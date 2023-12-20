Hey gidi 200 lira neydin, ne oldun, ne olacaksın?

Ekonomik kriz artınca, enflasyon tavan yapınca, doğal olarak satın alma gücü azalıyor, paranın değeri düşüyor. Yani, paramız pul oluyor. Eylül 2021’den beri kriz derinleşiyor. Sözcü’de “200 lira uçuşa geçti!” başlıklı bir haber vardı. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum, “En büyük banknotumuz olan 200 liranın alım gücündeki düşüş, yıllar içinde paramızın nasıl değer kaybettiğinin aynası olurken, son bir yılda piyasadaki dolaşan banknot sayısındaki artış da dikkat çekiyor...

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Türk Lirası’nın değer kaybı, rekor seviyeleri gören enflasyon ile vatandaşların cebine giren para günden güne eridi, alım gücü azaldı. Enflasyon en büyük banknotumuz olan 200 liranın alım gücünü adeta kuşa çevirdi. İlk kez 1 Ocak 2009'da cüzdanımıza giren 200 TL pul oldu.

200 LİRA SAYISI ARTTI

200 TL’lik banknot, enflasyonun patlama yaptığı 2022’de hızla çoğalmaya başlamıştı. Ocak 2022'te piyasada 474 milyon adet 200'lük banknot bulunuyordu, bu sayı sene sonunda 966 milyon adede dayanmıştı. 2023 yılında da piyasadaki 200'lik banknot adedi artış gösterdi ve toplam adet Kasım 2023 itibariyle 1 milyar 541 milyona yükseldi. Sonuç olarak, banknot adedi 2022 sonundan 2023 Kasım'a kadar yaklaşık yüzde 59.50 arttı. 2022 yılının başından 2023 yılının sonuna kadar geçer sürede ise banknot adedi yüzde 225 arttı.

ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ

Bugün 6.8 dolar eden 200 lira, ilk tedavüle çıktığı 2009 yılında dolar hesabıyla bugünün tam 3 bin 799 lirasına denk geliyordu. 200 liralık banknotun tedavüle girdiği 1 Ocak 2009'da dolar 1.5944 liraydı. O dönem 200 liranın dolar karşılığı 125.4 dolar ederken, aradan geçen sürede fark hayli açıldı. Bugün 200 lira, ortalama 6.8 dolara karşılık geliyor.

NEREDEN NEREYE…

TL'den 6 sıfır atılmasıyla birlikte “güçlü TL” dönemi başlamış, 1 liranın, 1 dolara eşitlenebileceği ifade edilir olmuştu. Ancak özellikle son birkaç yılda yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olarak hızla değer yitirdi. Değer kaybına bir örnek daha vermek gerekirse; 2009'da altının gramı 41.5 liraydı ve 4.8 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise 200 lira ile sadece 0,10 gram altın alınabiliyor. 2009’da 200 lirayla 500 ekmek alan bir aile, şimdi sadece 25 ekmek alabiliyor.

500 TL’LİK BANKNOT

Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale gelince 500 ya da 1000 liralık yeni banknotların basılacağına yönelik iddialar son dönemde dillendiriliyor. Tedavüldeki banknot sayısının artması enflasyonun bir göstergesi. Alım gücü düştükçe dolaşımdaki banknot sayısı da artıyor.”

PARAMIZ DEĞER KAYBETTİ

Yukarıda 200 Türk lirasının geldiği durumu okudunuz.

Haberin şu paragrafı çok önemli; “200 liralık banknotun tedavüle girdiği 1 Ocak 2009'da dolar 1.5944 liraydı. O dönem 200 liranın dolar karşılığı 125.4 dolar ederken, aradan geçen sürede fark hayli açıldı. Bugün 200 lira, ortalama 6.8 dolara karşılık geliyor.”… Zaten bu paragraf, Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor.

10 KAT DEĞER KAYBETTİ

Yüksek enflasyon karşısında;

Günümüzün 50 lirası eskinin 5 lirasına,

Günümüzün 100 lirası eskinin 10 lirasına,

Günümüzün 200 lirası da eskinin 20 lirasına döndü…

Yani Türk lirası, 10 kat değer kaybetti…

Markete gidiyorsunuz, 5 liraya bir şey gelmiyor…

Düşünün, nereden nereye geldik.

Daha nerelere gideceğiz…