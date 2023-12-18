Avni Öztüre’yi kızından dinlemek…

Avni Öztüre, özellikle yaptıklarını öğrendikten sonra keşke tanısaydım dediğim ama tanıma şansım olmayan İzmitli büyüklerimden.

Avni Öztüre’nin edebi kişiliği benim daha çok dikkatimi çekti. On üç yaşında yazdığı şiir bir gazetede yayımlanmış. Lise de “Demet” adlı bir dergi yayımlıyor ve bu dergi okuldan ayrılmasına ve İstanbul Erkek Lisesine gitmesine sebep oluyor. Yirmi iki yaşında bir eseri gazetede tefrika olarak yayımlanıyor. 1950’li yılların başlarında yayımlanan ama hakkında fazla bilgi sahibi olmadığım Taşra Dergisini yayımlayanlar arasında Avni Öztüre’de var.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantısında konuğumuz Avni Öztüre’nin kızı Devlet Öztüre idi. Kendisi hakkında ve babası hakkında pek çok şey öğrendik. Bildiklerimizin yanında bilmediklerimizi de.

Müzeyyen Ünal, Avni Öztüre’yi anlatırken “Yazarımız, araştırmacımız, övüncümüz Kocaeli’nin, İzmit’in övüncü Avni Öztüre’nin değerli kızı ve müthiş bir isimle bize armağan ettiği Devlet Öztüre Hanım bugün bizim konuğumuz.” diyerek açılış konuşmasını yaptı. Müzeyyen Ünal, Avni Öztüre için övüncümüz derken kızını dinledikçe ne kadar haklı olduğunu gördüm.

Devlet Öztüre, 1954 yılında İzmit Karabaş Mahallesi’nde doğmuş. İkinci sınıfa kadar Sümer İlkokulu’nda okumuş. “Sonrasında babamın İzmit - İstanbul gidiş gelişleri sırasında biz İstanbul’a göç ettik.” diyor. İzmit’te yaşarken Yurt Sinemasının yerinde dede evi - baba evi olan evlerinde oturuyorlarmış. Daha sonra 1962 yılında İstanbul Bostancı’ya gitmişler. Sultan Ahmet Ticari İlimler Akademisinde okumuş ve okurken 1975 yılında kurulan Marmara Belediyeler Birliğinde ilk politika gazetesinde bir büro memuru olarak başlamış çalışma hayatına. “Orada çalışırken Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümünden mezun oldum ama öğretmenlik yapmadım çalıştığım mesleğime emekli olana dek devam ettim.” diyor Devlet Öztüre kendisini anlatırken. Marmara Belediyeler Birliğinde Ofis Memurluğundan, Müdürlüğe kadar pek çok görevde bulunmuş. Mustafa Küpçü ile de orada birlikte çalışmışlar. 1999 yılında Marmara depreminden önce emekli olmuş Devlet Öztüre.

Mustafa Küpçü’nün açıklamasıyla Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Denizi’nin ve çevresinin kirletilmesine karşı bir direnç olarak kurulmuş. “Biz Ankara, İstanbul Belediyelerinden çok destek alırdık.” diyor o günleri anlatırken.

Müzeyyen Ünal’ın Marmara Belediyeler Birliğinin İzmit ve Marmara Bölgesi için ne yönden yararları oldu sorusuna Devlet Öztüre, “Öncelikle Körfez deniz kirliliği üzerineydi bütün çalışmalar giderek çevre sorunları dışında bölgesel planlamalar yapıldı, kültür etkinlikleri yapıldı, festivaller yapıldı. Yarımca festivali 1970’li yıllarda çok ses getirdi. Ulusal değerlerimiz, ses sanatçılarımız, opera sanatçılarımız ve yurt dışından da ekipler geldi. Bu sanatçıların getirilmesi Hüseyin Avni Şirin ve babam Avni Öztüre’nin gayretleriyle oldu. Avni Öztüre Yarımca’da ki ilk Anfi Tiyatroyu yapan kişi. Avni Şirin zamanında yapılan bütün düzenli yerleşimler Avni Öztüre’nin emeğidir. ‘Üç Avniler’ derlerdi Avni Öztüre, Avni Şirin ve Avni Özek.”

Devlet Öztüre, “Babam Yarımca da Kültür Merkezi de kurdu. Ve kendi yaşamı boyunca

Tarih kitabını yazdığı süre içinde edindiği bütün tarihi eserleri kültür bakanlığına bağışladı ve orada müze kuruldu. Fakat 1992 yılında babamın ölümünden sonra müze kapatıldı. Oradaki eserler Kocaeli arkeoloji müzesinin deposunda bulunuyormuş.”

Avni Öztüre beş kuşak İzmitli. Beş kuşak önceki dedesi Hacı Nurullah 1836 yılında İzmit’e İstanbul’dan görevle geliyor.

Avni öztüre, on üç yaşında yazdığı şiirle başlıyor edebi yaşamına. “Şiir yazmasına dedem kızarmış” diyor Devlet Öztüre. “Sen okuyup adam olacaksın.” diyen babası görüp kızmasın diye yorgan altında yazarmış şiirlerini.

Avni Öztüre’nin babası belli bir kesim tarafından çok saygı gören ama despot bir kişiymiş. Avni Öztüre şiirle edebiyatla ilgilendikçe “Sen adam olmayacaksın.” diye kızarmış. 1947 yılında yirmi üç yaşındayken yayımlanan kitabının önsözünde babasına “Babam Cemal Öztüre’ye” diye başlayan bir mektup yazıyor. Mustafa Küpçü’nün bizlere okuduğu mektup biraz isyan mektubu gibi… “Dünyadan gelip geçen milyonlarca kişi arasında benim de yaşamış olduğuma tanıklık edecek bir eserimin olmasını istiyorum.” diyor mektubun bir bölümünde.

Yurt Sinemasının yeri aileye ait olduğu için Avni Öztüre orayı sinemaya çevirmiş. Her zaman sanatın içinde olmuş Avni Öztüre. Yurt Sinemasından önce tiyatro oyunları da getirmiş İzmit’e. Sanat Dostları Derneğinin kurucuları arasındaymış.

“İzmitliler hiç tanımadıkları, bilmedikleri kişileri onun kitaplarının sayfalarında gördüler, tanıdılar. İzmit’i belki ilk tarih kitabı olarak 1945 yılı baskılı Rıfat Yücel’in kitabında gördüler ama asıl ondan sonra ayrıntılı olarak elbette ki Avni Öztüre’nin kitabından yararlanıldı. İzmit’te tarihi sevdiren, tarihle ilgilendiren kişi, hatta ‘İzmitli olmakla gururlandıran en önemli yapıt nedir’ diye sorsanız ben çok rahat Avni Öztüre’nin kitabı diyebilirim. Avni Öztüre, tablolarını İstanbul’da en ünlü, en tanınmış galerilerde sergilemiş. Nasıl ki burada sanat dostlarını bir arada toplamış, İstanbul’da da sanatçıları ve sanat dostlarını bir araya getirmiş ve kendisini İzmit’in medarıiftiharı kişilerinden biri olarak tanıyoruz.” diyor Müzeyyen Ünal. Avni Öztüre, İstanbul’da Mühürdar Sanat Galerisini açmış.

Avni Öztüre, edebiyat, sanat ve tarihi eserler dışında müteahhitlik de yapmış. İzmit’in belli yerlerinde siteler kurmuş.

Çarşamba günü bizlere babası Avni Öztüre hakkında verdiği bilgiler için Devlet Öztüre’ye teşekkür ediyorum.

Avni Öztüre, kısa ömrünü dolu dolu yaşamış bir insan, İzmit için değerli, adı mutlaka bir yere verilip yaşatılması gereken bir kişilik. Adına bir müze olabilir, bir kütüphane olabilir, adı bir cadde ya da sokakta yaşatılabilir.

Mustafa Küpçü’nün dediği gibi “Bu çağın insanı değil, çağın ötesinde koşan bir insan.”