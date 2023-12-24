HAK ETMEDİK

Neresinden başlayayım, bilemiyorum.

İlk olarak Sakarya’ya gitmeyi çok istediğimi ifade etmeliyim.

Ne var ki, şehitlerimizin acısı ile orada olmayı içime sindiremedim.

Kesinlikle gidenleri eleştirmiyorum, işlerini yaptılar.

Şimdi de iyi ki gitmemişim diyorum.

***

Maçın başlaması ile birlikte güçlü bir taraftar desteğini arkasına alan ve özellikle orta sahada daha agresif oynayan bir Sakaryaspor vardı.

Buna karşılık, daha oturaklı, ayağa pas yapan, rakibin agresifliğine karşı tecrübesini konuşturarak ani atak geliştirmeye oynayan bir Kocaelispor.

Peki kimin taktiği tuttu derseniz, ilk gole kadar Kocaelispor’un.

Devamını ise hepiniz biliyorsunuz.

***

Ayrıntılı yorumlara girmeyeceğim.

Ne var ki, yenmek ve yenilmek elbette futbolda var.

Ben isterdim ki, yenilsek de Kocaelispor gibi oynayarak yenilelim.

Ama özellikle ezeli rakibe karşı hiçbir şey yapmadan yenilmek var ya.

İşte buna çok üzülüyorum.

Gol yedikten sonra bile karşılık vermeye cesaret edemeyen bir Kocaelispor için daha fazla söylenecek bir söz olmamalı.

Sözün özü ise, buraya bu kadro ve bu teknik heyet ile geldik.

Lig devam ediyor ve sadece bir yenilgi aldık.

Zaten galibiyeti de hak etmedik.

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Sakaryaspor taraftarına gelince.

Takımlarına olan desteklerine saygı duyarız.

Ne var ki doksan dakika Kocaelispor’a küfretmelerini yadırgadığımı söylemeden geçemem.

Önce ettikleri küfürleri kendilerine iade edelim..

Ardından da bu acılı günlerde bu kadar sevinmelerini de kınayalım.

Bir de şu gerçeği hatırlatalım;

Sakarya bizi yendiğine sevinsin, ama son sözü de “her zaman olduğu gibi” biz söyleyelim.

Şimdilik geçelim.

Konu mühim ve daha ayrıntılı konuşmamız gerek.

TARAFTAR DESTEĞİ

Hepimiz gördük, yaşadık ki, Sakaryaspor bizi özellikle taraftar desteği ile yendi.

Bu gerçeği kabullenmemiz gerek.

Benim altını çizmek istediğim konu ise başka.

Buradan tüm Kocaelispor Camiasına soruyorum;

Yeni stat açıldığı günden bugüne, Kocaeli stadına en fazla kaç kişi geldi?

Yeni stat açıldığı günden bugüne kadar bir kez olsun Kocaeli stadı Sakaryalıların Kocaelispor’a karşı doldurdukları gibi doldu mu?

Gelen taraftarlarımıza şapka çıkarıyor ve önlerinde saygı ile eğiliyorum.

Peki ya gelemeyenler?

Ya da gelmeyenler?

İsmet Paşa stadı gibi ulaşım ve park sorunu şimdiye oranla çok çok daha az olan bir stat tıklım tıklım dolarken “Muhteşem!!!” stadımız neden dolmuyor?

Neden Kocaelispor takımı dolu tribünlere oynayamıyor?

Neden?

Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz ve zaman zaman ifade etsek de, çok fazla üstünde durmuyoruz.

Ucube bir bölgede ulaşımı ve park sorunu çözülmeyen stat, bir türlü taraftar çekemiyor, bu gidişle de çekemeyecek.

Kocaelispor özlediği taraftar desteğine bir mucize olmaz ise, bir türlü kavuşamayacak.

Şimdi bir kez daha buradan sesleniyorum;

Bu stadın yerine karar verenler...

Stadı yapmadan önce ulaşım ve park sorununun çözülmesi gerçeğini göz ardı edenler.

Kocaelispor’un Türkiye’nin en güçlü taraftar desteği olan kulüp olduğunu kör gözlerine inandıramayanlar.

Ayağa kalkın!

Ve bu büyük camiadan ve taraftardan özür dileyin.

Her ne göreviniz var ise, hala belli koltuklarda oturuyor iseniz, hemen istifa edin.

Her negatif durumda olduğu gibi, Sakarya yenilgisi de sizin eserinizdir, bu gerçeği bilin.

Gördünüz mü taraftar desteği bir takımı nasıl ateşliyor?

Kocaelispor’u en büyük desteğinden mahrum ettiniz.

Siz de Allah'ınızdan bulun.

Son sözüm budur.