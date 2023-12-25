Ateş düştüğü yeri yakıyor… Ya evine ateş düşmeyenlerin sorumluluğu?

SÖZCÜ, 24 saatte 12 askerimizin şehit olmasının ardından bu başlığı atmış.

12 YİĞİT, 12 AİLE

12 EVLAT ACISI

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR

Başlığın altında öyle bir fotoğraf var ki, Tokatlı şehidimiz Yasin Karaca’nın baba evi fotoğrafı, işte esas bu fotoğraf yürekleri burkuyor.

Duvarları çatlak, sıvaları dökülmüş, harap durumda…

Fotoğrafa bakarken “Kara Çadır İs Mi Tutar” türküsündeki o dörtlük takıldı aklıma:

“Yemen yolu çukurdandır Karavana bakırdandır Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir”

Demek Osmanlı’dan bu yana bu topraklarda yaşayanların “askerlik kaderi” değişmemiş.

Hele hele “bedelli askerlik” resmen uygulanmaya başladığından itibaren, “askere gitmek sadece fakirlerin görevi” haline gelmiş.

Toplumdaki bu eşitsizlik, sağduyu ve adaletli herkesi rahatsız ediyor.

Bu eşitsizliğin mutlaka giderilmesi gerekir.

Bu vatan için bir bedel ödenecekse, bu bedelin karşılığı “ para” olmamalı.

O zaman “vatanı için para verenler” ve “vatanı için canını verenler” diye ayrışırız.

Bu, sıcaklığı henüz geçmeyen son terör olayının bir yönü.

Bir de başka yönü var.

Terör konusunda hâlâ gerçekleri görmek istemiyoruz.

Gözümüze gözümüze sokuyorlar, ama biz oralı olmuyoruz.

PKK terörü gerçeği, ABD ve Türkiye…

Onlarca yıldır şu gerçeği defalarca yazdım:

“PKK, bir etnik kimliğin silahlı gücü değildir. Öyle olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkar kan gövdeyi götürürdü. PKK, ABD’nin Ortadoğu’yu dizayn etmek için kullandığı bir terör grubudur. ABD istesin, PKK ve PYD gibi terör örgütleri bir günde etkisiz hale getirilir. Terör bir günde biter.”

Bu iddiamı bugün de sürdürüyorum.

Hatta sadece PKK mı?

FETÖ de ABD beslemesiydi ve ABD’nin emrindeydi.

İktidar bu gerçeği yıllardır göremedi, görmek istemedi, sonradan ayıldı, ama iş işten geçmişti.

Hoş, ülkeyi yönetenler 15 Temmuz darbe girişiminden de ders almadılar.

Devlet yönetimini eskiden FETÖ ile paylaşıyorlardı, şimdi başka tarikat ve cemaatlerle paylaşıyorlar.

Onların da emperyalizmin uşaklığını yaptığından habersizler.

Bir taraftan devlet yönetiminde tarikatların “at oynatması” devam ediyor, diğer taraftan “Dostumuz Amerika” türküleri söyleniyor.

Peki, ABD bizim dostumuz olabilir mi?

Neden olsun ki?

Sonra ABD hangi devletle gerçek anlamda dost ki?

Amerika, dünyanın jandarması, dünyanın patronu!

Amerikan mantalitesine göre, bütün dünya Amerika’ya çalışmak zorunda.

Amerika’nın bir konuda yüzde 99, karşı ülkenin yüzde 1 çıkarı olsun…

Karşı ülke o yüzde 1 çıkarını da Amerika lehine kullanmak durumunda.

Amerika, böyle ister.

Amerika’yı yönetenlerin olaylara bakış açısı budur.

Hatta o yüzde 1 çıkarını Amerika lehine kullanmazsan, sana hayret eder, seni düşman bilir.

Amerika’ya hep vereceksin, hiç istemeyeceksin.

Veya Amerika’nın verdiğiyle yetineceksin…

Bu nedenle Amerika bizim dostumuz olamaz.

Amerika hiçbir ülkenin dostu olamaz.

Bu davranışlar, dost davranışı mı?

Yaşadıklarımız, hepimizin gözü önünde…

Biz ne diyoruz, onlar ne diyor?

Biz diyoruz ki, “Şu FETÖ terörist başını iade edin”…

Onlar, hiç oralı olmuyorlar.

Biz diyoruz ki, “Şu PKK’dan, PYD’den vazgeçin”…

Onlar, inadına PKK ve PYD’ye destek oluyorlar.

Akıl veriyorlar, silah gönderiyorlar…

Biz ne istersek, ne söylersek, tam tersini yapıyorlar.

Neden?

Terör örgütlerinden çıkarları, Türkiye’den daha fazla da ondan!

Yav, onlar terör örgütü!

Hiç önemli değil!

İşbirliği yaptığı devlet değil de terör örgütüymüş, onun için hiç fark etmez!

Yav, Amerika bizim gibi bir devlet dururken terör örgütünü tercih ediyor…

Eder…

Bu nedenle, şu “dostumuz-müttefikimiz” muhabbetlerini bırakalım da, ayağımızı yere basalım.

Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık, gövdemizi nasıl kurtarırız, bunu düşünelim!

Çünkü geldiğimiz nokta, tam böyle bir nokta!

78 yıldır değişmeyen gerçek

Bu nasıl iş, aklım almıyor.

ABD ile 1945’den beri beraberiz.

Daha öncesi de var, ama son 78 yıldır daha sıkı fıkıyız.

Dün de aynıydı, bugün de aynı.

Yani sonradan huyu suyu değişmiş değil.

“Nasıldı yani?” diyeceksiniz…

Şöyle:

*Hep isteyen, hep alan, hiçbir şey vermeyen…

*Yüzüne başka, arkandan başka konuşan…

*Dost görünüp, arkandan kuyunu kazan…

*Bölücü, karıştırıcı, arabozucu…

Peki, bizim dilimizde bu özelliklere ne ad verilir?

*”Bencil” denir…

*”Münafık” denir.

Yani şimdi ABD, bencil ve münafık mı?

Aynen öyle!

Başka şeyler de söylenebilir, ama bu ikisi “aslını tarife” yeter.

Yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar

ABD liderlerinin davranışlarına hiç dikkat ettiniz mi?

Yüz yüze geldiklerinde hep diplomatik dil kullanırlar.

Karşısındakileri öve öve bitiremezler.

Ülkemizle ve ülkemizin tepe yöneticisiyle ilgili “güzel laflar” ederler.

*“Güçlü bir ülke, güçlü bir lider” derler.

*“Türkiye ile iş yapmaktan onur duyuyoruz” derler.

*“Türkiye, güçlü bir müttefikimiz” diye yağlarlar ballarlar.

Peki, bu söylevler gerçeği yansıtıyor mu?

Hayır…

Bir taraftan yukarıdaki ifadelerle yüzümüze gülerler…

Diğer taraftan Türk ve Türkiye düşmanı terör örgütlerini beslerler ve desteklerler.

Şimdi gel de sen, bu davranışları sergileyenlere “Münafık” deme!

Siz nesiniz?

Öyle misiniz, böyle misiniz?

Dost musunuz, düşman mı?

Aslında bu soruyu sormak bile yersiz…

Onlar sözde “dost”, uygulamada “düşman!

Eğer bu gerçeği şimdiye kadar anlayamadıysak, yuh olsun bize!

Onlar her davranışlarıyla ve her kararlarıyla, “Biz sizin düşmanınızız” diye avazı çıktığı kadar bağırıyorlar, ama biz anlamak istemiyoruz.

Biz hâlâ “Amerika bizimle birlikte hareket ediyor” havasındayız.

Yalan da olsa, bize söylediği sözlerden “sahte mutluluk” yaşıyoruz…

Ben, ABD’nin bize karşı olan “münafık” davranışlarına değil, bu “sahte dostluğu” onlarca yıldır anlayamayanlara üzülüyorum.

ABD ile 78 yıllık beraberliğimiz, 78 yıllık evliliğimiz var…

Ama biz hâlâ yanımızdakinin huysuzluğunu, bozgunculuğunu, çapkınlığını, bencilliğini, birlikte yaşanmaz bir “mahlûkat” olduğunu anlayabilmiş değiliz.

Belki de biliyoruz, belki de anladık, ama çaremiz yok!

Elimizi verdik, kolumuzu alamıyoruz…

Bu beraberliği sürdürmeye mecburuz…

Kim bilir, çektiğimiz sıkıntılar da bundan!

Ben yine de diyorum ki, imkânsız diye bir şey yoktur, mutlaka bir “çıkış yolu” bulmalıyız.

Bu böyle devam edemez.

Böylesine duygusal yaklaşımlarla emperyalizmin ülkemiz üzerine kurguladığı oyunu bozamayız.

Bu dinsel eğitimle, bu tembellikle, bu üretimsizlikle; Türkiye’yi ekonomik ve siyasal yönden güçlü bir ülke haline getiremeyiz.

Güçlü ülke olamadığımız sürece, “emperyalizmin oyuncağı olma” işlevimiz sürer gider.

Ateş de “düştüğü yeri yakmayı” sürdürür.

12 şehidimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarının acısını paylaşıyorum.