Makale Yazısı-

DİNO SENİ ŞİMDİ AFFETTİM!
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Gözümüzün içine baka baka hakaret ettin…
Hepimize amatör dedin…
Fener’e gitmek istemeyip, Kocaelispor’u terk etmeyen, zorla gönderilen Moşe’ye aşık bu kentte bir başka Güney Afrikalı olarak ihanet ettin…
Kocaelispor’u küçük gördün…
Kinim bitmemişti sana…
Messi olsan vız gelirdi bana…
Ama Sakarla maçında öyle bir cesaret gösterdin ki. Kocaelispor’un büyüklüğünü kabullendin ve Sakaryalılara da gösterdin…
Sakarya’da Kocaelispor’a gol atıp sevinmemek tarihe geçecek bir görüntüydü…
Senin bu cesaretini sahada Kocaelili olanlar sergileyemedi…
Seni affettim…
Benim mücadelem günlük şampiyonluklar için değildir…
Ömür boyu efsane olacak onurlu dik duruştur…
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