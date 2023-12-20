Kimseyi dinlemiyorsunuz, bari NOBEL ödüllü AZİZ SANCAR’ı dinleyin!

Prof. Dr. Aziz Sancar…

1946 Mardin-Savur doğumlu.

Türk doktor, akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog.

1997 yılından beri ABD Kuzey Carolina Üniversitesi’nde görev yapıyor.

2015 yılında NOBEL Kimya Ödülü’nü kazandı.

Hatırlayın, NOBEL ödülünü aldığı açıklanır açıklanmaz, doğum yeri Mardin olduğundan “etnik kimliği” tartışılmaya başlanmıştı.

Acaba Kürt müydü, Arap mı?

Aziz Sancar Arap kökenli idi, ama bunun tartışılmasından son derece rahatsızdı.

“Ben Türküm ve bununla da gurur duyuyorum” dedi.

Konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

*”Türk olduğunu unutmayacaksın. Ben Türküm dediğinizde kendinizle gurur duyacaksınız ki karşınızdaki adam da size hürmet göstersin.”

*”BBC muhabirinin ilk sorusu, Kürt müsünüz Arap mısınız oldu. Kızdım… Çünkü Allah’ın gavuru yüz yıl önce bölgeyi karıştırdı hâlâ karıştırıyor. İngiltere’de kaç çeşit etnik grup var, ben sana soruyor muyum?”

Aziz Sancar’ın din ve bilime bakışı

Aziz Sancar her fırsatta Türk halkını aydınlatmaya devam ediyor.

Geçenlerde kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndan burs alan öğrencilere, Amerika’dan çevrimiçi katılarak şöyle seslendi:

“Mardin yıllar boyu farklı din ve mezheplere ev sahipliği yaptı. Ancak din, doğanın kanunlarını, teknolojik araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri kapsamıyor.

Bu nedenle din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım. Aksi takdirde din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir.

Türkiye’nin, dünyanın güçlü ve lider ülkeleri arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi gerekiyor. Batı’dan bilim ve teknoloji ithal etmekle gerçek manada bağımsızlık ve kalkınma gerçekleşemez. Bu anlamda üretim şarttır.”

Okudunuz, ne diyor Aziz Sancar?

“Din, bilimden ayrı tutulmazsa saygınlığını yitirir, bilim de körleşir.”

Bu, gerçek mi, gerçek!

Peki, Türkiye nasıl hareket ediyor?

Bu gerçeğin tam zıddına.

Din, bilimle iç içe.

Dahası…

Din, siyasetle de ticaretle de iç içe, koyun koyuna.

Bakın, bilim yuvası olması gereken okullar camiye dönüştürüldü.

Okul kadrolarına imamlar atandı.

Her köşe başında bir imam hatip okulu var.

Üniversitelerimiz, ilahiyat fakültesi açma yarışında.

Böyle bir Türkiye düzlüğe çıkabilir mi?

Böyle bir Türkiye’nin iki yakası bir araya gelebilir mi?

Böyle bir Türkiye borç batağından kurtulabilir mi?

Böyle bir Türkiye’nin uluslararası saygınlığı olabilir mi?

Aziz Sancar, onlarca yıllık ABD deneyimi ve NOBEL kafasıyla ülkemizi yönetenleri uyarıyor, ama dinleyen yok.

Bizi dinlemiyorlar, hiç kimseyi dinlemiyorlar, Aziz Sancar’ı da dinlemiyorlar…

Bari Aziz Sancar’ı dinleyin!

Aziz Sancar ne diyor, bizim Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor?

Ne kadar da eşzamanlı…

Aziz Sancar, Mardinli öğrencilere “Din bilimden ayrı tutulmazsa saygınlığını yitirir, bilim de körleşir” açıklamasını yaparken, ne tesadüf, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de TBMM’de milletvekillerine “gericiliğin sembolü tarikatlarla yaptığı protokolü” övünerek anlatıyordu.

Şu dünya ve Türkiye gerçeği arasındaki çelişkiye bakar mısınız?

Dünya çapında bilim adamımız Aziz Sancar “Din ile bilimi ayrı tutun” uyarısında bulunuyor, Bakan Yusuf Tekin ise “bilimi dinin emrine verdiğini” övünerek anlatıyor.

Yukarıdaki çağrımı tekrar ediyorum:

Etmeyin eylemeyin bu memlekete kıymayın!

Hiç kimseye kulak vermiyorsunuz, hiç olmazsa NOBEL ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar’a kulak verin!