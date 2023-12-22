“YATAY ZEKA” OLAN BENİ DİNLEYİİİİİİN: SAKARYASPOR:0-KOCAELİSPOR:2

Kocaelispor’un 8 maçının skorunu üst üste tahmin eden bendeniz Hakan Yağcıoğlu, cumartesi günkü Sakaryaspor-Kocaelispor maçı için de tahminimi yaptım… Bodrum maçının 1-1 biteceğini maç öncesinde Akçacamii esnaflarıyla paylaştım ve şunu söyledim: “Ama ben Face’te 2-1 yeneceğiz diye yazacağım. Maksat moraller bozulmasın” dedim… Şahitleri sağ; gidip sorabilirsiniz.

Aslında mantık çok basit… Kolay bir algoritma ile hesaplayabilirsiniz… Burada yapay değil yatay zeka var… Daha ne yapayım sizin için ?..

Göztepe’yi deplasmanda 1-0 yenen Kocaelispor, Ümraniye’ye içeride 3-0 yenildi… Sonra gitti Bandırma’yı deplasmanda 3-0 yendi… İçeride Bodrum’la 1-1 berabere kaldı… İçeride Kocaelispor’dan 3 yiyen Bandırma, deplasmanda Keçiörengücü gibi son derece zor deplasmanda 3-1 kazandı. Eski Fenerbahçeli Bulgar milli Stoilov, antrenör olarak sezon başı Kocaelispor’a önerildi. Kabul etmediler. Hem de çok ucuz bir fiyata… Ertuğrul Sağlam alındı… 12 milyon lira artı 3 milyon liraya… Bulgar’ın tutarı 1 milyonun biraz üzerindeydi… Hikmet Karaman da 8 milyon liraydı…

O Bulgar, biz Göztepe’yi yendikten iki hafta sonra göreve geldi… Aynen şunu yazdım:

“Bakın Bulgar Stoilov neler yapacak?..”

Neler mi yaptı, 4’te 4 yaptı… 13 gol atan takımı, sadece bir gol yedi, o da Eyüp’ten…

Bana yazı yazıp, Eyüp’ün Göztepe’nin içinden geçeceğini söyleyenlerle iddiaya girdim, tam tersine Göztepe Eyüp’ü deldi de geçti: 5-1…O bana hakaret eden yorumcunun da içinden geçti sanıyorum…

Halbuki Stoilov, Kokoviç’ten takımı aynı şekilde aldı… Maç sonrasında da dediği gibi ‘Bir iki taktik değişikliği yaptım o kadar’ dedi… Mütevazı davrandı ama beni inandıramaz elbette… 37 yıldır ben bu liglerin ve Kocaelispor’un içindeyim… Şimdi bana hakaret eden zibidilerden kimse yokken, ben Kocaelispor’u takip eden tek muhabir ve yazardım…

N’ooldu, benim dediğim oldu… Çünkü bu ligleri menajerlerin yönettiğini açık açık yazdım… yöneticilerle iş birliği yapıp, komisyon usulü çalışan ve parayı kırışan menajerlerin varlığını bas bas bağırarak söyledim, yazdım. Hatta mazı menajerlerin isimlerini bile yazdım…

Sonuç, bu işin Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Stoilov veya Rıza Çalımbay ile ilgisi yok…

Bu ligleri, her takımda futbolcusu olan menajerler yönetiyor… Adamın karşı karşıya gelen iki takımda da futbolcusu var… Birine ‘yat’ diğerine ‘çak’ dese o maç onun istediği gibi bitiyor…

Ümraniye iç saha maçı için tekrar yazıyorum:

8’de 8 yapan bendenizin, o maç öncesindeki 4-0 kazanacağız tahmininin tam tersine 7 gol farkla 3-0 bitmesi ‘NORMAL’ değil… Herkes de bunu kabullendi…

Bu menajerleri bu kulübün içine sokan siyasilere içimden söylediğim sözü, siz daha iyi bilirsiniz…

Tahir başkan yönetimi yapmıyor… (Bizzat bana söyledi)…

Transferlere zaten karışması mümkün değil…

Ee, diyelim Engin Koyun da transferlere pek karışmıyor…

Ziray Ertuğrul Sağlam ile anlaşmadan önce gönderilen, geçen yılın en iyi sol eki Mehmet Sak gibi bir adamı göndermek cinayetti…

Ertuğrul göndermediğine göre, Mehmet Sak’ı kim gönderdi?

Atila mı ?..

Bilemem…

Ama Mehmet Sak çok ucuz fiyata kalacaktı; ağlayarak gitti…

Sol kanat hala dikiş tutmuyor…

Atila’nın durumu ortada…

Zaman zaman mükemmel, zaman zaman ortada yok…

Kaleci antrenörlüğünde liglerin duayeni, efsane kalecilerimizin antrenörü Nihat Köksal’ı kim gönderdi?..

O belli…

Ertuğrul Sağlam…

Neyse yazdıkça sinirlerim yerinden oynuyor artık…

***

Gelelim “Tarihi derbi kaç kaç bitecek?” sorusunun yanıtına…

Kocaelispor’un 8 maçının Skorunu Üst Üste Tahmin Eden bendeniz Hakan Yağcıoğlu, cumartesi günü Adapazarı’nda oynanacak Sakaryaspor-Kocaelispor maçı için de tahminimi erkenden yaptım…

Kocaelispor’un iç ve dış sahadaki maçlarının tam skorunu Ümraniye karşılaşmasına kadar tam 8 hafta üst üste tutturan ben, yarınki tarihi derbi öncesindeki tahminimi yazıyorum: Fazla yıldız oyuncusu bulunmayan Sakaryaspor’da, Dino’nun onbirde oynatılması halinde, skorun değişebileceğini söylüyorum. Tabii ki lehimize… Mevcut şartlara göre şu tahminde bulunuyorum:

SAKARYASPOR:0-KOCAELİSPOR: 2