MEHMET AKİF’i   kimler, neden sevmezler? 

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

“İstiklal Marşımızın” sözlerini yazan insan.

Kur’an tercümesi yapabilecek kadar bilgili, samimi ve bilinçli bir Müslüman.

Yobazlığa, yobazlara ve din üzerinden çıkar sağlamaya karşı olan bir dindar.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir yurtsever.

Hiçbir güce eğilmemiş, onurlu bir insan.

Ama, birileri O’nu sevmezler!.. Neden?

Aslında nedenleri yukarıda! Ama biz biraz daha somutlayalım;

Din üzerinden yalan söyleyenler,

Din üzerinden maddi çıkar sağlayanlar,

Demokrasiye, “LAİK DEVLET” anlayışına karşı olanlar,

Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla işbirliği yapanlar,

Toplumu “cahil ve aptallar” toplumu haline getirip, hiçbir emek vermeden lüks ve sefa içinde yaşamak isteyenler, Mehmet Akif’i sevmezler!

Mehmet Akif de; Ortaçağ Avrupa’sında, Hıristiyan din adamlarının “Cennetten arsa satması” rezaletini, “RUHBAN” sınıfını reddeden İslam dininde de kullanmaya çalışan, her aklına estiğinde cennet, cehennem ve huriler üzerine ahkam kesen sahtekarları sevmezdi!

Mehmet Akif doğru tanımak…

Akif, 1873’de İstanbul’da dünyaya gelmiş. Mülkiye Mektebinde öğrenim görürken babasının vefatı ve evlerinin yanması üzerine, Mülkiye’den ayrılıp Baytar Mektebine girmiş ve mezun olmuş. Fransızca, Farsça öğrenmiş. Babasından Arapça dersleri almış.

İçinde giderek büyüyen edebiyat ateşi ile şiirler yazmaya başlamış.

İlk Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yenilip, İstanbul İngilizlerin işgaline uğrayınca, Ankara’ya giderek Kurtuluş Savaşı’na katılmış. 1920’de 1. Meclis’te Burdur Mebusu olarak yer almış.

17 Şubat 1921’de “İstiklal Marşımızı” yazmış.

1923’de Mustafa Kemal, Akif’ten, Kur’an’ın “Türkçe Tefsiri” ni yazmasını istemiş. Ancak, tamamlayamamış.

Mısır’a gitmiş ve birkaç yıl sonra yurda dönmüş. Eserlerini üretmiş. 27 Aralık 1936’da vefat etmiş.

Düşünceleri neydi?

Akif, samimi bir Müslüman ve inancının tüm değerlerini yaşayan bir insandı. İslam toplumunun birliğini istiyordu ama mümkün olamayacağını görmüştü; Müslüman toplumların cehaleti!..

Hazreti Muhammed; “DİN AKIL SAHİPLERİNE SESLENİR” diyor.

Kur’an’da ve İslamiyet’in özünde, Allah’la-Kul arasında “aracı” yani Ruhban sınıfı yok! KİNDARLIK, BAĞNAZLIK yok!

Akif, aklı yok sayan “Kader” kavramına şöyle bakar;

“Sen, Allah’ın sana verdiği en büyük nimet olan AKLI kullanacak, her türlü önlemi alacaksın, sonrası Allah’ın takdiridir!”

MÜTEVEKKİL adlı şiiriyle Akif’i analım;

“Kadermiş, öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru/Belanı istedin Allah da verdi. Doğrusu bu/ “Çalış” dedikçe Şeriat, çalışmadın durdun/ O’nun hesabına birçok hurafe uydurdun/ sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya/ zavallı dini çevirdin maskaraya/ Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden/ Yorulma, öyle ya/ Mevla Ecir-i hasır iken./

(Ecir-i hasır; ücretli eleman)

Aslında şiir da da uzun ama “İNSAN” ve “SAMİMİ MÜSLÜMAN” olan yani “arif” olan anlar!

Akif ve 2. Abdülhamit

Akif, Abdülhamit’in şiddetli bir muhalifidir! O’na atfen yazdığı “İSTİBDAT” adlı şiirinden kısa bir örnek;

“Zaman gelsin de görsün böyle dünyalar kadar zillet/ Otuzüç yıl devam etsin, başından gitmesin nekbet/Ne ali kavim idik sen geldin sefil ettin/düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se/ Ne melunsun ki rahmetler okuttun ruh-i İblis’e…/

Akif, bir şiirinde de Abdülhamit’e yönelik şu sözleri yazar;

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem”

Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve saygıyla anıyorum.