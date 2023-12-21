Tarihi derbi kaç kaç bitecek?

KOCAELİSPOR’UN 8 MAÇININ SKORUNU ÜST ÜSTE TAHMİN EDEN HAKAN YAĞCIOĞLU, CUMARTESİ GÜNKÜ SAKARYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN DE TAHMİNİNİ YAPTI…

Kocaelispor’un 8 Maçının Skorunu Üst Üste Tahmin Eden spor müdürümüz Hakan Yağcıoğlu, cumartesi günü Adapazarı’nda oynanacak Sakaryaspor-Kocaelispor maçı için de tahminini erkenden yaptı…

Kocaelispor’un iç ve dış sahadaki maçlarının tam skorunu Ümraniye karşılaşmasına kadar tam 8 hafta üst üste tutturan Hakan Yağcıoğlu, cumartesi günkü tarihi derbi öncesindeki tahminini yaptı… Fazla yıldız oyuncusu bulunmayan Sakaryaspor’da Dino’nun onbirde oynatılması halinde skorun değişebileceğini söyleyen Yağcıoğlu, iki gün sonraki maç için, şu andaki şartlara göre şu tahminde bulundu:

SAKARYASPOR:0

KOCAELİSPOR: 2