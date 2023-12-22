ANTİTERAPİ  

Geçen hafta "Eko-terapi" başlıklı yazıma şu cümlelerle başlamıştım:

İş hayatı ile sosyal yaşamda, gerekli eylemler nedeniyle yüksek düzeyde konsantrasyon gerekiyor ve bu durum strese, yani depresyona neden olabiliyor.

Depresyonun ilaç kullanmaksızın ruhsal yolla giderilmesine "terapi" denilmektedir. Bunun için akla gelen ilk uygulama kişiye sözlü ve yazılı telkinlerde bulunmaktır.

Ancak, yaşam alanındaki jeolojik oluşumların, bitki örtüsünün, akar ve durgun suların seyredilmesi ile çeşitli canlıların davranışlarının gözlemlenmesi de depresyonun zararsız düzeye inmesini sağlayabilmektedir. Bu etki ise eko-terapi olarak tanımlanmaktadır.

Eko-terapide en etkin "doğal unsur" çevrenizdeki yeşil alanlardır. Bunların varlığı ruh sağlığı açısından büyük güvencedir. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar, doğa ile doğrudan temasın depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesi için etkin bir destek oluşturduğunu göstermektedir.

Demek oluyor ki çevrenizde yeşil alanlar yoksa bu destekten yoksunsunuz.

Ama bunun daha da kötüsü bir durum var: Sağlıksız bir yeşil doku ve bu bağlamda tamamen kurumuş, hastalık belirtileri taşıyan, budama adı altında dalları doğranmış olduğundan şekilleri ve sağlığı bozulmuş ağaçların her tarafta, göz önünde olduğu bir kentte yaşamak. İzmit bunun bir örneği.

Kentin yeşil dokusundan sorumlu olanların, böyle ağaçların bu duruma neden geldiğini bilmesi gerekmiyor mu? Nedeni yanlış ağaç türü seçimi mi? Küresel ısınma mı? Hava kirliliği mi? Toprağın özellikleri mi? Yoğun şekilde, yanlış ve zamansız budanmaları mı?

Haberiniz yok mu? Bu duruma gelmiş ve getirilmiş ağaçların varlığı yokluğundan daha tehlikelidir. Çünkü, ölümü, hastalıkları ve çaresizliği çağrıştıran "Antiterapi" etkiye neden olurlar. Bu nedenledir ki değil Avrupa, Uganda gibi bir Afrika ülkesinin kentinde bile böyle ağaçlar görmek mümkün değildir. Sağlığı düzelemez durumdaki ağaçlar kaldırılır ve yerlerine yenileri dikilir. İzmit'imizde, pişmaniye meydanının tam ortasındaki meşe ağacı kupkuru durumda üç yıldan beri duruyor. Gel de bu anlayışa "hayran" kalma!

Ekteki fotoğraflara bakın; kentin yeşil dokusundan sorumlu olanlar bunları nasıl görmüyorlar, görüp de nasıl normal karşılıyorlar?

Nasıl oluyor da onların kentimiz insanları üzerinde psikolojik açıdan olumsuz etkisini bilmiyorlar ve umursamıyorlar?

Bu İzmit'in cadde ve sokaklarında görüleni. Bunun bir başka, "evlere şenlik" çeşidi var: Geçenlerde yeni açılan Şehir Hastanesine gittim. Çevresindeki alanda ağaççık konumuna erişmiş Huş ve Ihlamur fidanları, doğrudan toprak yerine fotoğrafta görüldüğü gibi kutulara dikilmiş. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinden birine gidin böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü bu dikilenler süs bitkisi değil, zamanla en azından 15 - 20 cm çapa erişecek ağaçlar. Bu durumda bir müddet sonra kesin olarak, dikildikleri kutulardaki toprak yetersiz kalacağı için kurumaya başlayacaklardır. Acaba buna kim izin vermiş veya böyle bir uygulamayı kim hangi bilgi ile onaylamış?

Yoksa, bunların koskoca ağaç olacağını bilmiyorlar mı?

Bir zaman sonra, bu alanda kurumuş ve kurumakta olan ağaçlar, hasta ve hastalarını ziyarete gelen insanlar üzerinde yaşamla ilgili olarak çok olumsuz çağrışımlara, yani tam bir "antiterapiye" neden olacaktır,

Yaşar Kemâl ne kadar doğru söylemiş: Bu ülkede 4 şey olmayacaksın; kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı.