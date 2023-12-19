SPOR, FUTBOL  VE KAPİTALİZM!.. 

Spor, genel anlamıyla insanın “bedensel ve ruhsal sağlığı” için yararlı bir yaşam biçimidir.

Sporu bu kimliği ile tanımlayan ve yaşatan ülkeler, sporun hemen her dalında başarılı sonuçlar alıyorlar.

Spor yalnızca “başarılı sonuç” olayı da değildir elbette.

“Bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir TOPLUM” demektir.

Birey ve toplum için “mutluluk” demektir.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda tanık olduğum sporcular ve yöneticiler çok farklı insanlardı.

O güzel futbol insanları, çamurlu sahalarda mücadele ediyorlar ama kişiliklerine çamur bulaştırmadan, karşı takımın sporcularıyla kardeşçe ilişkiler içinde yaşıyorlardı. Yöneticiler de son derece saygın insanlardı.

Ya sonra?

“Futbol bir ticari faaliyet” haline geldi!

Pahalı transferlerle takım değiştiren, şımaran, çirkin olaylara karışan “görgüsüz, hazımsız, eğitim ve kültür yoksulu ” sporcu örnekleriyle tanıştık!

Perde gerisinde ise, “menajerler” bir yana, bizim göremediğimiz “sporcu komisyoncuları!” yer alıyor.

“Yabancı sporcuların pazarı” olduk!

Hemen her lig grubunda, her takımda yabancı sporcular yer alıyor!

Neredeyse, takımın tamamı yabancı!

Kim ödüyor bedelini?

Statları dolduran taraftarlar!..

Şimdi, “akıl ve vicdanla” düşünün; bu ülkede futbol gelişir mi?

Kimi başarılar sizi aldatmasın!

Son günlerde bir başka acı gerçekle karşı karşıyayız!

Bizim, “idol” saydığımız kimi futbolcular ve teknik adamların, transferlerle aldıkları milyonlarca lira ya da dolarla yetinmeyip, “kolay yoldan çok para kazanma hırsları!” ile kimi uyanıklara “meze” ya da “kurban” olduklarına tanık oluyoruz! “Bir koy üç al!”

Bu ülkede bunca haksızlık yaşanırken, toplumun yarıdan fazlası “AÇLIK ve YOKSULLUK” ile kıvranırken en küçük duyarlılıkları yok!

Peki, kazandıkları her lirada binlerce, milyonlarca yoksulun ödedikleri paralar olan bu futbolcularımızın, bu ihtirasını körükleyen KÜLTÜR nedir? Futbolcularımızın “eğitim düzeyleri” ve “meslekleri” konusunda bir araştırma yapılsa anlayacağız!

Farkında mısınız, hayatımızın her alanına “SÖMÜRÜ DÜZENİ” kurulmuş!

Sözüm ona, topluma dini bilinç verme ve cennete taşıma görevi üstlenmiş ama lüks mekanlarda, lüks otomobillerde yaşayan, lüks otellere ve özel hastanelere sahip olan “din komisyoncularından” ne farkları kalıyor bu spor baronlarının?

Ve, Spor Kulübü yöneticileri!

Son çirkin olay bir acı gerçeği açığa vuruyor;

Türk sporu, “işinin ehli” yöneticilerin elinde değil!

Elbette çok değerli yönetici örnekleri var.

Bir kulüp yöneticisi fedaileriyle sahaya girip bir hakeme nasıl yumruk ve tekmelerle saldırır?

Hem de iki dönem “Milletin Vekili” olmuş!

Ancak, özellikle son yıllarda ülkemizin her alanında “öfkesini yenemeyen insanlar” ortaya çıkıyor!

İşsizlik, yoksulluk, bu yüzden parçalanan aileler, aç kalan çocuklar; öte yanda birkaç arpalıktan beslenenler!

Toplumun küçük bir kesimi 21. Yüzyılı yaşarken, Ortaçağ kültürüne sıkıştırılmış, daha çocuk yaştan BEYİNLERİ YALANLARLA, KİN VE ÖFKEYLE DOLDURULAN insanlarımız!

Toplumu kamplara bölen, düşmanca tepkiler ve yalanlarla “KİRLİ SİYASET” yapan kim, siyaset bezirganlarının günahıdır bu yaşadıklarımız!

Çok merak ediyorum;

Bu ülkede bize, 21. yüzyılı yaşamak mümkün olamayacak mı?