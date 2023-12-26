12 vatan evladı, “seçim rantı” için mi canını verdi?

Şu halimize bakar mısınız?

Şu acıklı halimize…

Şu perişan halimize…

AKP iktidarının şu “şehitler üzerinden seçim rantı devşirme” kurnazlığına…

Bir türlü bitmek bilmiyor, yerel seçim öncesi işte yine bir “seçim terörü” yaşıyoruz.

“2015 seçim terörü” filmini geri sardılar, bir kez daha izletiyorlar bize.

Tıpa tıp aynı sahneler:

Masum vatan evlatlarının ölümü…

“Şehitlik” söylemi ile olup bitenin geçiştirilmesi…

“Kanları yerde kalmayacak” diyerek hataların üstünün örtülmesi…

Bilmem kaçıncı kez siyasi partilerin “ortak kınama” yayınlaması…

Ortak bildiriye katılmayıp kendi başına terörü kınayan CHP’nin anında “hain” ilan edilmesi…

Şehit cenazelerinde CHP çelenklerinin AKP’li militanlarca kırılıp atılması, Genel Başkan Özgür Özel’e provokasyon düzenlenmesi…

Dahası, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlamaktan sorumlu AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehitler üzerinden ayrıştırıcı konuşmaları…

Buram buram “seçim rantı” kokuyor.

Yazık!

Geldiğimiz şu noktaya bakar mısınız?

“Bir seçim kazanmak” uğruna, ana muhalefet partisi, neredeyse boğazı sıkılıp yok edilmek isteniyor.

Türk milletinin “millet” olma özelliği her geçen gün yara alıyor.

Toplum, “düşman kardeşler”e döndü.

Herkes birbirine höt höt!

Herkes birbirine posta koyuyor.

Seçimi sen değil, ben kazanacağım…

İyi, kazan…

Ya sonra?

Sonra ne olacak?

Muhalefetsiz demokrasi mi olur?

Demokrasilerde, iktidar ve muhalefet rejimin ortak sigortasıdır.

İktidar ne kadar gerekliyse, muhalefet de o kadar gereklidir.

Demokratik rejimlerde, muhalefetin gelişmesi için bütün önlemler alınır.

Bizde ise muhalefet yok edilmek isteniyor.

Kaldı ki demokrasi “nicelik” değil, “nitelik” tir.

Çoğunluk sende olabilir, “Madem çoğunluk bende, ülkeyi istediğim gibi yönetirim” diye düşünebilirsin, ama bu yönetim biçimine “demokrasi” değil, “teokrasi” denir.

Türkiye’ye layık görünen rejim bu mu?

Böyle siyaset olmaz olsun!

12 vatan evladı teröre kurban gitti, dikkat edin, bu acı toplumda da, siyaset dünyasında da, devlet katında da gereği gibi yaşanmadı.

Ateş, sadece düştüğü yeri yaktı.

İktidar, bir iki “şehitlik” edebiyatından sonra, anında “seçim rantı” devşirmeye başladı.

İnsan biraz utanır!

12 askerimiz, birileri “hamaset” yapsın, birileri “seçim rantı” devşirsin diye mi canını verdi?

Bir başka ülkede olsa, o ülkeyi yönetenler, 12 askerin teröristler tarafından öldürülmesinden sonra sokağa çıkamaz, milletin yüzüne bakamaz.

Ama burası Türkiye…

12 askerimiz teröristler tarafından katledildi, bunun suçlusu ve sorumlusu sanki 21 yıldır yönetimde olan AKP değil de, CHP!

Yaratılmak istenen şu algıya, şu arsızlığa, şu seçim uyanıklığına bakar mısınız?

Eskiye dönün…

İktidarın, emperyalizmin maşası PKK ile muhabbetine…

Habur’da PKK’lıların ayağına devletin savcısını, hâkimini gönderip törenle karşılatan kimdi?

CHP mi, Özgür Özel mi?

“Açılım süreci” zımbırtısında, valilere “Bölgenizde operasyon yapmayın” talimatını veren, askeri kışlasına hapseden, sokakları teröristlere teslim eden kimdi?

CHP mi, Özgür Özel mi?

Yazık bu memlekete!

Emperyalizm, PKK ve benzer terör örgütlerini kullanıp ülkemizi parçalamak, devletimizi yok etmek istiyor, bizim iktidar da bu felaketten kendisine “seçim rantı” çıkarma peşinde.

Devletimizde “itibar”, toplumumuzda “moral” kalmadı.

2023’ün son günlerini böylesine itibarsız ve moralsiz geçiriyoruz.