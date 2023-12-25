Kafalardaki sorular

Uzun zamandır şehit cenazeleri görülmüyordu. Bu konuda önemli mesafeler alındığı duygusu taşımaya başlamıştım.

Ama ne yazık ki 12 tane şehit haberi bu durumu bertaraf etti ve Türk toplumunu psikolojik olarak çökertti.

Şimdi kafalarda bir sürü soru. Bu nasıl oldu, nereden çıktı, fişi yine kimler çekti, anaların yüreklerini yine kim dağladı soruları arka arkaya geliyor.

Şehit olan gençlerimizin televizyon ve sosyal medyada yayınlanan evlerinin fotoğrafları bakıyorum. Birbirinin kopyası. Yürekler acısı bir durum, tuğlalı evler, beton merdivenler ve evlerin bir kısmı tamamlanmadığı görülüyor. Bu yaşam koşulları çok kötü olan evlerin önünde annelerin ağıtları ve Türk bayrakları asılı.

Hiçbir ev normal yaşam koşulunu taşıyan özellikte değil. Bilmiyorum ama ben bu gibi durumda bir villanın önüne asılmış bayrak gördüğümü hatırlamıyorum.

Şehitlerimizin tamamına yakını uzman çavuş yani askerliği iş edinmiş gençlerimizden oluşuyor. Acaba bu gençlerimiz başka bir iş bulabilselerdi yine aynı işi yaparlar mıydı?

Diğer bir konu, 12 evladımızın bir anda şehit etme kararını kim verdi? Kim yardım etti. Tamam tetiği PKK çekti. Onlar zaten birilerinin piyonu değil mi? Acaba birileri Türkiye’ye Filistin politikasının bedelini mi ödetiyor.

Tüm Arap dünyası Filistin olaylarında genelde sessiz dururken, biz tavrımızda da oldukça yalnız kaldık. Bana göre tavrımızı da yarım gösterdik. Madem tavır göstereceğiz tam göstermemiz gerekirdi. Kapatalım üstleri, kapatalım Mersin limanını bir tek gemi bile gitmesin biz de bedel ödetelim. Bağırıp çağırıyoruz, protestolar yapıyoruz ama diğer taraftan suyunu, petrolünü vesaire gibi lojistik destek veriyoruz.

Kafamda bir soru da 2015 yılı haziranın sonrası yaşanan olayları aklıma getirdi. Birdenbire tekrar onlarca şehit verdiğimiz saldırıların artmasının yine iç siyasetle bir alakası olup olmadığı sorusudur. Malum 3 ay sonra yerel seçimler var. Bütün dileğim bu evlatların canı iç siyasetin bir aracı olmamasıdır. Aksi durumda bunu hiçbir vicdan kaldıramaz.

12 evladımızın ruhları şad olsun. Önce ailelerine sonra tüm ülkeye başsağlığı diliyorum.