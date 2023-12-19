Kocaeli Kent Forumu tarihimize ışık tutacak  

Cumhuriyetimizin 100.yılıyla ilgili birçok kurum ve kuruluş çeşitli etkinlikler, çeşitli programlar yaptı…

Yapmaya da devam ediyor…

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu da Kocaeli Kent Forumu adı altında muhteşem bir program yapmaya hazırlanıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB); 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kuruldu. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

FORUM ÜÇ GÜN SÜRECEK

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Cumhuriyetimizin 100.yılında Kocaeli tarihine ışık tutacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Kent Forumu adı altındaki etkinlik, 21-22-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Forumun birinci günü Kocaeli ticaret Odası salonunda, ikinci ve üçüncü günü de Mimarlar Odası Kocaeli Şube tarihi binada yapılacak.

ELMA VE KÜREKÇİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma ve Murat Kürekci, önceki gün gazetemizi ziyaret etti.

Elma ve Kürekçi, Kocaeli Kent Forumu hakkında bilgi verdi.

“Cumhuriyetimizin 100.yılı özelindeki programımızda; kent ve yaşama dair yüz yıllık tarihi süreci konularında uzman davetli konuşmacılarımızla ele alacağız ve birlikte tartışacağız. Aynı zamanda 1923’ten 2023’e yüz yıllık süreçten Kocaeli geleceğine ışık tutacak tarihi belgeler bırakmak amacıyla program içeriğimizi fotoğraf sergileri, gösteri ve dinletiler ile zenginleştirme amacındayız” dediler.

CUMHURİYETİMİZ İÇİN

Bana bir de katalog verdiler. Kocaeli Kent Forumu adlı kataloğun ön kapağında şu bilgilere yer verildi; TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak; üç kez yaptığımız kent sempozyumları etkinliklerinin bir diğerini, Cumhuriyetimizin 100.yılıa özel olarak farklı bir konsepte planladık ve ‘Kent Forumu” olarak program hazırladık.

Sergi ve dinletiler ile zenginleşecek olan etkinlik serimizde tartışma ve soru cevaplarla katılımcıların da aktif olduğu forum ortamından ağırlıklı olmasını hedefledik.

100 yıllık süreçte Kocaeli’yi tartışacağımız program serimiz, 21-22-23 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olup, “100.Yıl” özelinde konularında uzman davetli konuşmacılarımızı dinlemek, bilgilendirmek ve ardından birlikte tartışmak amacındayız.

“Tüm kentten, her disiplinden bir iz kalsın” düşüncesiyle 100.Yıla özel olarak planladığımız ve geleceğe ışık tutmasını istediğimiz programda, 1923’ten 2023’e yüz yıllık süreçte kent ve yaşama dair tespitleri belgeleyecek, Kocaeli’nin değişimini izleyerek geleceğe dair öngörü ve önerileri ortaya koyacağız.

TBMOB Kocaeli İl Koordinasyonu olarak 100.yılda Kocaeli geleceğine ışık tutacak ve sonuçları ile tarihi belge değeri taşıyacağına inandığımız etkinlikler dizisini hep birlikte gerçekleştirmek, tamamlanan yüzyılda kent özelinde çok katılımlı ve üretken bir ivme yaratmak için çağrı yapıyoruz. Cumhuriyetin 100.Yılında Kocaeli’yi birlikte belgeleyelim.”

KENTE FAYDA SAĞLAYACAK

Ziyaretime gelen TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma ve Murat Kürekci’yi Cumhuriyetimizin 100.yılında Kocaeli Kent Forumu adı altında böyle bir program düzenledikleri için kutladım.

Kocaeli Kent Forumu, Cumhuriyetimizin 100.yılına mutlaka ışık olacaktık.

Kocaeli ile ilgili bilmediklerimiz yün yüzüne çıkacaktır.

Kocaeli Kent Forumunu ilgiyle izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyorum.

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Elma ve Kürekçi bana Kocaeli Kent Forumu kataloğunu verirken, ben de kendilerine 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100.yılında çıkardığımız 100 SAYFALIK ÖZEL GAZETEMİZİ takdim ettim.

Kocaeli Kent Forumu’nu düzenleyen TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100.Yılı kutlu olsun.