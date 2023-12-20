TARİHİNE DUYARSIZ TOPLUM… 

Her insanın bir anne-babası, bir ailevi geçmişi vardır.

Ve, her insanın parçası olduğu bir “tarihsel kimlik” yani bir toplumsal kökeni vardır.

Ben, aile kökenimi büyükbabamın dedesine kadar net olarak biliyorum. Büyükbabamdan öğrendiğime göre ise; soy kökenimiz Karamanoğlu Beyliği’ne dayanıyor.

Türk ve Müslüman bir soy geçmişine sahibim.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in; “Bundan böyle her yerde Türkçe konuşulacak” sözüne büyük saygı duyuyorum.

Ortaokul-Lise yıllarımda pek fazla önemsemediğim “Tarih” üniversite yaşamımla birlikte en çok ilgi duyduğum ve emek verdiğim bir konu.

Zaman zaman, aklıma düşen bir tarihi kişi üzerine derinlemesine araştırma yapmaktan kendimi alamıyorum.

Bu kez, İbn-i Sina takıldı aklıma.

İbn-i Sina’yı anlatan bir film…

İnternet ortamında bir uzun metrajlı sinema filmi ilgimi çekti. Filmin adı; “İbn-i Sina-Hekim.”

Filmin senaryosu, Noah Gordon adlı Musevi kökenli bir ABD’li yazarın “İbn-i Sina’nın Talebesi Hekim” adlı eserinden uyarlanmış. Yönetmen ise 1967 doğumlu, Philipp Stölzl adlı genç bir Alman yönetmen.

Film özetle;

“11. Yüzyılda İngiltere’de, annesi gizemli bir hastalıktan ölen bir çocuk, ilkel bir “şifacı” yanında yaşamını sürdürürken, Tıp alanında adı dünyaya yayılmış İbn-i Sina’ya ulaşmak üzere çileli ve zor bir yolculuktan sonra İsfehan’a ulaşır. İbn-i Sina’nın öğrencisi olur. Sonrası İbn-i Sina’nın çok yönlü bilgeliği ve bu gencin Tıp bilimine büyük ilgisi ve zekasıyla kendini geliştirmesi üzerinedir.”

İbn-i Sina’yı tanıyor muyuz?

980 yılında Özbekistan’da dünyaya gelen İbn-i Sina, İslamiyet’in altın çağında yaşayan; tıp, astronomi, felsefe başta olmak üzere bilim alanında büyük birikimi, yeteneği olan, ünü bütün dünyaya yayılmış bir bilge kişi.

“Erken tıbbın babası” sayılıyor. “Mikrop” kavramını tıp literatürüne sokan kişi. Ameliyatlarda ilk kez hastayı uyuşturan hekim. Ne yazık ki, 1037 yılına kadar yaşayabiliyor. Yani, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi 57 yaşında bedensel olarak dünyadan ayrılıyor.

İbn-i Sina “Türk ve Müslüman” bir kişi.

Yani, bizim atamız.

İnsanlık tarihine kattığı bilimsel değerler için minnet ve gurur duymamız gereken bir insan.

Peki, onunla ilgili bir film için neden başkaları emek veriyor da BİZİM insanlarımız geride kalıyor?

Sıradan filmler ve abur cubur-konuları hep birbirine benzeyen dizi filmlerle yetiniyoruz?

Bizim tarihimizi neden başkaları roman ve film konusu yapıyor?

İbn-Sina’dan yüzyıllar sonra, 21. Yüzyılda “akıl ve din dışı hurafelerle saf beyinleri tutsak eden yobaz takımı, uyutulup uyuşturulmuş kitleler üzerinden servetler yapıyor!

Bu ülkenin “gerçek aydınları” neredesiniz?

Tarihimizin övünç ve onur kaynağı, aydınlığın simgesi insanlarımızı halkımıza anlatmakta neden eksik ya da geç kalıyoruz?

Atamız İbn-i Sina’ya saygılarımla.