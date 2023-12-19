Milli Eğitim Bakanı’nın kafasına bak, Türkiye’yi gör!

Sabahtan akşama neden dövünüp duruyoruz arkadaş?

Neden yoksulluk var, neden hukuksuzluk var, neden kayırma var, neden gırtlağımıza kadar borç içindeyiz, neden herkes çalışmadan üretmeden yan gelip yatıyor, neden bilimden uzaklaştık, neden milletin paçasından cahillik akıyor?

Bu soruların cevaplarını öyle uzun uzadıya aramanıza gerek yok.

Ülke eğitimini teslim ettiğimiz Bakan Yusuf Tekin’in TBMM’deki o bütçe konuşmasını dinleyin, yukarıdaki soruların bütün cevaplarını bulursunuz.

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim."

Ne diyor muhterem?

*Sizin “tarikat-cemaat” dedikleriniz, bize göre sivil toplum kuruluşlarıdır.

*Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz, çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bu nedenle rahatsızsınız.

*Çocuklarımızın dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemesi için, biz tarikatlarla protokol imzalamaya devam edeceğiz.

Nasıl, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “çizgisini ve kalitesini” şimdi iyice anladınız mı?

Çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz kişinin mantığına bakın!

Ne diyor?

“Çocuklarımızın dağa çıkmaması için, tarikatlarla protokol imzaladık.”

Demek çocuklarımız ya dağa çıkacak, ya da tarikatlara teslim olacak, öyle mi?

Demek çocuklarımız böylesine çaresiz, böylesine kıskaç altında.

Yazıklar olsun size!

Çocuklarımızın dağa çıkma ihtimali varsa, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun önüne geçmek için tarikatlara mı muhtaç?

Ordumuz ve emniyet güçlerimiz, ne güne duruyor?

Bu kafa, bir zamanlar çocuklarımızı Fethullah Gülen’e teslim etmişti.

Diyelim ki, “dağa çıkmasınlar” diye teslim etti…

Ne oldu?

FFETÖ’ye teslim ettiğiniz o çocuklar, 15 Temmuz’da eline silah alıp darbe yapmaya kalkmadılar mı?

Bu, size ders olmadı mı?

Bu, adı ne olursa olsun tarikatların içyüzünü göstermeye yetmedi mi?

O konuşma baştan sona suç

Devletler; anayasa, yasa ve yönetmeliklerle yönetilir.

Hiç kimse kendi kafasına göre takılamaz, takılırsa suç işlemiş olur.

677 sayılı yasaya göre, tarikat ve cemaatler yasak mı?

Yasak…

Faaliyetleri suç sayılan tarikatlarla protokol imzalarsan, sen de suç işlemiş sayılırsın.

Sen o konuşmanla bu ülkenin kuruluş felsefesine, aydınlanma devrimlerine, laik eğitime, laik toplum yapısına ve en nihayet laik Cumhuriyet’e meydan okuyor ve savaş açıyorsun.

Sen, yürürlükteki anayasaya göre, “laik eğitim” vermekle yükümlüsün.

Ama sen tutmuşsun “laik eğitim ve Cumhuriyet düşmanı gerici unsurlarla” işbirliği yapıyorsun.

Bugünün siyasi ikliminde bu yaptıklarının hesabı sorulmuyor, ama bu kanunsuz, bu hukuksuz ortam sonsuza kadar böyle devam edecek değil.

Gün gelecek, taşlar yerli yerine oturacak, kim yasa ve yönetmeliklere uymamışsa, elbette hesabı sorulacak.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Ülkemizin bugününü ve geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok!

Hiç kimse, ülkemizin geleceğini “Ortaçağ zihniyeti tarikatlarda” aramaya kalkmasın.

Yazımı bitirmeden bir şey daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet etmiş.

Demiş ki:

"Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış.

Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa’ya meydan okuyor.

Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"

Mesajı okuyunca, “Ha bilesin” dedim.

Kimi kime şikâyet ediyorsun?

Günümüz Türkiye’sinde bir bakan veya bir genel müdür, Erdoğan’ın haberi olmadan şuradan şuraya bir adım atabilir mi?

Bakan Yusuf Tekin’in o konuşması, AKP’nin, yaklaşan yerel seçim öncesi “tarikat ve cemaatleri konsolide etme” çalışmasıydı, başarıyla yerine getirildi.

Olup biten bu!

Tırtıklıya tırtıklaya “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” değerlerinde hiçbir şey bırakmadık.

Bakalım bu yolun sonu nereye varacak?