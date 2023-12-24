ERTUĞRUL SAĞLAM KALSIN KİMİ FUTBOLCULAR GİTSİN

Bir kez daha dediğime geldiniz ama kimseye bir yararı yok bu saatten sonra. Teknik adamın takıma katkısı yüzde 20’i geçmez. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Üç günde bir 3 atıp 3 yiyen bir takımın futbolcularının ruh sağlığı ne kadar sağlam olabilir ki… Bandırma maçında resmen intihar ederek kırmızı kart gören Tanke, durduk yere iki maç ceza alıyor… Son derece profesyonel bir adama yakışmayacak harekette bulunuyor. Sonra çıkarken disiplinsiz hareketlere devam ediyor… Sahadan geç çıkıyor… Ceza 2 maç olarak geliyor… Bodrum ve Sakarya gibi sezonun en kritik iki maçında sahada yer alamıyor. İtirazlarla 2 maçlık ceza 1 maça düşüyor… Bodrum karşısında Tanke’siz Kocaelispor ancak 1-1 berabere kalabiliyor. Sakarya maçında patlama beklediğimiz Tanke, sahada adeta yürüyemeyecek kadar yorgun gözüküyor. İkinci kez baba olmanın mutluluğuyla demek geliyor içimizden ama, alakası yok. İki pozisyonda Sakarya’yı çime gömeceğiz resmen pas atmıyor, yerden kalkamıyor… 3-1 yeniliyoruz… Adamlara rezil oluyoruz… Burak Süleyman golü atsa kendi de Sakarya da tarihe geçecek, hiç olmazsa bundan ucuz kurtuluyoruz…

Demek ki neymiş?

ERTUĞRUL SAĞLAM KALSIN !..

FUTBOLCULAR GİTSİN !..

Kocaelispor Play-Off hedefinin üzerine çıktı: Nokta…

Sezon başında Ertuğrul Sağlam ile anlaşan yönetim, transferde hata yaptı, transferleri son güne bırakıp indirimden kazandığını zannetti, ligi kaybetti. Tasarruf yapayım derken, göz çıkardı…

Ertuğrul Sağlam da ilk iki maçın gerekçesini açık açık yönetime bağladı, ‘Transferler geç yapıldı, uyum süreci zor oldu” dedi…

Haklıydı…

Cesurdu…

Sonar öyle bir seri başladı ki, 11 maç yenilmedi takım… Ama herkes havalara girdi, içerideki kayıpları görmezden geldi…

Sebebini araştırmadı…

Şampiyonluk ilan etti…

O zaman gerçekleri gözler önüne serdim ve kulüp çevresinde kazan kaynatanlar Ertuğrul’u gönderip Hikmet’i ya da Şenol Can’ı getirecekler, ya da bir başkasını getirecekler, sonra onu da gönderip bir diğer başkasını getirirler ihanetinin özeti olarak “Ertuğrul Sağlam gider, Hikmet Karaman gelir, bu devran böyle sürer gider” dedim…

Ertuğrul’u sevenler bana yazmadıklarını bırakmadılar…

Hepsini cesurca onayladım…

2-3 okuyucu “Yahu başlığa bakıp aldanmayın, yazıyı okuyun, adam aslında Ertuğrul’u destekliyor, kulüp çevresine çöreklenenleri ifşa ediyor” diye yazarken, acı acı gülümsedim… İçimden bu bilinçli okurlara teşekkür ettim, diğer cahillere ise Kocaelisporlu olarak yine ben acıdım…

Ama son sözüm şu:

Kocaelispor ve Ertuğrul Sağlam, milyonların gözü önünde “Play-Off hedefimizdir…” dedi, çok çok yukarıda, ikinci sırada yer aldı…

Ligin en ezici takımının kondisyonu son maçlarda neden düştü ?..

Futbolcular para problemi mi yaşadı ?..

Bunlar hemen masaya yatırılmalı ve birkaç maç hariç, Ertuğrul’un hatasının olmadığı, bir gün başka bir gün başka oynayan futbolcuların neden kondisyon farklılığı gösterdiği araştırılmalı?..

Adam olmayan menacerler değil, adam gibi menacerler kulübe yaklaşabilmeli…

Lobi mutlaka oluşturulmalı…

Bu takımın Süper Lig’e çıkmasından çok, çıkarsa 1 milyar liralık bir rakamı nereden bulacak, onu sorgulamalı…

Ben pazara değil mezara kadar Kocaelisporluyum…

Siyasi vesayet altındaki kulübün durumu ortada (Tahir Başkan hariç)…

Hangi AK Partililer futbolcu alıp satıyor, komisyonu cebe indiriyor…

Müslümanlıkta adam satmak haram değil mi ?..

Bunları sorgulayın, kulübün böyle siyasi işlerle ne alakası var demeyin, bunlar yaşandığı için yazıyorum…

37 yıllık tecrübe bu…

Ben neler yaşadım neler, bu kulüpte…

Bana martaval okumayın, derdinizi Makro Paşa’ya anlatın !..

Kocaelisporlu gözüküp cebini dolduranları, makam mevki sahibi olanları, sonra çekip gidenleri unutmadım, unutmayacağım…

Kocaelisporluyum deyip, bana Kocaelisporluluğu anlatmaya çalışıp plakasında 34 yazanları, 41’i küçümseyenleri unutmadım, unutmayacağım…

İstanbul’da gece hayatı yaşarken Kocaeliliğinden utananlardan asıl ben utanıyorum…

Bu meslekte 30 yıl önce bana tüm İstanbul kapıları açıktı…

Ben kentimi terk etmedim…

Hala da açık…

İstanbullu gazetelerde köşeler yazdım, Kocaelispor dışında başka hiç bir şey yazmadım…

Doğru bildiğimi yazdım ve sonuna kadar savundum…

Ben, Nisan 1966’da profesyonel olan (1965’te kuruldu), kulübün hemen 100 metre arkasındaki ahşap evde dünyaya günü açan, Baç doğumlu, sapına kadar Kocaelisporlu Hakan Yağcıoğlu’yum…

İkinci bir ajandam yok…

Çukurbağ’da 1986’da Hüsnü Dindar Başkanlığında Çukurbağ’da kurulan Hodri Meydan’ın Çukurbağlı kurucu yönetim kurulu üyesiyim (basın sözcüsü)…

Bununla da iftihar ediyorum…

Beni en iyi anlayan bir okurumun yorumuyla bitiriyorum:

“…Salih. - @Ahmet Kaynar 42 nolu yoruma cevabı: Ben de katılıyorum ............ ama gülmekten................. Hakan Yağcıoğlu’nun adına ağzına alırken… Destur çekip almalısın… Hakan Yağcıoğlu dürüst, kalemi satılık olmadığı gibi, topçuların maç satanını sevmez. Burada demek istediği, Gökdeniz de, Kocaeli de el üstünde tutulmuş… Değer verilmiştir… Ve aynı zamanda Burak’a da değer verilmiş… Siz top oynamamışsanız, biz konuşuruz. Gerisi sadece sadece. Langırtı… Burada adamın dediği konu futbolcu psikolojisi… Ne kadar tecrübeli, olursan ol, ne kadar psikolojim sağlam dersen de. Çok değişik duygular içinde olursun… Hikaye anlatmayın...”

İşte Ertuğrul hocanın, her hoca gibi oyuna yüzde 20’lik etki eden hataları…

Bir teknik adamın takıma katkısı yüzde 20 dendiği için, Sakarya maçında hocanın bu yüzde 20 olumsuz etkileyen hatalarını söyleyeyim…

Bu sahada bu maça Yusuf Abdioğlu ile başlanmaz…

Burak oynamalıydı…

Yusuf Cihat bitik…

Fofana, Mert monte edilmeliydi…

Kendini yırtan ama artık ayakları gitmeyen Ati’de yapılan ısrar boşa, Beridze sol ön tarafa monte edilmeliydi…

Bu hatalar, Sakarya’ın elini kolunu sallaya sallaya atak yapmasına neden oldu…

Tüm yük Emir’in sırtına bindi... Yusuf sadece izlerken, Gökhan adeta stoper gibi çıktı savunma yaptı…

Del Valle’nin golü bunun en güzel örneğidir…

Baktı kimse basmıyor, Gökhan kalesini terk edip basmaya çalıştı, Del Valle de üzerinden gönderip bileti kesti…

Tanke bitik…

Yürüyecek hali yok…

Hasta mıydı bilemedim...

O halde oynatmasaydın…

Adam maçın başından sonuna kadar zar zor adım atıp, yürüdü…

İki yüzde yüz pozisyonda Cem Ekinci ile Barış’a güvenemeyip, pas atmadı, kendi vurmaya kalktı. Ama güçsüzlüğünün farkında değildi… Beridze-Tanke maç başında beraber oynasa, farklı şeyler gelişir, Sakarya sahasından bu kadar rahat çıkamazdı…

Sanırım Ertuğrul Sağlam, Bursa’da Batalla ile yaşadığı bire bir iletişimsiz krizini Beridze ve Amaral ile yaşıyor…

Bu maçta ayakta kalan Gökhan, Emir, Oğuz Ceylan, Cem Ekinci, Candeias doğru seçimdi…

Diğerleri maç öncesi iyi analiz edilmemişti…

Tanke’nin ciddi bir yedeğinin olmaması, son iki maça damgasını vurdu…

Tek kişilere bağlı takımlar başarısızlığa mahkumdur…