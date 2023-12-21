Yeni Türkiye…

Türkiye Cumhuriyetten önce saltanat rejimiyle yönetildiğini hepimiz biliyoruz. Saltanat, babadan oğula geçen ve halkın söz hakkı olmadığı bir rejim olduğunu bir kez daha hatırlayalım. 1 Kasım 1922'den itibaren saltanatın kaldırılmasıyla ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetiliyordu. 29 Ekim 1923 cumhuriyetin ilanına kadar geçen bir yıllık süre içinde bu hükûmet sisteminde her bakan meclis tarafından seçiliyordu. Seçilen uyumsuz kişilerin bir araya getirdiği hükümet görev yapamıyor, ortaya kaos çıkıyordu.

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Cumhuriyet rejiminde, padişah yani tek adam olgusu yıkılmış ve güçler ayrılığı öne çıkmıştı. Yargı, yürütme ve yasama gibi demokratik rejimlerin vazgeçilmezi kurumlar güçler ayrılığı birbirinden ayrılmıştı. Bu sayede devletin tüm işleyişi daha sağlıklı olmuş ve ana temeller üzerine öylesine oturmuştu ki geçtiğimiz ay Cumhuriyetimizin tam tamına 100’üncü yılını coşkuyla kutladık. Başkanlık sistemine geçen Türkiye Cumhuriyeti’nde tek adam yönetiminde yargı yürütme ve yasama gibi kuvvet ayrılığın pekiyi işlemediğini her geçen gün daha da net anlıyor ve görüyoruz.

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Zira Milli Eğitim bakanı çıkıyor, “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyebiliyor. Bu ne rezillik. Bu ne iş bilmezlik. 21 yüzyılda tarikatlarla okutulacağız. Tarikatların bu ülkeye bu millete ne faydası olmuş? Bilim ve ilim için hangi tezi hangi çalışmayı yapmışlar? Bilim ve ilime katkıları ne olmuş? Biz hale sakızın oruç bozup bozmadığını tarikat ve din hocalarına sorarken nasıl gideceğiz aya. Hangi icadı hangi uygarlık cihazını inşa edeceğiz bu kafayla.

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Tarikatlar dinle uğraşır. İlim bilimle değil. İlim ve bilim üniversitelerde aydın ve sorgulayan fikirlerle ortaya çıkabilir. Tarikatçılık biyatçılıktır. Sorgulama yoktur. Tarikat adamı ne derse o doğrudur. Sorgulayamazsınız. Sorgularsanız dinden çıkarsınız. Kafir ilan edilirsiniz. Dinimiz İslam. Peygamberimiz tek. Kuran ortada. Sünnetleri hepimiz biliyoruz. Ülkemizde birçok tarikat var? Tarikatları kim, ne için kurmuş? Kimlere hizmet ediyor? Bilim ve ilim ışığında İlahiyat fakülteleri varken, niye tarikat?

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Din dersi, için tarikatlarla protokol yapıyorsan, müzik dersleri için konservatuvarlarla, fen dersleri için biyologlarla, beden dersleri için spor akademileriyle protokol yapın. Olmaz tabi... Amacınız başka. Zihniyetiniz dar. Bu ülke bu düşünce ile ilerleyemez ancak 100 yıl önce Cumhuriyeti ilan etmeden önceki devre gider. Millet aya biz de yaya gideriz ancak. Işıkla, bilimle kalın.