saygısızlıktır. Çünkü teröristlerin geçim kapısı Türk ve Kürt düşmanlığıdır. Bunlar kan içen vampirlerdir. Şeyh Said silahlı ayaklanmasında askerlerimiz, yöre insanımız şehit olmuş ve yaralanmış, gasp, yağma ve hırsızlıklarla genel asayiş bozulmuştu. Allah’a çok şükür kahraman Türk askeri ayaklanmayı bastırmış ve ayaklanan teröristlerin başını ezmiş; Şark İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan 80 sanıktan 48’i 1925 yılının 28 Haziranı 29 Hazirana bağlayan gecesinde darağacına çıkarılmıştır.”

İşte bu konuşması nedeniyle Devlet Bahçeli’ye “bravo” dedim.

Sizce de Bahçeli, övgüyü hak etmiyor mu?

Neyse ne, eğip bükmeden, lafı döndürüp dolaştırmadan gerçekleri söyleyeceksin.

Tabii, bu övgü sadece Bahçeli’nin Şeyh Said’le ilgili sözlerine.

Eksiği var.

Bahçeli, madem böyle düşünüyor, madem Şeyh Said’e “Hain, katil, cani, terörist başı, emperyalizmin uşağı” diyor, dönüp Cumhur İttifakı’ndaki ortakları AKP ve HÜDAPAR’a “Siz bir haine nasıl kahraman muamelesi yaparsınız?” diye sormalıydı.

Sormadı.

Seçim yaklaşıyor ya, herkesin hesabı ayrı.

Ah o sandık yok mu o sandık…

Türkiye, o sandıktan çıkma uğruna benliğini kaybetti.

Demokrasi dedik dedik, “sandık demokrasisi”nden ileri gidemedik.