SAMİMİYET NEDEN ÖNEMLİ Kİ?

Hayatım boyunca samimi olmaya söz vermiştim. Biten tüm ilişkilerimin samimiyet yüzünden bittiğini düşünüyorum. Şu an bir ilişkim var. Bu ilişkimde kendimin çok samimi olmadığını düşünüyorum. Her şey iyi gidiyor ama ben de ince bir huzursuzluk var. Doğal olarak bakış açılarına ihtiyacım var. Bana yardım edebilir misin?

Elbette ederim. Ama bana öncelikle samimiyet tanımını yapabilir misin?

Benim samimiyet tanımım senin bana yaptığın gerçek tanımı ile iyice şekillendi. 'Gerçek insanın iyi ve kötü özelliklerinin toplamıdır.' demiştin. Buradaki kötü yanlarımızı geliştirmek şartı ile saklamadığımızda samimi olmaya oldukça yaklaşıyorduk. Benim samimiyet tanımım da kendimi saklamadan ortaya koymak yönünde.

Peki, sen samimi davrandığında ilişkilerinde nasıl bir sorun yaşıyorsun? Ve neden bu yaşadığın sorun seni ayrılma aşamasına getiriyor?

Ben karşımdakinden benim kadar samimi olmasını bekliyorum. Ve bu da bir beklenti. Şimdi fark ettim. Aslında benim sorunum samimi olmak değil, Samimi olunmasını beklemekmiş. Kendime şu an çok bozuldum. Yıllardır konuşuyoruz seninle ve ben bu detayı atlamışım.

Bence adı samimiyet ya da beklenti hangi konu üzerinde çalışıyorsan, o çalışmanın sonucunda bir şeyler değişmiyorsa başka bir konuya bakmalısın. Biraz daha derine inebilir miyiz?

Mutlaka ben de bir şey gördün. İnelim tabi...

Samimi olmanla ilgili, kendinle ne kadar gurur duyuyorsun?

Çok fazla diyeceğim ve de bunun egom olduğunu söyleyeceksin. Ben samimi davranmayı öğrendiğim için karşı tarafı samimi olmadığı konularda onu yakalıyorum. Sonra da o insanı yargılayıp ondan ayrılıyorum. Buraya 'Dünyada samimi insan kalmadı.' demeye gelmiştim. 'Dünyada ego ne zaman biter?' diyerek gideceğim, sanırım.

Bu yaşadıkların bir insanın gelişimi aşamasında yaşanan olağan durumlar aslında. Durup dururken kendini kötü hissetme. Geliştiğini düşün. Ben benimle konuştuktan sonra 'Bizim yaptıklarımız yanlışmış. Bizlerin arkadaşlığı bize zarar veriyor. O yüzden sizinle bir daha görüşmeyeceğim.' diyen insanlara bile tanık oldum.

Benim de onlardan bir farkım kalmadı ya neyse.

Yolda olduğunu kabul et, öncelikle. Olur böyle yanlış anlamalar. Şimdi buradan çıkınca karşındaki insana daha fazla taviz vereceksin. Bu da bir yanlış anlama olacak.

Doğru diyorsun. Peki yeni bir şey öğrenince onu ortalığı kırıp dökmeden nasıl yaşamımıza alacağız?

Önce dünyada sadece senin olduğunu, yalnız yaşadığını hayal et. Diğer insanlarda senin aynaların olsun. Onların yaptıklarını doğru bir şekilde kişiselleştir. Karşındaki insanın davranışlarından sonra; 'Sen kimsin ki bana böyle davranıyorsun?' moduna girme. Üzülme, kızma, çaresizlik gibi kendini kötü hissetmelerin birer duygu aslında. Sen her seferinde bu duygulardan sonra eyleme geçiyorsun. Dikkat edersen de eyleminin yönü dışarısı. Dışarıdaki birine bir şeyler yapıp onunla yollarını ayırıyorsun. Dışarıdan gelen bir şey senin içinden gelen bir duyguyla karşılaştırıyor. Öncelikle yapman gereken içinde bu olayın sende uyandırdığı etkiyi bulman. Dışarıdaki eylemin ikinci iş olmalı. Aslında bu kadar bilgi ve deneyimle, yaşadıkların sonrası içine döndüğünde egonu törpülemen gerektiğini bulman içten bile değil.

Doğru söylüyorsun. Zaten o yüzden sen orada ben burada oturuyorum. Şaka şaka kızma hemen. Sana son bir soru. Asıl bu soru seni çok kızdıracak. Bu yaşadıklarım için hap bir şey söyler misin? 'Hap' olması tembelliğimden değil ama... Karşımdaki insanla ilgili bir duyguya yakalandığımda ilk nereye bakmalıyım?

Yok kızmadım. Niye kızayım sana. Hem de bu konunun üstüne... Bence 'Empati' tanımını düzletmelisin, öncelikle... Empati; bir insanın senin ile karşılaşıncaya kadar neler yaşadığını sevgiyle tahmin etmenle ilgili. Ve bu tahmininden sonra bu zamana kadar yaşadığın deneyimlerini karşındakine anlatınca kendini empati yapan biri olarak görüyorsun. Bu empati değil. Sadece olayı kendi hayatına endeksleme biçimin. Sana anlatılanları sadece dinle. Sana yapılanları sadece seyret. O sırada bir duyguya yakalanırsan, karşındaki insanın yaşadığı ya da sana yaptığı şeyin onunla ilgili olduğunu düşün. Yakalandığın duygudan çıkmak için ona sorular sor. Sana yaptığının neden olduğu ile ilgili... Soramıyorsan kendi kendine onun yaptığı şeyin içindeki en iyi niyeti bul. Yapamıyor de. Gücü yetmiyor de. Benim kadar deneyimli değil de. Ya da bu onun ilginç bir bakış açısı de. Böylece senin için her şey daha güzel olacaktır, eminim.

Anladım sanırım. Kısacası kendinden yana olurken ona da hak ver diyorsun. Yine denge konusuna geldik çattık görüyor musun?

Ne yazık ki her şey bir denge üzerine kurulu... Bu dünya planı böyle...