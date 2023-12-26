Makale Yazısı-

Kim nasıl konuşuyor?  
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Ne yazık ki bu ülkede, ülkeye hayrı olmayan ne kadar insan varsa iş başına getiriliyor.

Kabahat onlarda mı yoksa onları iş başına getiren seçmenlerde mi?

Seçmenlerin seçip de iş başına getirdiği kişilerde mi diye soracak olursanız, hiç kuşkusuz yanıtım getirenlerde olacaktır, niye?

Yüce Peygamberimizin dahi “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” sözüne rağmen, ahlak denilen en mukaddes kurumun değerlerini aramadan, sormadan, ahlak değerlerine itibar etmeden olur olmazı iş başına  getirdikten sonra  ne  bekliyorsunuz?

Ahlak olmadan  hiçbir inanç ve değerin olmayacağını kafasına yazmamış, gönlüne sindirmemiş hayata geçirememiş insanlardan nereye kadar faydalı işler bekliyorsunuz.

Hadi bir an için bunu bir kenarda tutalım.

İş başına  getirdiklerinizin  konuşmalarına, beyanatlarına, yaptıklarına da mı bakmıyorsunuz?

Dün ne demiş  bu gün ne diyor?

Dün söylediği mi yalan, bu gün söylediği mi yalan?

Dün ne yapmış, bu gün ne yapıyor?

Dün ne idi bu gün ne olmuş?

**

Uzatmadan kısa bir fıkra ile konuyu özetleyelim.

Maymun bir gün bir şişe rakı, biraz  beyaz peynir bir de kavun almış.

Çıkmış elektrik direğinin başına kendi aklınca  kendisine  ziyafet  çekiyor.

Bir yandan da  yüksek bir yerde keyif yapmak nedir onu deniyor.

Bir zaman sonra  başlamış abuk sabuk konuşmaya.

Oradan geçen bir hayvan kendisini direğin başında  rakı içerken  görünce  sormuş.

Maymun kardeş orada ne yapıyorsun?

Ne yapayım,   çekiyorum boz rakıyı,  arkasından bir parça  peynir atıyorum, üstüne de  sarı kavunu  yiyorum. Ondan sonra da ormanın Kralı  Aslan’ı  yakalayıp bir güzel dövüyorum.

Gelip geçerken kim sorarsa aynı cevabı  tekrarlayıp duruyormuş.

Bu durum  kulaktan kulağa derken ormanlar kralı Aslan’ın kulağına  gitmiş.

Duyunca  sinirlenmiş.

Hele  bir gidip bakayım diye çıkıp direğin dibine  gelmiş.

Bakmış ki, söylenildiği gibi maymun direğin başına çıkıp oturmuş. 

Kurmuş  çilingir sofrasını demleniyor.

Heeeeyy  maymun efendi, orada  ne yapıyorsun? diye seslenmiş.

Maymun  aşağıdan gelen sese  eğilip bakmış ki  ne  görsün.

Seslenen Aslan’ın ta kendisi.

Başına gelecekleri düşününce içine  korku düşmüş.

Durumu  kurtarmak için o anda aklına  gelen cevabı  yapıştırmış.

Ne yapayım ormanların kralı, bu gün biraz efkarlandım.

Aldım bir şişe  rakı, biraz  peynir  bir de  kavun.

Yüksekte içince  nasıl oluyor, aşağısı nasıl görünüyor diye  bir bakayım dedim.

Çekiyorum boz rakıyı, arkasından  ağzıma bir parça beyaz peynir atıyorum, sonra da  bir dilim de sarı kavun yiyorum;

Salak salak konuşuyorum…

Konuşanların konuştuklarını  dinlerken, yaptıklarını değerlendirirken, ahlak kurallarıyla süzmeden, söylenenlerin  ve yaşananların doğru olup olmadığını gözetmeden, iş başına getirirseniz  söylenenlerin  seviyesi  bizim seviyemiz olup çıkar…   

 

 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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