Meyve ağaçlarında meydana gelen hastalık çeşitleri ve bunların verdiği zararlar

Elma Göz Kurdu (Elma Çiçek Delicisi): Elma ve armutlarda önemli zarar yapan haşerenin tahribatı kolaylıkla fark edilir. Elma ve armut çiçeklerinin bir kısmının çiçek taç yapraklarının açılmadığı ve balon şeklinde kapalı kaldığı görünür. Açılmayan bu çiçekler, başlangıçta kahverengileşir; daha sonra kararıp kurur. Böyle tomurcukların içinde bacaksız, açık sarımsı veya krem renginde kurtlar veya haşerinin pupları görünür. Çiçeğin iç kısmı yenmiştir. Taç yaprakları yanmış vaziyette görünür.

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Armut göz kurdu:

Haşerenin kışı geçirmek üzere yerleştiği çiçek gözleri ilkbaharda açılmadan yenir. Çiçek ve yaprakların gelişmesi bu sebepten imkânsız olur. Yaz başında erginlerin, yaprak ve sürgünle beslenmesiyle de yaprak saplarında ve sürgün uçlarında kemirilme neticesi zararlar meydana gelir. Yenen çiçek gözleri koparıldığında içlerinde küçük, sarımsı beyaz renkte larvalar görülür.

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Kayın sıçrayıcı böceği zararı:

Bu küçük hortumlu böcekler, kiraz ve genç elma ağaçlarının kemirerek geniş delikler açarlar. Her dokunmada haşere sıçrayarak kaçar. Bir kısmı yuvarlak olan, ekseriyetle bir santimetre büyüklüğündeki haşere tarafından kemirilen yerler daha sonra kurur. Böylece yalnız tahrip edilmiş kısım görülür. Meyvelerde de kemirerek zarar yaparlar.

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Küçük kış kelebeği zararı:

İlkbaharda meyve ağaçlarının bilhassa kiraz ve elmanın genç yapraklarının çiçek tomurcuklarını ve çiçeklerini yer. Yenen yapraklarının bir kısmında delikler açılmış, bir kısmı ise tamamen yenmiştir. Yalnız orta yaprak damarı kalmıştır. Genç meyvelerde - tercihan kiraz ve armutlarda - kemirilir. Armutlarda bu yeme, eğri ve sakat büyümeye sebep olur.

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Şark Meyve Güvesi zararı:

Şark meyve güvesi, bilhassa yurdumuzda şeftalilerde önemli zararlara sebebiyet vermektedir. Şark meyve güvesi, genç fidanlarda yeni sürgünleri tahrip eder. Buruşarak, solmuş ve uçtan itibaren kahverengileşerek kuruyan sürgünleri uzaktan dahi bakıldığında görmek mümkündür. Diğer taraftan meyveleri de tahrip edip kurtlandırırlar. Genç meyve dökümüne sebep olurlar. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…