Yaşanan yolsuzlukların kaynağı devletin şirketleştirilmesidir

Devlet deyince aklımıza ne gelir?

Devlet kanun yapan,bütün bakanlıklarla, son sistemle cumhurbaşkanlığı ile ülkeyi yöneten, askeri, polisi, cezaevleri olan,en büyük bütçeye sahip en temel kurumdur. Devleti olmayan topluluklar millet olamaz, gelişemez, kendisini üretemez. Devlet önemli bir ihtiyaç olmasaydı; bu günlerde Gazze’de katliamlarla gündeme gelen İsrail devletleşmezdi.

Eğitim, sağlık,sosyal adalet,eşitlik ve adalet,sosyal devlet ,güvenlik gibi tüm işler devletin asli görevidir. Kanun yapabilen, ceza verebilen, suç işleyenleri cezaevine gönderen,vergi koyarak toplayan,haksız rekabeti önleyen,bütün yurttaşların temel haklarını koruyan,en büyük bütçeye ve yetkiye sahip olan temel kuruluş devlet dediğimiz organizasyondur. Devlet bunun için topladığı vergilerle oluşan çok büyük bir bütçe kullanır. Demokratik ülkelerde eşitlik,adalet,hakça bir düzen için bu bütçe mutlaka denetlenir.İktidarların yolsuzluğa bulaşmamalarının ,sosyal ve ekonomik kalkınmanın tek yolu da budur.

Bu nedenle oluşturulan; Sayıştay, Danıştay gibi kuruluşlar devleti özgürce denetler,raporlarını yazar. Türkiye büyük millet meclisi bu raporlarla bütçeyi inceleyerek ilk denetimi yapar ve kesin hesaba bağlar.Suçlu varsa bağımsız mahkemelere havale eder. Bağımsız mahkemeler de suç işleyen devlet yöneticilerini yargılar.Buna Hukuk devleti denir. Yani iktidarın bütün eylem ve işlemlerinin özgürce denetlendiği ülke varsa bu ülke hukuk devletidir.

Devlet adeta bir araba gibidir.İktidarlar da arabayı kullanan şöför gibidirler.Halk zaman zaman şöförleri yani iktidarları değiştirebilir.Şöforlar nasıl arabanın sahibi değilse iktidarlar da devletin sahibi değildir.Anayasalar iktidarın devletin sahibi olmasını önleyen temel yasalardır.Çünkü iktidarların devletin sahibi olduğu ülkeler demokratik değil totaliter ülkelerdir.

Eğer bir iktidar denetlenmek istemiyorsa,bu şekilde işleyen devlet organizasyonunu bozar.Kamu ihale kanununda yapılan yüze yakın değişiklik ve diğer yasal değişikliklere rağmen yılların getirdiği oturmuşlukla yine de denetimden kaçılamıyorsa iktidarlar bu defa devleti şirketleştirerek denetimden kurtulmanın yollarını ararlar.Özelleştirmelerle kamu malları haraç mezaç satılır,kamu kurumları şirket gibi işletilmeye başlanır,belediyelerde bağlı şirketler oluşturulur.Hatta bunlar çoğaltılır ve bu şekilde şirketleştirilen devlette denetimden tamamıyla kurtulunur.

Ülkemizde yaşanan işte tam da budur. Şirketleşen merkezi ve yerel kurumlara iktidar yandaş kişileri atadığında ,kurumlar iktidarın eline geçirildiğinde,şirketlere soru sorulduğunda ticari sırdır diyerek cevap verilmediğinde ne denetim kalır ne kurumsallaşma.Şirketlere aktardığın devasa rakkamlarla bütçeyi keyfii biçimde yönetir, yeni zenginler oluşturur ve gücüne güç katarsın.

Sürekli basına yansıyan yolsuzluk iddiaların temel nedeni budur.İşte bu anlayış toplumun sosyal yapısını bozuyor.Toplumu üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine,üreterek kazanan değil para ile oynayarak kazanan bir yapıya götürüyor.

Sosyal bozulmanın ve ekonomik krizin temelinde yatan işte bu devlet anlayışının getirdiği denetimsizliktir.Yani ekonomide ne yaparsanız yapın bu sistemi değiştirmediğiniz sürece yolsuzlukların ve ekonomik krizlerin tam olarak önlenmesi mümkün değildir.

Demokratikleşme ve hukuk devleti olmadan krizlerin önlenmesi mümkün değil.

Sosyal yapıdaki ciddi bozukluk,ağır enflasyon ve ekonomik krizin temel nedeni demokrasiden ve hukuk devletinden uzaklaşarak şirketleştirilen,şirket gibi yönetilmeye çalışılan,denetimden uzak bulunan devlet yapımızdır.