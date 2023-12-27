ARABASI OLANLAR bu yazıyı mutlaka OKUYUN!

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde İzmit’te ilginç bir olay yaşanmıştı… Vatandaşın biri açık otoparkta bulunan 35 aracın camını kırmış, araçlara zarar vermişti. Gazetemiz Yazı İşleri’nde, “Otoparktaki 35 araç zarar gördü, tamam da bu araçların zararını kim karşılayacak, arabası zarar görenler nasıl bir yol izleyecek?” diye sohbet ettik…

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Elbette bu konuda bilgimiz sınırlıydı… DHA haber ajansından bu konuyla ilgili güzel bir haber servis edildi. Serviste konuştuklarımız haberleştirilmiş, bu konu avukat Doğukan Karabaş’a sorulmuş... Hem bu olayda arabası zarar görenler, hem de yarın öbürsü gün böyle bir olayla karşılaşacak olanlar bu haberi dikkatle okusun.

ARABALARIN CAMLARI KIRILDI

İzmit’te belediyenin açık otoparkındaki 35 aracın camını kıran F.A.'dan 30 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi Olay, 20 Aralık akşamı, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait açık otoparkta meydana geldi. Ağabeyiyle tartıştıktan sonra otoparka gelen F.A., eline aldığı parke taşıyla, park halindeki 35 aracın camlarını kırıp uzaklaştı. Otoparka gelenler, araçlarının camının kırıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri camları kırılan araçlarla ilgili hasar tespit tutanağı tuttu. Araçlarının camları kırılan kişiler F.A.'dan şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan F.A., emniyetteki sorgusunda, olay anında alkol ya da uyuşturucu etkisinde olmadığını, ağabeyiyle tartıştıktan sonra o sinirle araçların camlarını kırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'ŞİKAYET ETMEK ZORUNDALAR'

F.A. hakkında 30 kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Kocaeli Barosu'nda görevli avukat Doğukan Karabaş, olaya ilişkin, "35 farklı araca zarar verilmesi nedeniyle 35 farklı 'Mala zarar verme' suçundan dolayı bir yargılama başlayacak. Ancak 'Mala zarar verme' suçu şikayete tabii bir suçtur. Zarar gören araçların sahibi olan şahıslar gidip karakola ya da en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayet etmek zorundalar. Şikayet edenler açısından, kaç kişi şikayet ettiyse hepsinin araçlarında meydana gelen zarara karşılık olarak ayrı ayrı bir 'Mala zarar verme' suçu söz konusu. Bununla ilgili olarak yapılan başvurular sonucunda da zarar veren şahıs hakkında bunlardan dolayı ayrı ayrı soruşturma açılarak ayrı ayrı cezalandırılma talep edilecek" dedi.

'BİR ÖDEME YAPARSA 3'TE 2'SİNE KADAR İNDİRİM ALABİLECEK'

Suçun 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirten Karabaş, "Türk Ceza Kanunu'nun 151'inci maddesinde yer alan 'Mala zarar verme' suçu şikayete tabi bir suç. 4 aydan 3 yıla kadar cezası var. Birkaç artırım sebebi öngörülmüş bir cezayla ilgili ama şu an somut olayda herhangi bir artırıma söz konusu olabilecek bir olay gerçekleşmemiş. Meydana gelen olayda, basit halden dolayı bir cezalandırma söz konusu olacak. Bu da 4 aydan 3 yıla kadar olacak. Eğer soruşturma aşamasında şüpheli bir ödeme yaparsa, malına zarar verdiği kişilerin zarar verdiği kısmını öderse burada 3'te 2'sine kadar bir indirim alabilecek ancak bunun tamamını değil, bir kısmını öderse, bu kısmi ödemeden dolayı da indirim alabilmesi için mağdurların rızası olmak zorunda. Yani ya tam ödeme yapacak ya hiç ödeme yapmayacak" ifadelerini kullandı.

'30-35 FARKLI CEZA ALACAK'

Ceza sürecinden de bahseden Karabaş, "Tam ödeme yaparsa indirim alır, yarım ödeme yaparsa mağdurların burada rızasına bağlı. İddianame aşamasından sonra da bir ödeme yapabilir, bu ödemede indirim oranında bir azalma meydana geliyor. Bu da yarı oranına kadar indirim yapılabiliyor. 30-35 araca zarar verdiği için 30-35 farklı ceza alacak. Bunlar hükmün açıklanmasının ertelenmesi sınırının altında da kalabilir, bu şekilde de bir karar çıkabilir ya da hakim, hükmün açıklanmasının ertelenmesine başvurmayıp hepsinden bir hükmü açıklayarak bir infaz aşamasında bir yatara dönüşecek şekilde bir ceza da verebilir. Burada artık biz 'Kamu vicdanına kalmış' diyoruz. Kamu vicdanını rahatlatmak açısından biz de hükmün açıklanmasına ertelenmesi değil de cezayı açıklayarak, hükmü açıklayarak infaz aşamasına geçilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

KASKOSU OLMAYAN ARAÇLAR

Araçlarında zarar meydana gelen kişiler tarafından yapılması gerekenleri de anlatan Karabaş, "Kaskosu olanların zaten kaskoları her türlü zararı karşılayacak. Kaskosu olmayanlar açısından ceza soruşturması ve kovuşturmasının sonucuna göre çıkacak cezaya göre şüpheli hakkında tazminat yoluna başvurarak, tazminat davası açarak araçta meydana gelen zararların giderilmesini talep edecekler. Bunun sigortaları olanların sigortaları karşılayacak ama olmayanlar şahıs olarak dava yoluna gidecekler. Videoları izlediğimizde burada araçta bir değer kaybı meydana gelmeyeceğini düşünüyoruz ancak bir taşla vurma var. Mesela taşla vurduktan sonra bir çizik, vesaire araçta meydana gelmişse burada bir değer kaybı olacak. Bunu da bir eksper raporuyla kanıtlayabilirlerse araçta meydana gelen değer kaybından dolayı tazminat yolları da açık olacak" ifadelerini kullandı.

'CAYDIRICILIĞIN ARTMASI GEREKİYOR'

Karabaş, bu tür olaylarda caydırıcılığın artması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Araç sahiplerine tavsiyemiz, suç şikayete bağlı olduğu için öncelikle gidip şikayetçi olmaları. Sonuçta böyle şeylerde artık caydırıcılığın artması gerekiyor. Bir kişi canı sıkılınca araçlara, boşta duran araçlara zarar vermemesi lazım. Hukuki olarak da araçta meydana gelebilecek zararla ilgili kaskonuz varsa zaten kaskonuz karşılıyor. Artık kasko şirketi şahısla ilgili icra takibi veya gerekli hukuksal yolları devam ettirecek ama kaskonuz yok, sigortanız varsa, sigortayla da bu işi halledebilirsiniz. Şahsi olarak da hukuksal yollara başvurabilirsiniz. Benim tavsiyem araçta eğer bir çizik vesaire gördüyseniz bir eksper raporuyla veya sigortaya başvurun. Onlar sizin yerinize eksper raporu aldırarak, araçta meydana gelmiş zararlara karşı tazmin yoluna, hukuksal yollara başvurabilirler."

KULAĞINIZA KÜPE OLSUN

Haberi okudunuz…

Arabası olanları ilgilendirecek bir haber.

Yarın öbürsü gün başınıza buna benzer bir hadise gelirse, yukarıda avukatın söyledikleri kulağınıza küpe olsun.

Elbette kimse istemez böyle bir olayla karşılaşmak, ama maalesef öyle olaylar oluyor ki, gazetemizin 3’üncü sayfası hiç boş kalmıyor.