Ercan Kabo ile hazır elbisecilik üzerine…

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’ne konuk olarak gelen Ercan Kabo daha önce tanımadığım konuklarımızdan. Hem de yıllarca, çocukluğumdan beri aynı muhitte oturduğumuz halde. Kapıdan içeriye girdiğimde Müzeyyen Ünal’in “Gül bak Ercan Kabo ile komşusunuz.” demesi ile tanışmış oldum ve o an güzel bir muhabbet başladı aramızda Ercan ağabey ile. Beni bilirsiniz, genelde Hanımlı beyli konuşurum, hele ki ilk tanıştığım birisiyle ama Ercan Kabo kendisine Bey denmesine çok kızıyor. “Amca, dayı, baba, ağabey deyin ama Bey demeyin.” diye sık sık tekrarladı konuşması sırasında. “Ben mesafeli insan değilim ama Beyli konuşunca mesafeliymiş gibi geliyor bana.” diye ekliyor.

Ercan Kabo, İzmit’in ilk hazır giyimcisi. On dört yaşından beri bu mesleği yapmış. Konuşması sırasında yaptığı güzelliklerden bahsederken kendisini övdüğü için her seferinde bizlerden özür dileyen, mütevazı bir kişilik. Babasından aldığı terbiye ile “Ben kendimi övmem, bırakın başkaları övsün.” diyor. Ercan Kabo 1971 yılında evlenmiş ve üç çocuk babası. 1999 Marmara depreminden sonra iş yaşamını bırakmış.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin yaşayan tarih toplantısına başlarken açılış konuşmasını yapan Müzeyyen Ünal “İzmit’in ilk Hazır Elbiseci diye adlandırılan bir mesleğin içerisinden gelen, İstiklal Caddesi esnaflarından Abdürrahim Kabo’nun oğlu Sayın Ercan Kabo bugün misafirimiz.” diyerek Ercan Kabo’yu bizlere tanıttı.

Ercan Kabo, kendi anlatımıyla 1938 yılında Çukurbağ Mahallesinde doğmuş. “Hüseyin Paşa Camisinin Doğu tarafına bitişik olan evde doğmuşum.” diyor. “Rahmetli babam Arnavutluk doğumlu... On dört – on beş yaşlarında Türkiye’ye gelmişler. Üç yıl Çatalca da kaldıktan sonra İzmit’e gelmişler. Babamın İzmit’e ilk yerleşenlerden biri olduğunu biliyorum. Dedem subaymış ama onları görmedim.” diyor ailesini anlatırken. “Babam çeşitli işler yaparak ticarete atılmış, çekirdekten yetişme derler ya.” diyor. “Ayakkabıcılar çarşısının güney tarafında barakalar varmış, ilk yerleşim ticaret yeri orasıymış. Daha sonra geçici bir süre Fevziye Camisinin o zamanlar namazgah olmayan, Halit Bey amcanın ( Halit Ulusoy) tütün deposu olarak kullandığı alt katına taşınmışlar.”

Ercan Kabo İlkokul dördüncü sınıfa kadar Ulugazi İlkokulunda okumuş. Daha sonra babası eski Kozluk Mahallesi, yeni Akçakoca Mahallesi’nde ki evi satın alıp oraya taşınmışlar. Ve o zamanlar Akçakoca ile bir olan Yeni Turan İlkokuluna gitmiş Ercan Kabo.

“Babam ilk hazır elbiseciydi. Çeşitlerimiz çoktu. Karamürsel’den, Kandıra’dan dahi müşterilerimiz vardı. Müşterilerimizle ilişkim çok iyi olduğu için babam bana çok güveniyordu. Biz de itibar sağladıysak babam sayesindedir.” diyor babasını anlatırken.

İstanbul da imalatçılar, mesela sırf kasket imalatçısı, pantolon, takım elbise ve gömlek imalatçısı, hep ayrı ayrıydılar. Babam alış - veriş yaptığı yerlere beni de götürürdü. Babamın onların içinde çok büyük bir itibarı vardı. Esnaflık ve dürüstlüğü onlardan öğrendim.

Ercan Kabo, okula devam etmedim derken Müzeyyen Ünal “Siz ticaretin yaşayan okuluna gitmişsiniz.” diyor.

“Babam ‘Allah sağlık verdikçe bu mesleği beraber yürüteceğiz derdi’ okulu bırak diye tek bir şey söylemedi bize. Ve bizde istikbal endişesi de yoktu. Zeki olmak ya da kabiliyetli olmak yetmiyor çalışkan olmak ve ideallerinizin olması da gerekiyordu tahsile devam etmek için. Sonrasında biz de dükkana temeli attık.” diyor Ercan Kabo.

“Müşteri ilişkilerinde insan psikolojisini anlamak, öğrenmek ya da bilmek o kadar önemliydi ki, bu da bir Allah vergisiydi diye düşünüyorum.” diyor ve ekliyor “Lütfen övündüğümü düşünmeyin, bu beni üzüyor.”

İstanbul’a trenle gidip Çakmakçılar yokuşunda bulunan üretici ve toptancılardan mal alıp yine aynı şekilde dönerlermiş babasıyla. “Bazen ise mal çok olduğunda İkbal Kocaeli şirketi ile acil olanları o şirkete verirdik. Biz trenden İzmit’e indiğimizde ise faytonlara biner dükkana giderdik.”

Mustafa Küpçü, “Ercan ağabey, sen esnaflıktan mutlu oldun mu, bu meslekle uğraşırken kendin için bir şeyler yapabildin mi?” diye soruyor kendisine, Ercan Kabo’nun cevabı ise “Tabii ki yapabildim. Bazı hedeflerim vardı benim, imalatta yapabiliriz diye düşünüyordum. Ama her çeşidin imalatını yapmak mümkün değil. İstanbul çok yakın bu işin pirleri orada.”

“O günkü İstiklal Caddesi esnaflarından Hüseyin Bendegül, Ertan Ayrıbaş, Hasan Can, Feridun Uygun, Gebeşler vardı hatırladıklarım. Hem bizim çalışma prensibimiz olarak hem de müşterimize sevgi ve saygımızdan dolayı, çocukluğumuzdan beri hatırlıyorum hatta babam vefat ettikten sonra da devam ettik. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı süresince mağazayı kapatmazdık. Uzak yerden gelen müşterilerimiz evin diğer fertlerine bir kıyafet aldı mı, olmazsa değiştirme ihtimaline karşı diye.”

Ercan Kabo müzik ile de ilgileniyor. Musiki Derneğine kırk küsur senedir amatörce devam ediyor. Ve üzülerek ekliyor “Maalesef bir müzik aleti çalmıyorum. Bir alet çalmak yetenek ve çalışmayı gerektiriyor. Ben de Musiki Derneğine devam ettiğimde hep yönetimde bulundum.” diyor. Saz eğitimi almak için bir zaman bulamamış. 1947 yılında kurulan Musiki Derneğine 1981 yılında daha aktif olarak katılmaya başlamış. Musiki Derneğinde ilk çalıştıkları yer Yardımseverler Derneğinin binasındaymış daha sonra orası küçük gelince Seka’nın Eğitim salonunun altındaki yeri kullanmaya başlamışlar.

“Gördüğüm bir ilanda Fruko bayiliği verileceğini okumuştum. Başvurduk, bayiliği bize verdiler ve sadece dört sene bayilik yapabildik. Bir tek fabrika olduğu için yazın mal yetişmiyordu. Babadan gelen esnaflığımız olmasaydı bu işe giremezdik, tutturamazdık. Bayiliği bıraktık. O zaman yeni doğan kızımın adını verdiğim ‘Elif Turizm’ diye bir turizm şirketi kurmuştum. Bu iş fazla sürmedi, kapatmayı kendime yediremedim ve diğer şirketler gibi şehirlerarası acenteliğe çevirdim.”

Ercan Kabo’nun çok renkli bir kişiliği var. Gençliğinde futbol yaşamı da olmuş. Baçspor ve Doğanspor’da defans oynamış. Spordan, müziğe, çeşitli dallarda iş insanlığına adım atarak bugünlere gelmiş bir isim. Müzeyyen Ünal’ın dediği gibi “İzmit tarihini başka bir aralıktan, Ercan Kabo’nun gösterdiği aralıktan izlemeye çalıştık.”

Ercan ağabey’e bizlere geçmişten gelen farklı bir İzmit’i, İzmit’te hazır elbiseciliği anlattığı için çok teşekkür ediyoruz.