Sakaryalılar bizi yendiniz ama, kankanız Göztepe sayesinde biz hala Süper Lig hattındayız  

Maç öncesi gergin mesajlar; hakaretler, vandallıklarla yine ortamı geren kimi Sakaryalı fanatikler, maç sonrasında statta bayram havası yaşarken, şehitlerin anısını unuttular. Tabii ki bunu bilmeden yaptılar ama, sorun da burada zaten.

Deprem nedeniyle kentimizde oynanan maçta sahaya atlayan Sakaryalı bir genç yüzünden az daha katliam çıkacaktı. Kocaelispor taraftarı son derece olgun davranıp, katliama izin vermedi, depremzedelere ve deprem şehitlerine saygısızlık yapmadı.

Orada bir Kocaelisporlu sahaya atlasa o çocuğu orada linç ederdi, iç savaş çıkardı. Kayseri-Sivas olayları bile yanında yayla kalırdı. Kocaeli kentinden alınan Adapazarı ilçesi sayesinde il olan Sakarya, hâlâ bunun ezikliğini yaşıyor. Hal bu ki bu kent onu çoktan aştı. Kendi okuyucuları bile bana yorum yazarken hak veriyor, kendilerini köy gibi gösteriyor (ki köylü olmak benim için gurur vesilesidir)... Vallahi, Kocaelispor maçından sonraki o ışıklı gösteriler, sloganlar hâlâ hafızamdan gitmiyor…

Şimdi şımarık çocuklar gibi, “Bizi yendiniz ama baaak biz hâlâ ikinciyiz” deyip Sakaryalıları mı kızdıralım ?..

Cenaze evinde biz de lay lay lom mu diyelim ?..

Şehidi yetiştiği kerpiç evi görüp utanan yok mu ?..

Ben de öyle bir evde büyüdüm…

Her an yıkılacak diye 20 sene korkarak uyudum…

Şimdi bu şehitleri unutup da, sizinle alay mı edeyim ?..

Gidin işinize yaaa…

Kalın siz o basamakta…

Biz size Süper Lig’e çıkamazsınız demedik, çıkacaksanız adam gibi çıkın dedik…

Tatlı rekabeti savaşa döndüren Vandallarla işim olmaz…

Ben bir fotoğrafla herkesin önünde belgeyi koydum…

Kocaelisporlu hiç bir taraftar, Sakaryalı bir gazeteciyi böyle ölümüne yaralamadı…

Bu utanç hep duracak…

Buyurun…

Siz de kesip saklayın…

200’den beri 19 yıl sakladım ben bu fotoğrafı…

Bu Vandallığı utanarak torunlarınıza anlatırsınız…