Kim nasıl konuşuyor?  

Ne yazık ki bu ülkede, ülkeye hayrı olmayan ne kadar insan varsa iş başına getiriliyor.

Kabahat onlarda mı yoksa onları iş başına getiren seçmenlerde mi?

Seçmenlerin seçip de iş başına getirdiği kişilerde mi diye soracak olursanız, hiç kuşkusuz yanıtım getirenlerde olacaktır, niye?

Yüce Peygamberimizin dahi “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” sözüne rağmen, ahlak denilen en mukaddes kurumun değerlerini aramadan, sormadan, ahlak değerlerine itibar etmeden olur olmazı iş başına getirdikten sonra ne bekliyorsunuz?

Ahlak olmadan hiçbir inanç ve değerin olmayacağını kafasına yazmamış, gönlüne sindirmemiş hayata geçirememiş insanlardan nereye kadar faydalı işler bekliyorsunuz.

Hadi bir an için bunu bir kenarda tutalım.

İş başına getirdiklerinizin konuşmalarına, beyanatlarına, yaptıklarına da mı bakmıyorsunuz?

Dün ne demiş bu gün ne diyor?

Dün söylediği mi yalan, bu gün söylediği mi yalan?

Dün ne yapmış, bu gün ne yapıyor?

Dün ne idi bu gün ne olmuş?

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Uzatmadan kısa bir fıkra ile konuyu özetleyelim.

Maymun bir gün bir şişe rakı, biraz beyaz peynir bir de kavun almış.

Çıkmış elektrik direğinin başına kendi aklınca kendisine ziyafet çekiyor.

Bir yandan da yüksek bir yerde keyif yapmak nedir onu deniyor.

Bir zaman sonra başlamış abuk sabuk konuşmaya.

Oradan geçen bir hayvan kendisini direğin başında rakı içerken görünce sormuş.

Maymun kardeş orada ne yapıyorsun?

Ne yapayım, çekiyorum boz rakıyı, arkasından bir parça peynir atıyorum, üstüne de sarı kavunu yiyorum. Ondan sonra da ormanın Kralı Aslan’ı yakalayıp bir güzel dövüyorum.

Gelip geçerken kim sorarsa aynı cevabı tekrarlayıp duruyormuş.

Bu durum kulaktan kulağa derken ormanlar kralı Aslan’ın kulağına gitmiş.

Duyunca sinirlenmiş.

Hele bir gidip bakayım diye çıkıp direğin dibine gelmiş.

Bakmış ki, söylenildiği gibi maymun direğin başına çıkıp oturmuş.

Kurmuş çilingir sofrasını demleniyor.

Heeeeyy maymun efendi, orada ne yapıyorsun? diye seslenmiş.

Maymun aşağıdan gelen sese eğilip bakmış ki ne görsün.

Seslenen Aslan’ın ta kendisi.

Başına gelecekleri düşününce içine korku düşmüş.

Durumu kurtarmak için o anda aklına gelen cevabı yapıştırmış.

Ne yapayım ormanların kralı, bu gün biraz efkarlandım.

Aldım bir şişe rakı, biraz peynir bir de kavun.

Yüksekte içince nasıl oluyor, aşağısı nasıl görünüyor diye bir bakayım dedim.

Çekiyorum boz rakıyı, arkasından ağzıma bir parça beyaz peynir atıyorum, sonra da bir dilim de sarı kavun yiyorum;

Salak salak konuşuyorum…

Konuşanların konuştuklarını dinlerken, yaptıklarını değerlendirirken, ahlak kurallarıyla süzmeden, söylenenlerin ve yaşananların doğru olup olmadığını gözetmeden, iş başına getirirseniz söylenenlerin seviyesi bizim seviyemiz olup çıkar…