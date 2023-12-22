İşte sosyal medyada mükemmel yaşamları izlemenin zararları!   

Sosyal medya, hayatımızın her alanında var. Cep telefonu elimizden düşmüyor. Sosyal medya kullanıcıları çoğunlukla mükemmel yaşamlara özenir. Aile, Çift ve Evlilik Terapisti Anila Çelik, sosyal medya ile ilgili bilgi verdi. Önemli bulduğum bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum;

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Sosyal medyada sürekli olarak "mükemmel" yaşamların, seyahatlerin, ilişkilerin ve görünümlerin sergilenmesi, insanların psikolojisini etkiler. Sosyal medyada paylaşılan içerikler genellikle seçilmiş, düzenlenmiş ve en iyi yönleri gösteren içeriklerdir. Bu durum, karşılaştırma yapmayı ve başkalarıyla kendini kıyaslamayı arttırır.

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Sosyal medyada mükemmel olarak gösterilen hayatlar, izleyen kişilerde kendi yaşamlarını ve başarılarını sorgulama eğilimine yol açabilir. Karşılaştırma yapma, özellikle bu mükemmel görüntüler gerçekçi olmayabilirken, kişide kendine karşı olumsuz duyguların oluşmasına neden olabilir.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Sosyal medyada sürekli olarak "mükemmel" yaşam ve görüntülerin izlenmesi, birçok kişi üzerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olabilir. Bu etkiler şunları içerir:

*Özsaygı ve kendine güven azalması: Sosyal medyada sürekli olarak mükemmel olarak gösterilen hayatlar, insanlarda kendi yaşamlarının yetersiz olduğu hissini uyandırır. Bu da özsaygıyı ve kendine güveni azaltır.

*Anksiyete ve duygusal sıkıntı: Diğer insanların sürekli olarak "mükemmel" olduğunu görmek, kendi yaşamın eksikliklerini vurgulayabilir ve bu durum anksiyete ve duygusal sıkıntılara yol açar.

*Stres: Sürekli olarak mükemmel yaşamların sergilendiğini görmek, izleyen kişide stres ve anksiyete seviyelerini arttırır. Başkalarının yaşamlarını mükemmel olarak algılama ve bu beklentiyle kendini zorlama, stres ve kaygıya yol açar.

*Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları: Sürekli olarak mükemmel görüntüler ve yaşam tarzlarına maruz kalmak, dikkati dağıtabilir ve odaklanmayı zorlaştırır.

*Gerçeklikten uzaklık: Sosyal medyada paylaşılan içerikler genellikle gerçeklikten uzak olur. Bu durum, insanların gerçek hayattaki deneyimlerini ve ilişkilerini değersiz hissetmelerine neden olur.

YAŞAM ALGISI

Bu etkiler herkes için aynı olmayabilir ve kişinin öznel deneyimleriyle değişir. Ancak, mükemmel yaşam algısının sosyal medya kullanıcılarının psikolojisini etkileyebileceği ve duygusal refahlarını olumsuz yönde etkileyebileceği genellikle kabul edilen bir gerçektir. Sağlıklı bir denge kurmak, gerçeklikle bağlantıyı korumak, sosyal medyayı sadece olumlu bir şekilde kullanmak ve kendi yaşamınızı sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak, bu olumsuz etkileri azaltır.”

KENDİNİZ OLUN…

Yazının şu paragrafı önemli; “Sosyal medyada mükemmel olarak gösterilen hayatlar, izleyen kişilerde kendi yaşamlarını ve başarılarını sorgulama eğilimine yol açabilir. Mükemmel yaşamların, seyahatlerin, ilişkilerin ve görünümlerin sergilenmesi, insanların psikolojisini etkiler”. Siz siz olun, sosyal medyadaki mükemmel olarak gösterilen hayatlardan, yaşam tarzlarından etkilenmeyin, kendiniz olun.