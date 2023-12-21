Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanı Suudi Arabistan’ın Bakanı olsun!

Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan hayat pahalığı derken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de yaptığı konuşmayla suyu bulandırdı.
Ağzındaki baklayı çıkardı.
Eğitimcilerin laik ve bilimsel eğitime zarar verdiği gerekçesiyle eleştirdiği uygulamayı savunan Tekin, şunları söyledi:
TARİKAT VE CEMAATLE PROTOKOL İMZALAMIŞ
"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim."
SANATÇILARDAN BİLDİRİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu açıklaması büyük tepki çekti. Eğitimin, cemaat ve tarikatlara muhtaç bırakılma gayesi, endişe verdi. Bakan Tekin’e bir tepki de ülkemizin aydın, Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laik sanatçılarından geldi. Sanatçılar Girişimi, ortak bir bildiri yayınlayarak, , Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in derhal görevden alınmasını talep etti. Aralarında Genco Erkal, Müjdat Gezen, Zülfü Livaneli, Müjde gibi önemli isimleri barındıran Sanatçılar Girişimi, tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevden alınması için bildiri yayınladı.
CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI
‘Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor’ başlıklı bildiri şöyle: “Bizler, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, şairler, aydınlar, çok büyük bir topluluğun, yurdumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan yurtsever, demokrat, cumhuriyetçi kamuoyunun temsilcileri olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ve Çağrımızı bütün ülkeyle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük Ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir.
SAVCILARA ÇAĞRIDA BULUNULDU
Böyle bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makam da bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını, velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları, yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yap- maya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz.”
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in söylemlerini ve sanatçıların bildirisini yukarıda sizinle paylaştım.
Atatürk ne demişti; "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."
Evet, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kalmalı da…
ORTADOĞU BATAKLIĞI
Zira Ortadoğu bataklığı ortada.
Cemaatlerin, tarikatların kol gezdiği Ortadoğu’nun iki yakası bir araya gelmiyor.
Ortadoğu bataklığı gözler önünde iken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Millet Meclisi kürsüsünden tarikat-cemaat özlemiyle ilgili söylemleri kabul edilemez.
ATATÜRK CUMHURİYETİ
Burası Türkiye Cumhuriyeti…
Burası laik bir Cumhuriyet…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikatlara, cemaatlere çok meraklı ise gitsin Suudi Arabistan’ın Milli Eğitim Bakanlığını yapsın.
Böyle zihniyetteki bir insanın Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmamalı diye düşünüyorum.
ORTAK BİLDİRİ YAYINLAYAN SANATÇILAR GİRİŞİMİ GRUBU
Genco Erkal
Ataol Behramoğlu
Müjdat Gezen
Dilek Türker
Erdal Atabek
Zülfü Livaneli
Edip Akbayram
Rutkay Aziz
Orhan Aydın
Bedri Baykam
Mehmet Aksoy
Zeynep Oral
Tamer Levent
Prof. Dr. Ahmet Saltık
Prof. Dr. Kemal Özmen
Orof. Dr Onur Bilge Kula
Alper Akçam
Prof. Dr. Erendiz Atasü
Tuğrul Keskin
Hidayet Karakuş
Salih Turan
Nejat Yavaşoğulları
Hüseyin Yurttaş
Erhan Doğan
Melike Demirağ
Levent Üzümcü
Cahit Berktay
Feridun Andaç
Hüseyin Haydar
Mazlum Çimen
Ahmet Özer
Nihat Behram
Tuna Kiremitçi
Salih Güney
Müjde Ar
Ahmet Kanneci
Nevra Bucak
Tülay Ferah
Ayhan Gülsoy
Ayça Öztorun
Orhan Alkaya
Cevat Turan
Mustafa Balbay
Tevfik Kızılkaya
Elif Akkaya
Nebil Özgentürk
Öner Yağcı
Özgür Efe
Abdülkadir Paksoy
Sadık Gürbüz
Gani Cansever
Arife Kalender
Sevgi Özel
Attila Aşut,
Erhan Doğan
Adil Salih
Mustafa Köz
Nevzat Çelik
Erdal Alova
Efdal Sevinçli
Altay Öktem
Haluk Işık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.