DEVLET, ANAYASADADIR!   

Devlet; “toprak bütünlüğüne bağlı olarak, bir ulusun Anayasal bir düzen içinde yaşamasını sağlayan bir varlıktır. Devlet, süreklidir.

“Hükümet” nedir?

Bir devlet yönetimini “Anayasal ve Yasal kurallara göre ve belirli bir süre üstlenen siyasal bir oluşumdur!

Ne var ki; kimi ülkelerde siyasi iktidarın kendisini “DEVLET” olarak görmesi, siyasal, yasal ve ahlaksal bir sapkınlıktır!

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında yer aldığı gibi; “Demokratik, LAİK, sosyal bir hukuk devletidir!”

Seçimler sonucu Meclis’te yer alan tüm milletvekilleri, Cumhurbaşkanları, Bakanlar, “Anayasaya sadakat yemini” ederek göreve başlarlar.

“LAİKLİK” dinsizlik değil, aksine bütün dini inançların özgürce yaşanabilmesi için bir güvencedir.

ULUS DEVLET, tek bir ırk ve tek bir inanç grubunun yaşadığı devlet değildir.

Aynı toprakları “VATAN” olarak kabul etmiş, nesiller boyu bu topraklarda yaşamış insanların, huzur ve güven içinde yaşayabildikleri devlet biçimidir.

Ulus Devlet’te, tüm vatandaşların “ortak güvencelerini sağlamak, geleceği güven altına almak için, “ eğitim, sağlık, dış politikada” hükümetlerle değişmeyen ULUSAL DEĞERLER olmalıdır.

Her hükümet değiştiğinde, eğitimde, sağlıkta ve dış politikada, zırt pırt değişiklik yapılması yanlış ve tehlikelidir!

Ülkede yaşayan vatandaşlar, bu üç temel konuda ortak değerleri paylaşabilmelidirler.

Bu gün ülkemizde, tüm vatandaşların paylaştığı “ulusal değerler” yaşanabiliyor mu?

Yoksa, toplum kutuplara ayrılıp, birbirine düşman gruplar mı oluşturuluyor?

Bu toplumun çoğunluğunu oluşturan vatandaşlar İslam değerlerine inanır. Ama “İslam” adına yalan yanlış yaklaşımlar, aynı inanca sahip insanları birbirine düşman yapar!

Daha da ötesi; İslamiyet’te RUHBAN SINIFI yoktur!

Ama, tıpkı Ortaçağ Hıristiyan sapkınlığında olduğu gibi, 21. Yüzyılda da “Cennetten mekan dağıtan” ve cennet yaşamı üzerine türlü yalanlar uyduran, din adamı kılıklı yalancılar ortaya çıkmaktadır!

Bugün, ABD başta olmak üzere emperyalist güçlere boyun eğen Ortadoğu ülkelerinin “Din Birliği” içinde ve bir Halife’ye bağlılığı kabul edebileceğini sananlar var!

Adamlar, ülkelerinde sahip oldukları zenginlikleri ABD ve Avrupa ülkeleri bankalarına taşımış, oralarda lüks yaşam mekanları satın almışlar! Yaz tatillerinde İslamiyet adına inandıkları her şeyi unutup, lüks içinde yaşıyorlar! Suudi Arabistan egemenleri “Cadılar Bayramı” kutlaması yapıyor!..

Ülkemizde ise, “yoksul ve cahil” kesimler, din adına söylenen yalanlarla avutuluyor!

Kimi Tarikat, Cemaat ve Vakıfların “sözde efendileri” lüks içinde yaşarken, yoksulluk ve cehalet sömürülüyor!

Anaokullarına kadar “Sözde din eğitimi” nedir?

Henüz dünyayı tanımaya çalışan sabilere nasıl bir “din eğitimi” verebilirsiniz?

Oysa, her çocuk dini eğitimini önce anne babasından almalıdır.

Benim çocuğuma dini bilgi vermek kimin haddi ve hakkıdır?

Aile özgürlüğüne ve özeline saygısızlıktır!

Öte yandan; açıkça LAİK DEVLET’e ihanettir!

Gerçek din ve bilim insanları, bu yanlışlığa açıkça karşı çıkıyorlar.

Ama, Anayasa’ya, İnsan Haklarına, insanların kendi dini inancını kendi özgür iradesiyle seçme özgürlüğüne bir saldırıdır bu!

Bu ve benzeri uygulamalar, toplumun büyük çoğunluğunun yaşadığı “gerçek sorunları unutturma” uyanıklığıdır!

-Yabancılara topraklarımız, VATANDAŞLIK satılıyor!

- Ülkemiz BORÇ BATAĞI ve YÜKSEK FAİZ sömürüsü altında!

- İşsizlik ve yoksulluk hızla artıyor!

- En doğal “İnsan hakkı” olan BARINMA HAKKI ayaklar altında!

- Araplar limanlarımızı, şirketlerimizi işgal etmişler, hala da ediyorlar!

- Çocuklarımız, aç açına okullara gidiyor!

- Gençlerimiz yurt ve açlık sorunları içinde!

- Ülkemizi mafya örgütleri sarmış,

Bizi, bizim sorunlarımızı görmememiz için uyutup uyuşturuyorlar!

Uyanma zamanı gelmedi mi?