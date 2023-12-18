AKP’nin Körfez adayı kim olmalı?

AKP’de belediye başkan adaylığı için temayül yoklaması yapıldı, yakında anketler de bitecek.

Mevcut belediye başkanları ve aday adayları sesiz bir bekleyiş içinde…

AKP’de ilçe belediye başkan adaylarının 15 Ocak civarında açıklanması bekleniyor…

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Daha önce AKP’nin Derince Belediyesi ve Kartepe Belediyesi aday adayları için görüşlerimi yazmıştım.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Körfez Belediyesi için de görüşlerimi yazıyorum…

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2019’da yapılan yerel seçimde mevcut belediye başkanı İsmail Baran’ın yerine AKP Körfez İlçe Başkanlığından istifa eden Şener Söğüt aday yapıldı… Söğüt, ilçe başkanlığından istifa edip aday adayı olunca, serviste yaptığımız sohbette, “Şener Söğüt istifa ettiğine göre mutlaka adaylık için yeşil ışık almıştır, Şener Bey yüzde 100 aday yapılacak” demiştik. Öyle de oldu.

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Şener Söğüt AKP’den seçime girdi ve büyük bir farkla kazandı.

Söğüt, 31 Mart 2024’te yapılacak seçimlerde de aday adayı…

Bu dönem de belediye başkanlığı yapmak istiyor.

Şener Söğüt, 1975 yılında Muş’ta doğdu, aslen Gümüşhaneli’dir…

Yani hem Doğu, hem de Karadeniz ayağı var…

AKP KÖRFEZ ADAY ADAYLARI…

Söğüt ile birlikte;

Alim Erdemir,

Ferhat Selvi,

Halil Küçük,

Hayrettin Deniz,

Kürşat Bulut,

Mete Bilgin,

Muhammet Kurtulmuş,

Ömer Bektaş ve

Sinan Barış Kaya da aday adayı oldu.

Bu isimlerin yanı sıra AKP eski İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy da çalışmalarına devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre aday adayı olmamasına rağmen temayülde Av. Abdullah Eryarsoy ismi ön plana çıkmış.

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü tanırım.

Birkaç kez sohbetimiz oldu.

En son Altın Kiraz Halı Saha Grubu’nun organizasyonunda sohbet ettik.

Halktan biri.

Konuşkan.

Esprili.

Güleç yüzlü.

Ortama çabuk uyum sağlayan biri.

İletişimi güçlü birisi olarak görüyorum.

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Körfez’de hatırı sayılır çalışmalar yaptı.

Özellikle Hereke Kalesi’ni restore edip gün yüzüne çıkarması muhteşem bir proje.

Sevindikli Gölü projesi de çok başarılı.

Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışarak Körfez’de yıllardır çözüm bekleyen Barbaros Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sorununun çözümüne katkı sağladı.

İlimtepe Millet Bahçesi projesi bölgeye nefes aldırdı.

60+ Aktif Yaşlanma Kulübü projesi, başarılı bir proje.

İlk aklıma gelenler bunlar.

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Körfez’de tanıdıklarımla yaptığım sohbetlerde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Başkan Şener Söğüt’ün başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bu dönem de aday yapılmayı hak ediyor.

Başkan Söğüt belediye başkan adayı yapılmayacaksa, temayülde ismi yazılan AKP eski Kocaeli İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy’un adı da ön plana çıkıyor.

ERYARSOY FAKTÖRÜ

İsmi hiçbir şaibeye bulaşmamış Av. Eryarsoy da AKP’nin Körfez Belediye Başkan adaylığı için doğru bir tercih olabilir.

Bakalım AKP Genel Merkezi, Körfez için nasıl bir karar verecek?