Sporda şiddetin nedenleri!

Biliyorsunuz spor; “Belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı” olarak tarif edilir. Yani spor insanın kendisini geliştirmesi için yaptığı bir eğelence aracı. Bu amaçla yapılan bir sporda şiddetin olması imkansız.

Büyük Atatürk de “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” derken esasında sporcunun özünde ahlaklı olmasını, spor ahlakının her şeyden önce geldiğini anlatmaya çalışıyor. Ülkemizde Büyük Atatürk’ün birçok söylemi çöpe atıldığı gibi spora yaklaşımının da artık çöpe atıldığı görülüyor.

Geçen günlerde Türk futbol/spor camiası çok üzücü bir şiddet olayı ile sarsıldı.

Ankaragücü-Rizespor maçının hemen ardından maçın hakemi Halil Umut Meler’e Ankaragücü Spor Kulubünün Başkanı Faruk Koca şiddete başvurmuştu. Aniden çıkarttığı bir yumrukla yere düşen maçın hakemine yerde de tekmeler atılmıştı. Bu haber gerek ulusal basın ve gerekse uluslararası basında ilk haberlerden birisi olarak yer aldı.Ülkemiz sporu açısından açıkçası rezalet bir durum söz konusuydu.

Faruk Koca’nın basına yansıyan savunmasında;"Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı.”diyor. Sporcuya örnek olması gereken kulübün spor ahlakına bir bakar mısınız? Bu aslında ülkemizde birçok alanda olduğu gibi sporda da ülkemizin içine düşürüldüğü acınası durumu özetliyor.

Faruk Koca, AKP’nin kurucu üyelerinden birisi eski AKP milletvekili. Anlaşılan o ki siyaset, ticaret derken Ankaragücü Spor Kulübünün Başkanı olabilecek kadar zenginleşmiş bir kişilik. Aslında hakemimize vurduğu yumruk Futbol Federasyonuna, Türk futboluna,Türk insanına vurulmuş bir yumruk.

BU ŞİDDETIN NEDENI NEDİR Kİ ?

Şiddeti içinde yaşadığımız siyasi iklim yaratıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri birbirlerine karşı şiddet kullanıyorlar.Siyasiler şiddeti yaratacak türde sözlerle birbirlerine hakaret ediyorlar. Bazen mecliste canlı yayında karakucak güreşi gibi olayları görüyoruz. Bakın adliye koridorlarında birbirlerine saldıran insanlar, hakime, savcıya saygısızlık yapan insanlar göreceksiniz. Ülkemizde çalışma hayatında, sağlıkta, aile içinde çocuk ve kadına karşı, toplumun diğer kesimlerinde önlenemeyen derecede şiddet olayları yaşanıyor. Şiddet siyaset arenası dahil,ülkemizin ana gündemi olmaya başladı.

Spor kulüpleri başkanları da birbirlerini hakarete varacak derecede eleştiriyorlar. Futbol bir eğlence ve zevk için değil, küfür, hakaret ve psikolojik rahatlama için yapılıyor sanki. Maçlardaki tezahüratlere bakın durumu kavrarsınız. Bu sosyal vea psikolojik ortama,futbolda yaşanan adaletsizliklerle birlikte bir deiktidar partisi milletvekili olmak, iktidar döneminde zenginleşmek ve iktidar sarhoşluğunu eklerseniz sonuç hakeme şiddete dönüşüyor. Şiddetin nedenleri bu kadar basit.

Halil Umut Meler’e yapılan saldırı bir başlangıç değil. Toplumun içinde bulunduğu sosyal,siyasal ve hukuki ortamın bir sonucu.Bu saldırı bir sonuç olduğuna göre bu sonucu doğuran sebepleri tesbit ederek bir daha olmaması için çözmemiz gerekiyor.Kınama mesajları,tutuklama ve sadece cezanın ağırlaştırılması ile bu sonunun çözülmesi mümkün değil.

Sorun derinlerde. Sorunun derinliklerine inilmediği taktirde spor dahil toplumun içinde bulunduğu şiddet ortamının önlenmesi mümkün değil, Çare yeni bir siyasi partiler yasası, sporun siyasetten arandırılması, tam demokrasi ile futbol dahil her alanda liyakat ve adaletin hakim olacağı bir Türkiye. Ne yazık ki ;.bu kafa ile toplumun içinde bulunduğu şiddet ortamının ortadan kaldırılması mümkün değil.