Allah korkusunu abartanları görürseniz, bu hikâyeyi hatırlayın!

Bugün size bir hikâye anlatacağım.

Libya halk edebiyatından bir hikâye…

Paylaşımı için Antakyalı arkadaşım İsmail Yılmaz’a teşekkür ediyorum.

Başlayalım!

Eve giren adam; evde tek başına bulunan eşini ağlar halde gördü ve ağlamasının sebebini sordu.

Kadın, “Evimizin önündeki ağaca konan kuşlar beni türbansız görebiliyor ve bu durumda Allah'a karşı günah işlemiş olabilirim, onun için ağlıyorum” dedi.

Adam karısının Allah korkusu duyarlılığından çok etkilendi, karısını kucakladı, alnından öptü.

Kazma kürek hazırladı ve karısını rahatsız eden kuşların konduğu ağacı kökünden söküp attı.

Adam çalışıyordu, işe gidiş dönüş saatleri belliydi.

Günlerden bir gün çalıştığı yerdeki bir arızadan dolayı eve erken geldi.

Kapıyı açtı ve karısına sürpriz yapmak için sessizce içeri girdi ve hayatının sürpriziyle karşılaştı.

Kuşların onu türbansız görmesinin iffetine halel getireceğini düşünen eşi, yatak odasında aşığının koynunda gününü gün ediyordu.

Adam gördüğü durum karşısında şaşkındı.

Eşi ve aşığına hissettirmeden ihtiyaç duyabileceği birkaç parça eşyayı aldı, evden çıktı ve önüne çıkan ilk yoldan dönmemek üzere yaşadığı şehri terk etti.

Uzun bir yolculuktan sonra kendisini kalabalık bir halk topluluğu içinde buldu. Kalabalıkta herkes şaşkındı ve anlaşılmaz bir uğultu vardı.

Birine yaklaştı ve kalabalığın nedenini sordu?

Kalabalığın nedeni, kraliyet hazinesi çalınmış ve fail bulunamamıştı.

Kral, sarayının önüne halkı toplamış ve fail bulununcaya kadar herkesin sarayın önünde kalmasını emretmişti.

Kalabalıkta ayak parmakları üzerinde yürüyen biri vardı ve adam bu ayak parmakları üzerinde yürüyenin kim olduğunu sordu.

Ona; bu adamın kraliyetin din adamı olduğunu, ayağını tam basarsa istemeyerek karınca ezebileceğini düşündüğünü, Allah korkusuyla ayak parmakları üzerinde yürüdüğünü söylediler.

Adam, “Allah'ım hırsızı buldum. Beni krala götürün” diye çığlık attı.

Krala götürdüler ve adam krala, ”Hazineyi çalan hırsız kraliyetin din adamıdır. O değilse benim başımı kesin” dedi.

Kraliyetin din adamını getirdiler, kısa bir sorgudan sonra, karınca ezmemek için parmakları üzerinde yürüyen din adamı hazineyi çaldığını itiraf etti.

Ama kralın kafasında bir soru kalmıştı.

Hazineyi çalanın din adamı olduğunu söyleyen, daha önce hiç görmediği bu şahsa, “Din adamının hazineyi çaldığını nereden bildin?” diye sordu.

Karısı tarafından aldatılan adam, bu konuda deneyimliydi, soruyu şöyle yanıtladı:

“Ey kral! Sevap kazanmak iddiasıyla davranışlarında Allah korkusunu abartanlar, abartılarını başka suçlarını örtmek için yaparlar.”

Bu hikâye çok şey anlatıyor

Okuduğunuz hikâye, Libya halk edebiyatından, ama bizim için de geçerli.

Ha Libya, ha Türkiye…

İki toplumun eğitim, kültür ve inanç dünyası birbirine çok benzer.

Çevrenize dikkat edin, sevap kazanmak için “Allah korkusunu abartanları” iyi gözleyin, bu hikâyeyi hatırlayın, mutlaka o abartının altına gizlenmiş bir “suç” veya bir “hata” bulacaksınız.