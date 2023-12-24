“Savaşı kazanacaksanız, hep hücum etmelisiniz ve yaptığınız her şeyin doğru olduğunu karşı tarafa kabul ettireceksiniz.”

Bu öğretinin babası İtalyan Makyavel’dir. Aslında yazdığı eserin bir diğer adı “Prense Öğütler” dir.

Bundan beş yüz yıl önce yazılan bir kitabın bugün bile kişi ve kişilikler üzerinde anlam bulması ilginçtir.

O nedenle Makyavel’in “Prense Öğütler” kitabı siyasi kişilik analizlerinde önemli bir yer tutar ve müthiş değerlendirmeler içerir.

Makyavel, “Hükümdar olacaksanız ellerinizi kirliliğe alıştırın.” der.

Sonra “Ahlaka aykırı yapmak istediğiniz ve yaptığınız tüm kirlilikleri siz yapmamış gibi davranın ve dahası bunu yapan birini bulun.” Benzeri öğütlerde bulunur.

Gerisi artık oyun ve entrikalardır. Bizde de buna “Osmanlı oyunları ya da Osmanlı’da oyun bitmez.” gibi nitelemelerle Makyavel’in öğütlerine adeta taş çıkarılır.

Yirmi birinci yıla taşındığımız bir çağda hala hile ve entrikalarla yol almaya çalışıyoruz. Bin bir türlü oyunla rakipleri boşa çıkarma ve kendisine sınırsız bir alan açmanın tüm kirliliğine elini bulaştırmaktan imtina etmeyen bir anlayış.

Oyun bitmiyor ve biteceğe de benzemiyor. Dünya kabuğundan sıyrılırken Osmanlı, saray entrikaları ile dönen dünyanın tekerine çomak sokmayı kurnazlık zannediyordu. Tüm kurnazlık ve hileler kendine döndüğünde geriye ne izi, ne de tozu kaldı.

Şimdi bu iz ve tozdan yeni bir çağdışılık çıkarmaya çalışanlar Makyavel’in kitabını başucuna almış ve harfiyen çalışıyorlar. Ne diyor Makyavel “İnanmazlar ama dindar görünürler.”

Be… Mübarek, beş yüz yıl önce yazdığın bu kitabı bizim için mi yazdın? Kime mi söylüyorum. Elbette ki Makyavel’e.

Şimdi bu yazılan kitabı toplumun her alanındaki hileler üzerinde okuyoruz. Bu hile tutmazsa bir diğeri. O tutmaz ise bir diğeri. Yürü be aslanım kim tutar seni!

Yeter ki siz aklınızı hileye yatırın ve merak etmeyin orada tıkanma şansınız yoktur.

Şeytanın torbasında iyilik hariç her türlü kirlilik vardır ve yeter ki siz isteyin. Bütün kötülükler emrinizdedir.

Yazar, şair Hasan Şahin bununla ilgili şu dizeleri yazmış.

“O kadar çoğalttık ki kötülükleri

Gelsin artık deccal

Yoklanırsa yüreğim

Kuytuluğunda

Cellattan kaçırdığım çocuklar

Gelsin artık deccal

Bir halk kaç kez ölür

Kaç kez dirilir düşmüşse kan tarlasına kim bakar akan ırmağın rengine

Gelsin deccal

Bekliyor tüm tanrılar

Dillerinde kurşun sesi…”