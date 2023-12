“Sevmek,

kırılgan olmayı

seçmektir, Güvercin.”

İkisi içinde, günün en güzel zamanlarıydı. Birlikte olduklarında, konuşmaya doyamıyorlardı.

‘Nasılsın Lal’, dedi güvercin.

’İyiyim, iyi olmaya da niyetliyim.

Çok soğuk ve acıklı bir yılın son haftasını yaşıyor, yılbaşına hazırlanıyoruz. Bu senenin sona erdiğine mi yoksa yeni bir yılın kendi umutlarıyla birlikte geldiğine mi seviniyorum, bilemiyorum. Ama yılbaşını seviyorum, güvercin. Yılın bu zamanlarında soğuğa rağmen, herşey canlanıyor, süsleniyor, tam bir şölen havası yaşanıyor. Hazır gelmişken, sana sormak istediğim, aklıma takılan bir şey var, güvercin. Dün akşam, sorulan bir soru üzerine, çok zorlandım’. ‘Ne sordular, merak ettim?’.

‘Dersten çıkmıştık, evlere dağılmak üzere yürüyorduk. Öğrencilerimden biri, size özel bir şey sorabilir miyim, diye yanıma geldi. Mimardı, kişisel gelişim için, derslerime katılıyordu. Akıl, akıl yaşayan biriydi. Disiplinli ve kurallıydı. Kendini ölçülü tutar, her şeyi düşünerek yaşardı. Sonradan, doğasına çok aykırı bir şey yaptı. Bir hayli düşündükten sonra, bir yabancıyla evlenerek, çok uzak bir ülkeye gitti’.

**

‘Akıllarıyla yaşayanlar daha mutlu yaşarlar Lal’.

‘Bunu da nereden çıkardın güvercin? Neden böyle düşünüyorsun?’.

‘Akıl, görmek istediğinden başkasını görmez. Kendi egosuyla yarattığı küçük evrende, mutlu mesut yaşar, durur. Yarım bir dünya da yaşadığını hiç fark etmez. Duygularını, aklına teslim ederek, herşeyi, aklıyla hisseder. Sevmeyi bile aklıyla, akıl gözüyle yaşar. Onlara çok imrenirim. Gri renkleri yoktur. Her şeyi, siyah beyaz görürler’. ‘Cehalet peçesi, diyorsun galiba’. ‘Öyle demek doğru olmaz, Lal. Olsa olsa akıl peçesi, denilebilir ki, bilirsin, ben, her türlü peçeye karşıyımdır’, dedi güvercin. O zaman, gri renkleri olmadığı için, neden onları eleştiriyorsun, diye sordu Lal. ‘Yaşamları sığdır, hep bir şeyler arar, bir türlü tatmin olmaz, çırpınır dururlar. Her şeyi, geçmişe bakarak, kıyas yoluyla öğrendiklerinden aşırı meraklı olurlar. Yine de, aradıkları derinliği, en başta, akıllarıyla yaşarken, kaybettiklerini bir türlü göremezler. Öğrencin, ne sormuştu Lal’, diyerek, konuyu değiştirdi güvercin.

‘Onlarla yaptığım çalışma, gönüllü bir çalışmaydı. ‘’Hocam, her şeyiniz var, ücretsiz olarak niye bu kadar çok uğraşıyor, emek veriyor, zaman harcıyorsunuz? Karşılığında ne alıyorsunuz? Bir türlü anlayamıyorum’’, demişti. Bu soru karşısında, ne diyeceğimi bilemedim. Zaman kazanmak için, neden merak ediyorsun, diye sordum, güvercin’.

‘Ona ne dedin Lal?’. ‘Her şeyi, kar, fayda ve yarar sonucu ile çözemezsin, diye bir şeyler geveledim, bir şeyler söylemeye çalıştım. Sevdiğim bir şey yapmanın keyfini yaşıyorum, bu, bir bayrak yarışı, dedim. Bugün ben, sana yardım ediyorum. Yarın, sen başkalarına yardım edeceksin… Sözlerimi hiç anlamadığını biliyorum. Çünkü öyle bir evreni yoktu’.

Güldü güvercin.

‘Cehalet mutluluktur, diye, boşuna söylememişler Lal. Gerçeği söyleyemedin değil mi?’.

‘Aslında söylemek isterdim ve istemiştim.

Anlayamayacaklara, herşey söylenip, kafaları karıştırılamaz’.

‘Neden öyle söylüyorsun?

Yaşamsal varoluş gerçeği, aslında çok basit değil mi?

Bunu bile, söyleyemedin mi?’.

‘Anlamayana, anlamayacak olana, ne yapsan, anlatamazsın güvercin’.

‘En basiti anlamak, en zoru anlamaktan, bazen daha zordur’.

‘Başkalarına yardım edemiyorsak, ne için yaşıyoruz, Lal?

Ne işin var oluyoruz?

Yaşamak için, başka ne gibi bir sebebimiz olabilir ki?’.

‘Bu söylediklerini, öğrencim, anlar mıydı, sence güvercin? Anlayacak olsaydı, merak eder miydi?

Herkesin başkalarına yardım etmekten, zevk alacağını mı sanıyorsun? Canlılar, sonuç odaklı, yarar mantığına göre yaşarlar. Hazza doğru koşar, acıdan kaçarlar. İnsanların ne kadar egoist ve bencil olduğunu unuttun’.

‘Herkesin, haz aldığı şeyler farklıdır Lal. Tüm dünyanın, bizim gibi, hissetmesini bekleme. Henüz insanlar, dünyanın birbirine ne kadar bağlı, bağımlı olduğunu, canlı bir organizma olarak yaşadığını farkedemiyorlar. Dünya da, tek başlarına, yapayalnız yaşadıklarını sanıyorlar’.

‘Böylesi bir farkındalık, çok kolay anlaşılacak bir şey değil, Lal. Zira gerçek yaşam, bütünsel bir dünya evreninde yaşayanların, sevgiyle yaptıkları enerji alışverişe dayanır.

Neden yardımlaşma üzerine konuşmuyoruz?’.

Güvercin, yine konuyu değiştirmişti.

‘Şimdi, bu zor konuyu mu, konuşmak istiyorsun güvercin?’.

‘Neden olmasın?’.

‘Biliyor olmak, daha fazla sorumluluk almayı gerektirmez mi güvercin?

Açlık, yoksulluk ve yetersizlikleri bilenlerin, daha sorumlu olmaları lazım değil mi?

Savaşları, haksızlıkları ve istismarı yaşayanların, çok daha fazla yardımsever olması gerekmez mi?

Bunları yaşayanların, artık bunlara muhatap olmadıkları için, aldırmaz olmaları, daha büyük bir gaddarlık değil mi?’.

‘Bizi bu kadar aldırmaz yapan, artık bunları yaşayanların biz olmadığımız gerçeğidir belki de…’.

‘Aldırmazlıktan ve görmezlikten gelmek, bir ayrıcalık mı güvercin? Yoksa kendimizden kaçıp, saklanmak için, bulduğumuz bir yol mu?’.

‘Gerçek olan, insanların birbirlerine yeterince yardım etmemeleridir. Sadece bu bile, utanılacak bir şey değil mi, Lal?’.

‘Utanmayı hiç düşünmedim güvercin.

Ama bu kadar az şey yaptığım için, çoğu zaman yardım etmem gerekenlerin, gözlerinin içine bakamıyorum’.

‘Yardım etmek, yardım etmeye ihtiyaç duymak, onurlu yaşamın olmazsa olmazları…

En az bunun kadar önemli bir başka şey ise, ihtiyaç duyduğumuzda yardım istemeyi bilmektir’.

‘Yardım istemek, kolay değil güvercin.

Kendi muhtaçlığından çıkarak, başkalarının muhtaçlığıyla nasıl yüzleşilebilir ki?

Belki de o yüzden, muhtaçları gördüğümüzde, görmezden geliyor, gözlerimizi kaçırıyoruzdur…’.

‘Samimiyet ve içtenlik, vermek kadar, almayı da bilmeyi gerektirmiyor mu Lal?’.

‘Yardım etmek, cesur ve merhametli bir davranıştır.

Oysa yardım istemek ve almak, zavallılık alametidir, güvercin’.

‘Nasıl bu kadar çarpık düşünebilirsin?

Bize yardım edilmesine, bizim için bir şeyler yapılmasına izin vermemiz gerekir’.

‘Düşüncem, neden çarpık olsun ki?

‘Yardıma ihtiyacın olduğunda, kendini yargılarsın.

Kendini yargıladığında, yardım ettiğin başkalarını da yargılıyorsun demektir.

Yardım isteme konusuna, neden bu kadar takıldığını merak ediyorum Lal.

Bizden yardım ve destek isteyenlere güveniriz. Bizden yardım isteniyorsa, yardım ettiklerimize güvenme ihtimalimiz artar. Aynı zamanda, yardım isteyenin, karşımda kırılgan ve dürüst olmaya yatkın birisi olduğu farkederim. Vermek ve almakla, karşılıklı aidiyet geliştirmiş olurum’.

‘Ne kadar masum bir düşünce bu, güvercin’.

‘Düşüncenin de masumu olur mu, Lal?

O zaman, düşünce özgürlüğünün ne anlamı kalır…’.

‘Yardım etmek, bazen kırılganlaştırsa da yardım istemek, her zaman kırılgan olmayı göze almaktır. Yardım ve destek almadan, düştüğümüz yerden kalkamayız, Lal.

Tek gerçek, hepimizin birbirimize ihtiyacımızın olmasıdır.

Birbirimizi görüp, duyduğumuzda ya da değerli olduğumuzu hissettiğimizde, yargılamadan verip almayı öğrenebilir, ilişkilerimizden destek ve güç alarak, diğerleriyle iletişim kurabiliriz.

Bunun için önce, vermeye ve almaya ihtiyaç duymamız gerekir.

Üstelik birbirimize olan ihtiyacımız, doğduğumuz anda başlar, ölene kadar da, devam eder.

Birbirimize, fiziksel, duygusal ve manevi olarak bağımlı olduğumuz gerçeği asla değişmez’.

‘Vermek ve almak, kırgın olmaktır, diyorsun güvercin…’.

‘Kırılgan olmayı seçmek, aynı zamanda cesareti ve sevmeyi seçmektir’.

‘İşte şimdi, sevdiğin konuya, nihayet geldin güvercin,’ diyerek, gülmeye başladı Lal.

‘Kırık kalplilerin, en cesur kişiler olduklarını, herşeye rağmen cesareti seçtiklerini, bağışlamaya ve sevmeye devam ettiklerini unutma sakın.

Çünkü sevmek, kırılgan olmaktır…’.