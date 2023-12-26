Önce karar verin, ondan sonra transfer yapın

Sezon başında Play-Off umuduyla yola çıkan Kocaelispor, bu hedefin üzerine çıktı. Bunun başarı olup olmayacağını ya da başarı olup olmadığını tartışmanın anlamı yok. Skor-sever bir kentte doğal olarak skora baktığınız zaman başarı ortada. İlk 2 takımın direkt süper lige yükseleceği Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor başarılı bir ilk yarıyı geride bıraktı. Çünkü dediğim gibi sezon başında Play-Off denmiş, bu planın üzerine çıkılmıştır.

Ancak şu da bir gerçektir; Kocaelispor liglerin pahalı takımlarından birini kurdu. Önemli oyunculara önemli paralar ödendi. Dolayısıyla Play-Off üzerinde bir takım oluştu. Bu nedenle Kocaelisporlular, bu takımı ilk ikide olması gerektiğini savunuyor. Play-Off’un başarısızlık olacağına inanıyor.

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Şimdi yeni bir aşamadayız. Devre arası transferleri yapılacak. Dolayısıyla da bu transferlerin şekli, ligin ikinci yarısı için bir fikir verecek. Diğer rakipler de transfer üstüne transfer yapmaya başladılar. Play-Off takımları tabii ki transfere daha çok para ayırdı. Çünkü Play-Off’ta oynayıp, süper lige yükselme hedefindeler. Kocaelispor’da da bir kıpırdanma gözleniyor. 5-6 futbolcu ile ilgilenildiği haberleri geliyor. İçeride de bir o kadar futbolcunun gideceği şeklinde dedikodulara ayyuka çıktı. Kaokou’yu gönderen, Yusuf Emre Gültekin’i gönderen teknik heyet, bunların yerini nasıl dolduracak? Biz de merak içerisindeyiz. Tanke’nin, son haftalarda yaptığı hatalar pahalıya mal oldu. Eğer Göztepe beşte 5 yapsaydı, biz bugün üçüncü sıradaydık. Dolayısıyla başkan Engin Koyun’un bir an önce kamuoyunun karşısına çıkarak, hedefini net şekilde ortaya koymasını bekliyorum. Sezonun ikinci yarısında, yani yeni yılda, 2024 dörtte hedefimiz direkt süper lig mi olacak, yoksa Play-Off mu oynayacağız? Kafandaki hedefi net ortaya koy, buna göre taraftarın da kafa netleşir, buna göre destek verir. Buna göre yorumunu yapar. Yine buna göre alınan transferleri yorumlar. Yoksa sağ gösterip, sol vurmak gibi, hem en kötü dereceyi söyleyip, üzerine çıkınca “Başarılı olduk” demek, dürüst bir yaklaşım olmaz. Artık bu kentin insanının kuru lafları karnı tok. Zira yıllardır aldatıla aldatıla, yaşanacak en kötü şeyler yaşaya yaşaya, artık takımdan soğumaya başladı. Güveni kalmadı. Kalbi kırıldı, başı öne eğildi. 7-8-9’luk yenilgileri hâlâ unutamıyoruz. Çevremize baktığımız zaman, alaycı sözlerle size saldıranlara yanıt veremiyoruz. Çünkü bunlar tarihe koyu siyah ve kalın harflerle yazıldı…

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Zaman kısa. Günler gelip geçiyor. Pandemi başladığından bu yana 4 sene geçti. Süper Lig’e istiyorsak, Başkanı Engin Koyun ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam milletin önüne çıkmalı ve düşüncesini açık açık ortaya koymalıdır. Yok, bir sonraki seneye yatırım yapıyoruz diyorsak –ki benim için bu idealdir- unu da açıkça mertçe dile getirmek lazım.

Siyasiler çekip gidiyor, kulüp ve biz hep baş başa kalıyoruz…

Kocaelispor yoluna ölenleri unutmayın!..

Gecesini gündüzüne katarak çalışıp mesai parasını bilete yatıranları unutmayın !..

Transfere çuvalla vereceğiz bu paralar, o dulun yetimin kuruşlarından toplanıyor. Karar verirken vicdanınız sızlamalı, hata yapmamalısınız, adım atarken dikkatli olmalısınız.

Bizim düştüğümüz durumdan vazife çıkarmayan Bursaspor, Akhisar, Eskişehir, Malatya, Diyarbekirspor nerede ?..

Yine biz de aynı duruma düşeceksek Süper Lig’e kesinlikle çıkmak ihanet demektir…

Kısa sürede siyasi bir rant sağlayacaksa da, sizi Allah’a havale ediyorum…