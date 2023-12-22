"HAKAN SENİN SAKARYA TAKINTIN NEDİR?": BEN BU GÜNÜ HİÇ UNUTMADIM…

Tarih 29 Şubat 2004… Yer Adapazarı Atatürk Stadı… Olaylar maç içerisinde başlamıştı. Ben basın tribünündeydim ve bir şeylerin olacağını hissettim… Bize de basın tribününde sırtımıza dizleriyle vuran Sakarya spor müdürlüğü görevlileri vardı… Sahada ise Ahretlik merhum Ahmet Akay ağabeyim vardı. Sırf onu korumak için koşarak sahaya indim. Bütün gazeteciler orta sahada toplanmıştı. Sakaryalı ve Kocaelili gazeteciler ile ulusal basın mensupları orta sahada, polis kalkanında korunuyordu. Ancak bizim gazetecilik aşkıyla tanınan, son derece güçlü ve korkusuz, tansiyon hastası Ahmet Akay ağabeyim, orta sahadan kopmuş, Sakarya tribünlerine doğru ilerliyor ve olayları çekmek için fotoğraf makinesiyle görevini yapıyordu. Bir tek ben vardım yanında, ben de onu alıp, orta sahaya geri getirmek için gittim… Benim kaval kemiğime 4-5 taş geldi… Taş dediysem, bildiğiniz lavaboları söküp, sivri uçlarıyla bize fırlatıyorlar… Tam bir vandallıktı… Elimle de Ahmet ağabeyi korumaya çalışıyordum, nasıl olduysa elimin arasında kafasına bir lavabonun kenar köşesi geldi… Bir anda kan fışkırdı. Benim de kafama lavabo parçası gelmişti. Ben, Ahmet ağabeyin gözü çıktı zannettim… Sonra onu hızla çekip, orta sahaya sürükleye sürükleye götürdüm… Elindik makineyi bırakmıyordu. Ben böyle bir güç görmedim. Makineye yapışmış, yüzü gözü, önlüğü kan içinde kalmıştı… Bu vahşi saldırı sonrasında yaralanan Ahmet Akay ağabeyimle eski başkan Cenap Yener ve Sakaryalı spor yazarı Oğuz Dizer ile müdahale etmiştik… Bir gün sonra zamanın Sakarya Valisi beni aradı. Cep telefonu falan yok o zaman. Ahmet ağabey de bize dışarıdan Fahir gazeteci olarak çalışıyor. Aslında Gül Mobilya’da ustamızdı… Vali arayınca, ben Ahmet ağabeyi aradım…

Verdiği tek bir yanıt vardı…

“...Vali’yi…”

Haklıydı… Bizi orada koruyamayan vali özür dilemek için bizzat arıyordu…

Ancak ne o zaman, ne de sonra, Ahmet ağabeyi yaralayanlar bulunamadı…

Ahmet ağabey ise bu saldırganların hiçbirine hakkını helal etmedi…

Şimdi bir Sakaryalı okur, Medyabar Gazetesi’nde “Hakan Yağcıoğlu senin Sakarya takıntın nedir?” diye yazmış…

Rahmetli, 40 yıl felç yaşayıp, konuşamadan ölen Annem’in nüfus kağıdı:

Mahallesi Şeker Mahallesi, İlçesi Adapazarı, ili Kocaeli şeklindedir…

Çünkü 1954’e kadar Adapazarı Kocaeli’nin ilçesiydi…

Bizce ben bu olaydan sonra, tüm Sakaryalıları vandal olarak değerlendirir miyim?...

Kesinlikle hayır…

Ama sonuçta şunu iyi bilin ki, Sakaryalı döven bizim taraftarımız da, bizi döven Sakarya taraftarı da aslında resmen akrabadır…

Sakarya-Kocaeli kardeştir…

Bizi bölen kalleştir…