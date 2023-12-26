YENİ BİR BEN - YENİ BİR YIL

Her defasında yaşadığımız tüm deneyimlere rağmen daha da umutla hazırlandığımız yep yeni bir yıl bizi bekliyor. Başımıza gelecek pek çok şeyi bilmeden hem de...

Belki de bu yeni yılda yaşamlarımızda bugüne dair yaptığımız şeylerin meyveleri önümüze düşecek. Sizlerin hiç haberi bile olmadan şu sıralar gazetemizde yapılan oylamalarla alacağınız ödüllerden haberiniz olmaması gibi. Siz yaşamlarınıza devam ediyorsunuz, biz size ödüller hazırlıyoruz. Aynı yaşam gibi. Bu ödüle dair nasıl bir beklentiniz yoksa, öylesine yaşarken başınıza geliyorsa, yaşam da öyle işte...

Bu yeni yılın yenilenen hiç kimseyi boş çevirmeyeceğine dair güçlü bir inancım var. Eski bir çok şeyi yaşamından çıkarma cesaretini göstermemizin meyvelerini toplayacağız bu yeni yılda. Beklentisizce yürüdüğümüz yolların daha da ilerisine gitmemiz için bu ödüller bizleri motive edecek.

Kendimizce yapılması gerekeni yaparken yenilenmek uzaktan şöyle bir bakıldığında sanki çözülmeyi bekleyen bir denklem gibi durmakta.

Benim 'Bana saygısızca davranılan yerlerde, değersizlik hissim artar ve oralara gitmeyi seçmem.' gibi bir doğrum olsun. Bu konunun üzerinde çalıştığımda öncelikle kendime değer vermem gerektiğini bulurum. 'Ben şöyle bir hayattan geliyorum. Aynaya baktığımdaki insanı seviyorum. Onun yüzüne gururla bakabiliyorum. Ben değerliyim.' dedim. Değersizlik hissim tamamen geçmese bile kendimi oldukça iyi hissettim. Sonrasında yeni çevrelere girdim ve inanamayacağım kadar saygı gördüm. Ve kendime dönüp, 'Evet başarmışsın.' dedim.

Bu arada geçmişteki insanların ne durumda olduğuna, bana hala öyle davranıp davranmayacaklarına dair olan merakım arttıkça arttı. Gözümü kapatıp onların rutin toplandıkları yere gittim. Bu kez onlardan bir saygı beklemedim. Yani hareketsiz kalmadım. Her birinin hatırını sordum. Eski davranışlarda bulunmaya yeltenenleri kaliteli şakalarla geçiştirdim.

Onlar için yanlarına gitmeden önce belirlediğim bir buçuk saat dolduğunda içimden bir konuşma yapmak geçti. Her birinin sessiz kalmasını bekleyerek sözlerime başladım; 'Fark ettim ki buraya, sizlere değer veriyorum. Ve buraya gelerek sizlerde aynısını yapıyorsunuz. İnsanların beni sevip sevmemesinin onların özgür seçimleri olması gerektiğine inanıyorum. Lakin yaşamımda saygı görmem ve saygı göstermem mutlaka olması gereken bir şeydi. Her birimiz farklı yaşamlardan geliyoruz, biliyorum. Farklı bir doğamız var. Ben sizinle olmadığım zaman içinde bu saygı konusunun karşımdaki insanın yapısı ile ilgili olduğunu fark ettim. O insanın yaşamı içinde olağan bir davranış biçimi bu. Ben bu davranışı üzerine alıp kendimi o ortamlardan uzak tutmaya çalışıyordum. Artık yapmıyorum. Dozunu çok abartmayan herkesi kabul etmenin bana iyi geldiğini fark ettim. Yeni yıla yaklaşırken sizlerinde kendi farkındalıklarınızla ilgili birer cümle söylemenizi çok isterim. Benden şimdilik bu kadar.'

Konuşmam tahminimden fazla ilgi gördü. Ortam daha sıcak bir hale geldi. Sonrasında arkadaşlarımı bu yeni kararımın ışığında incelediğimde, yaşam tecrübeleri ile kendilerini iyi hissetme biçimlerine sıkı sıkıya tutunduklarını fark ettim. Onlar yaşadıkları ilişkiler sonrasında üzülmemek ve iyi hissetmek adına birer duruş belirlemişler. Bunun değişmesi adına, aldıkları kararın eski bir döneme eski bir insana ait olduğunu bir gün fark etmelerini diliyorum. Artık o eski zaman değil ve artık o eski insanlar yoklar. Bu sanki şeye benziyor; eskinin öcünü yenilerden almaya. Ve eski bir süre sonra bizlere zarar veriyor. Yeni seçimler yapmak baştan biraz zor gibi gözükse de bir kez yeniye adım atmayı alışkanlık haline getirince, zor gibi görünen kolayca çözülüyor.

Herkese yeni bir ben olma cesaretini buldukları mutlu bir yaşam diliyorum...

Sevgilerimle