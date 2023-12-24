NOEL ve YILBAŞI… 

Bugün, 25 Aralık.

Hazreti İsa’nın doğum günü.

Hıristiyan inancına göre;

Bugün, “Doğuş Bayramı” ya da “Milat Yortusu” olarak belirlenmiş.

Hıristiyanlar bugün ve gece, ağaçları süslüyor, evlerini ışıklandırıyor, bahçe süslemeleri yapıyor, aile üyeleri ya da arkadaş ve dostlarına hediyeler alıyorlar. Her zamankinden daha farklı, özel bir sofrada akşam yemeği yiyorlar, eğleniyorlar.

Bu dini etkinliğe ise NOEL diyorlar.

Noel Baba, ya da “Aziz Nicholas ise, bu günün simgesel bir kişiliği. Antalya-Demre’li.

Kapıdan, bacadan giriyor ve hediyeler dağıtıyor!

Hıristiyan inancına sahip vatandaşlarımızın NOEL’i kutlu olsun.

Müslüman NOEL kutlar mı?

Bu ülkede, çok farklı etnik kökenden ve inançtan insanlar birlikte yaşıyorlar.

“ULUS DEVLET” böyle bir kimlik.

Ortak duygu, aynı topraklarda nesiller boyu yaşamış olmanın kardeşliği.

Peki, “farklı inanç gruplarının bir arada, kardeşçe yaşayabilmelerinin temel koşulu nedir?

Tüm inançların özgürce yaşanabilmesinin güvencesi olan LAİK DEVLET.

Kim, hangi inanca sahipse, hiçbir engel olmaksızın, özgürce yaşayabilmeli.

Kimse kimseyi inancından dolayı hor görmemeli, saygı duyabilmeli.

Hz. İsa, Kur’an’da 93 ayette “Meryem’in oğlu” olarak geçiyor. “Allah’tan bir ruh” olarak 180 kez zikrediliyor.

Hz. Muhammed’in, kesinliği tartışılmayan Hadislerinde;

“İsa ölmemiştir, O, kıyametten önce size dönecektir” sözleriyle yer alıyor.

Hz. İsa, Yaradan’ın “elçisi” olarak görevlendirilmiş ancak, görevini tamamlayamamış.

Hz. Muhammed ise “Son Peygamber” olarak, Yaradan’ın insanlar için emrettiği temel yaşam kurallarını bildirmek üzere görevlendirilmiş ve Müslümanlığın kurucusu olmuş.

Elbette, “Ben Müslüman’ım” diyenler NOEL kutlamazlar.

Ama, Hıristiyan inancına sahip olan ve birlikte yaşadıkları insanların inançlarına da saygılı olurlar.

Çünkü, her insanın ölümden sonrasını seçme hakkı vardır!

Bazıları, komşusunun düğününü kutlar gibi, farklı inançtaki toplumların bayramlarını da kutlayabiliyorlar.

Örnek verelim; “ Suudi Arabistan, son iki yıldır CADILAR BAYRAMI kutlamaları yapıyor!”

Sizce, Suudiler Hıristiyan mı oldu?

Ya “YILBAŞI” kutlamak?

Çocukluk ve gençlik yıllarımı anımsıyorum;

yakın akrabalarımızla bir araya gelir, birlikte yemek yer, daha sonra tombala oynar, musiki meşk eder, güzel bir gece yaşardık. Gecenin sonunda da “ Yeni yılın hayırlar getirmesi” dilekleriyle birbirimizi kutlardık. Hepsi bu.

Bu gecenin NOEL ile hiçbir ilintisi yoktur.

Öte yandan, çok eski tarihlerden bu yana insan toplulukları değişik inançlarla benzeri toplantılar, eğlenceler düzenlemişler.

Örneğin, “Baharın gelişinin kutlandığı” Hıdırellez kutlamaları, “varlıklı yaşamak” umuduyla gül ağaçlarına para bağlamak, gibi.

Siz, bu tür eğlenceleri, kutlamaları reddedebilirsiniz.

Size, saygı göstermek görevimizdir.

Ama, sizin de bizim örf, adet, gelenek ve inançlarımıza saygılı olmak, “önyargılarla düşmanca tavır takınmamak” temel insani görevinizdir!

Uzatmayacağım, son sözüm şu;

“İnsanın-insana BAĞNAZCA yaklaşmadığı zaman, en büyük insanlık bayramı olacaktır!”