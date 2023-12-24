Türkiye’nin yarısı esnafa güvenmiyor, peki ya siz?

Araştırma şirketleri birçok konuda araştırma yapar.

Yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlar çıkar.

Bu kez esnafa güvenilip güvenilmediğiyle ilgili bir araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 51,8'inin esnafa güvenmediği ortaya çıktı.

Halkın yüzde 28'i ise "hiç güvenmem" diyor… Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

ESNAFLIK MÜESSESESİ…

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla esnaflık müessesesinin güven bakımından halktaki yansımasını araştırdı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 51,8'inin esnafa güvenmediği ortaya çıktı.

2021 yılından itibaren her yıl yapılan esnafa güven araştırması, Türk toplumunun değişen bakış açısını ortaya koydu.

Araştırmada esnafa olan güveninin her yıl azaldığı görülse de 2023 yılında "Her konuda güvenirim" diyenlerin 2022 yılına göre artış gösterdiği de dikkat çeken bir sonuç olarak yer aldı.

HİÇ GÜVENMEYENLER!

2023 yılı verileri baz alındığında; Türk halkının yüzde 13,5'i esnafa "Her konuda güvenirim" derken, yüzde 14,4'ü "Ne güvenirim ne güvenmem" cevabını vererek daha kararsız bir tutum sergiliyor.

"Bazı konularda güvenirim" diyenler yüzde 20,3'lük bir kesimi kapsıyor. Esnafa güvenmediğini belirten yüzde 51,8'lik oran detaylandırıldığında; yüzde 23,8'i "Fazla güvenmem", yüzde 28'i ise "Hiç güvenmem" cevabını verenlerden oluşuyor.

ORAN HIZLA YÜKSELİYOR

Aynı araştırmada esnafa "hiç güvenmediğini" söyleyenlerin yıllara göre oranları şu şekilde değişim gösteriyor; "Hiç güvenmem" cevabı 2021 yılında yüzde 17,2 iken, 2022 yılında 28,1'le yükselişe geçiyor ve bu oran 2023 verilerinde de yüzde 28 ile bir önceki yıla göre benzer bir karşılık buluyor.

“HER KONUDA GÜVENİRİM"

Esnafa "Her konuda güvenirim" diyenlerin yıllara göre değişimi ise; 2021'de yüzde 14,5 iken, 2022 yılında yüzde 6,9'a düşüyor. 2023 yılında ise bu oran yüzde 13,5'e çıkıyor.

Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katıldığı ve 27 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Surveyin Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.”

TÜRKİYE’NİN YARISI ESNAFA GÜVENMİYOR

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını yukarıda sizinle paylaştım.

Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 51,8'inin esnafa güvenmediği ortaya çıktı.

Yani Türkiye’nin yarısından fazla esnafa güvenmiyor.

SİZ GÜVENİYOR MUSUNUZ?

Aslında bu sonuçlar çok çarpıcı.

Bu oran yüzde 51.8 değil de, yüzde 10’u geçmemeli…

Bu oran yüzde 51.8 ise, demek ki esnaflarda bir sorun var.

Bu sonuçlara göre esnaflar da kendilerine çeki düzen vermeli.

Peki siz esnafa güveniyor musunuz?

Aslında güvenilir esnaflar var, ama güvenilmeyen esnafların sayısı daha fazla gibi…

Esnafa güvenmiyorsanız, o esnafa gitmezsiniz.

Güvendiğiniz esnafa gidersiniz.

Güvendiğiniz esnafa giderken de, dost kazığı yememeye dikkat edin.