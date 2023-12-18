“Asabı bozukların partisi”, İyi Parti…

Bu tanımlama bana ait değil.

Tarım ve Orman eski Bakanı Ersin Taranoğlu’na ait.

40 yıldır tanışırız.

Fırsat buldukça konuşur, gündemi değerlendiririz.

Son sohbetlerimizden birinin konusu, ülkemizdeki “siyasi parseller” idi.

Acaba “Türk siyaset tarlasında” kaç parsel var?

Bu parseller kime ait?

Parseller el değiştiriyor mu?

Parsellerin oy oranları azalıp çoğalıyor mu?

Taranoğlu, siyasette çok deneyimli.

Dünü iyi bildiğinden bugünü çok net analiz edebiliyor.

Önce “siyasi parselleri” saydı.

*Muhafazakârlar…

*Milliyetçiler…

*Solcular…

*Sosyal demokratlar…

*Kürtler…

*Asabı bozuklar…

“Baştakileri anladık da, bu en son parsel de neyin nesi?” diye sordum.

“O siyasi parseli sen de çok yakından biliyorsun” diye söze girdi.

“Türk siyasetinde asabı bozukların partisi hiç eksik olmaz. Hani bir zamanlar Ferruh Bozbeyli’nin Demokratik Parti’si vardı, Turan Feyzioğlu’nun Cumhuriyetçi Güven Partisi vardı, sen de tanıklık ettin o günlere, bugün de İyi Parti var. Sen İyi Parti’yi hangi siyasi parsele oturtacaksın? Hiç birine oturtamazsın. Ne muhafazakâr, ne milliyetçi, ne solcu, ne sosyal demokrat. Siyasi parsellerin hiç birini beğenmeyenler, sürekli eleştirenler, sağa sola sataşanlar, yani asabı bozuklar bir araya gelip bu partiyi kurdular. Yürüyecekleri yol belliymiş gibi yapıyorlar, ama belli değil. Bir gün o yoldan bir gün diğer yoldan yürüyorlar. Asapları hep bozuk olduğundan, hiç kimseyi bulamazlarsa kendileriyle kavga ediyorlar, başkalarının oyunlarını bozmaya kalkıyorlar.”

Bu nasıl fotoğraf çekmek, diye takıldım.

“Madem başladın, filmin sonunu da söyle” dedim.

Söyledi…

“Geçmişte Demokratik Parti’nin ve Cumhuriyetçi Güven Partisi’nin sonu nasıl olduysa, İyi Parti’nin sonu da aynı olacak. Değişmez… İşte görüyorsun, kaçışlar, kopuşlar şimdiden başladı. Artık çöküşü durdurmak mümkün değil. Kaçınılmaz sona doğru gidiyorlar. Kuruluşta toplumda olumlu bir beklenti vardı, altı yılda kayboldu.”

Ben ne düşünüyorum?

Ersin Taranoğlu’nun bu değerlendirmesine katılmamak mümkün değil.

Üzücü, ama gerçek bu!

Ben Meral Akşener’in siyasette başarılı olmasını isteyenlerden biriydim.

Üç nedenle:

*Siyasette yeni güçlü bir merkez partisine gereksinim olduğu için.

*Kadın olduğu için.

*İzmitli olduğu için.

İzmitli olmasının ötesinde kendisiyle diyaloğumuz var.

İyi Parti, kuruluşunun ilk günlerinde bazı sıkıntılar yaşadı, atlattı, daha sonra CHP’nin de desteğiyle “siyasi parseller” arasında ucundan köşesinden bir yer edindi.

Siyasete tutundu, yeni kurulan diğer hiçbir partiye nasip olmayacak şekilde TBMM’de grup kurma avantajını elde etti.

Her şey yolunda, her şey çok iyi gidiyordu.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi sürecine girildi, ne olduysa ondan sonra oldu, İyi Parti’deki sihir bozuldu.

Son yedi ayda İyi Parti’de iki “intihar olayı” yaşandı.

Meral Akşener’in tam seçim öncesi “Altılı Masa”dan hışımla kalkıp sonra hiçbir şey olmamış gibi oturması, birinci intihardı.

Akşener’in bu intiharı, aynı zamanda Millet İttifakı’nın seçim kaybetmesinde büyük rol oynadı.

Hem İyi Parti hem de “Altılı Masa”, seçmenin gözünde “güvenilmez” hale geldi.

Partide ikinci intihar, “CHP’nin yerel seçimde işbirliği önerisinin reddedilmesiyle” yaşandı.

Bu ikinci intihar, umutları sona erdirdi, çözülme ve kaçış süreci başladı.

Duracak gibi de değil.

Bir zamanlar “kazan-kazan” sloganının bayraktarlığını yapan İyi Parti, artık kamuoyunun gözünde “kaybet-kaybettir”i oynuyordu.

Bu oyunun sonunda sadece CHP ve İyi Parti değil, “laik Cumhuriyet” rejimi de kaybedecekti.

Asıl olan da bu idi.

Özetle…

Türkiye, İyi Parti’nin ikinci intiharından sonra “tehlikeli bir sürece” girdi.

Bakalım bu süreçte neler yaşayacağız?

Bakalım İyi Parti yoluna nasıl devam edecek?