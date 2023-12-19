Kim neye güveniyor?

Yerel seçimler yaklaşırken ilk etapta aday belirlemeleri gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Ülkemizin her tarafında adaylar kimler olacak, kimler olsun ya da olmalı, elbette ki ilgimizi çekiyor.

Yaşadığımız ilin ve ilçelerinin adayları daha yakından ilgi alanımıza giriyor.

Yaşadığımız kent Kocaeli en yakın ilgi alanımız. Kim olmalı, kimler olsun?

Siyasetteki boylarına bakmaksızın adaylarının kimler olacağı merak konusu.

Gözlerimiz ister istemez öncelikli olarak seçimlerde en yüksek oyu almış iktidar partisi ile ana muhalefet partisine çevriliyor.

İkisinde de, adı geçtiğinde hah bu olur, olabilir diye değerlendirilebilecek aday ismi şu ana kadar dillendirilmedi, gündeme gelmedi.

Her seçim döneminde özellikle genel seçim dönemlerinde genel başkanlar, parti üst yönetimleri Kocaeli’de istediğimi ekerim istediğimi biçerim politikasını uyguluyorlar. Güvendikleri nokta şu olsa gerek. Bunu her zaman yapıyoruz. Kimseden bir tepki gelmiyor. Hatta o kadar ki şehrin kozmopolit yapısı nedeniyle de başka illerden gönderilen adaylar nedeniyle seçmenin bir kısmı hemşerilik, bir kısmı bölgecilik ve hatta ne yazı ki bir kısmı da şoven duygularla memnun oluyor.

Yereldeki yönetimler çıkıp arkadaş biz dışarıdan aday istemiyoruz diyemiyorlar. Derseler kendileri bulundukları mevkilerden olacaklar.

Kocaeli’de adam yokmuş gibi, Kocaeli halkını yok sayan dayatmacı parti başkanlarına ve üst yönetimlerine öncelikle partilerin yerel örgütleri karşı çıkmalı. Olmadı mı seçmen olarak sandığı boykot ederek gereken ders verilmeli.

Bu ilde, parti genel başkanları dahil, parti üst yönetimlerine iki dudak arasından gelmiş yöneticilerden çok daha bilgili, çok daha yetenekli, çok daha hizmet aşığı, çok daha yurt sever insan yaşıyor.

Partilerin bu düşüncesiz, dayatmacı ve kıymet bilmez davranışları nedeniyle, gerçekte layık olanlar göreve talip olmuyor. Bu ilde var olan değerleri yok sayıp dışarıdan aday göndermek bu ilin halkına düpedüz hakarettir. Adaylık için müracaatlara bakarsanız anlarsınız. Nokta.

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Genel siyasette her günkü gündemde yerini alan İYİ PARTİ’ye de iki laf etmek lazım.

Yerel seçimler tek başına “Müstakil” katılmak kararı almışlar. Bu nedenle de önemli çözülmeler yaşanıyor.

Fazla söze gerek kalmayan bir fıkra ile durumu anlatalım.

Erzurum’dan kalkan yolcu otobüsünün hareketinden bir süre sonra yolculardan birisi uykuya dalar. Uyurken çok fena halde horlamaktadır. Yolcular fevkalade rahatsız olunca, otobüsün muavini uyuyan yolcunun yanına gelir ve hafifçe dokunarak uyandırır.

Yolcu sorar. Ne var, beni neden uyandırırdın?

Muavin derki beyefendi çok horlirsan ( Horluyosun) otobüsteki yolçilar rahatsız olir. Ne olursan uyuma.

Bunun üzerine tartışma çıkar. Muavin yolcuyu otobüsten indirmek ister. Tartışma alevlenir. Sonuçta uyuyan yolcu muavini dövmeye başlar. Şoför otobüsü durdurup olaya müdahale emek ister. Onu da dövmeye başlayınca arkada uyumakta olan yedek şoför olaya müdahale etmek ister. Yolcu onu da bir güzel döver.

Yolcu, bu size dere olsun ben boksörüm der ve otobüsten iner.

Aradan bir zaman geçer. Aynı otobüs, yine Erzurum’dan yola çıkar. Bu kez yine bir yolcu horlamaktadır.

Muavin yanaşır ve hafifçe silkeleyerek uyandırır ve sorar;

Gardaş sen boksörmisen, yolcu şaşkınlık içinde der ki yok. Karateci misen? Yok. Tekvando cimisen ? Yok. Kungfu cimisen ? yok …

E gardaş sen neyen ( Neyine ) güvenirsen de horlirsen?

İyi Parti’ye sormak lazım.

81 ilin yarısına yakın yerde milletvekili çıkarttınız mı? Yok.

81 ilin her hangi birisinde birinci ya da ikinci parti oldunuz mu? Yok.

İllerden birisinde belediye başkanınız var mı ? Yok.

Yüzde onun üstünde bir oyunuz var mı ? Yok.

Siz neyinize güvenip de ittifak yapmayacağız, seçimlere tek başımıza gireceğiz diye karar aldınız ?

Dert bir değil ki, hangisine dokunalım…